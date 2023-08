చిరుతో స్టెప్పేస్తే చాలు!

చిరంజీవి భోళా శంక‌ర్‌…. ఈవారంలోనే విడుద‌ల అవుతోంది. త‌మ‌న్నా, కీర్తి సురేష్‌, సుశాంత్ కీల‌క పాత్ర‌లు పోషించారు. చిరంజీవితో సినిమా అన‌గానే ఈ ముగ్గురూ.. ఎగ‌రి గంతేశారు. కానీ ఒకే ఒక్క కండీష‌న్ పెట్టార్ట‌. ‘చిరు సార్‌తో స్టెప్పేసే ఛాన్స్ ఇవ్వాల్సిందే’ అని. ఎందుకంటే దేశం చూసిన అత్యుత్త‌మ డాన్స‌ర్ల‌లో చిరు ఒక‌డు. చిరు తెర‌పై డాన్స్ వేస్తుంటే క‌ళ్లార్ప‌కుండా చూడాల‌నిపిస్తుంది. చాలామంది హీరోలు డాన్సుల్లో ఇప్ప‌టికీ చిరునే స్ఫూర్తిగా తీసుకొంటారు. అలాంట‌ప్పుడు చిరు సినిమాలో న‌టించే అవ‌కాశం వ‌స్తే.. బోన‌స్‌గా ఆయ‌న‌తో స్టెప్పు వేయాల‌ని కోరుకోవ‌డంలో త‌ప్పు లేదు.

సైరాలో చిరు ప‌క్క‌న న‌టించింది త‌మ‌న్నా. కానీ.. అందులో డాన్స్ చేసే అవ‌కాశం రాలేదు. ఈ సినిమాలో మాత్రం మిల్కీ బ్యూటీ పాట‌లో చిరుతో క‌లిసి సిగ్నేచ‌ర్ స్టెప్పులేసింది. “సైరాలో డాన్స్ చేసే ఛాన్స్ రాక‌పోవ‌డం బాధ‌నిపించింది. అయితే భోళా శంక‌ర్‌లో మ‌రోసారి నాకు అవ‌కాశం వ‌చ్చింది. ఈసారి డాన్స్ మిస్ అవ్వ‌లేదు. సంగీత్ పాట‌తో పాటుగా.. మిల్కీ బ్యూటీలో ఆయ‌న‌తో క‌లిసి డాన్స్ చేశాను. నా జీవితంలోని బెస్ట్ మూమెంట్స్‌లో అదొక‌టి“ అని చెప్పుకొచ్చింది త‌మ‌న్నా.

సుశాంత్ అయితే.. ‘ఈ సినిమాలో చిరు ప‌క్క‌న డాన్స్ చేయాల్సిందే’ అని ప‌ట్టుప‌ట్టాడ‌ట‌. ద‌ర్శ‌కుడు మెహ‌ర్ ర‌మేష్‌నీ, డాన్స్ మాస్ట‌ర్ శేఖ‌ర్‌నీ.. ఇదే విష‌యం అడుగుతూ వ‌చ్చాడ‌ట‌. చిరుతో కూడా ‘సార్‌.. మీతో నేను డాన్స్ చేస్తాను క‌దా’ అని ముందు నుంచీ డౌటు డౌటుగా అడుగుతూ వచ్చాడ‌ట‌. మొత్తానికి సంగీత్ పాట‌తో సుశాంత్ కి ఆ ఛాన్స్ వ‌చ్చింది. కీర్తి సురేష్ కూడా ఇదే మాట చెప్పింది. ”భోళా శంక‌ర్‌లో చెల్లాయి పాత్ర అన‌గానే డాన్స్ చేసే ఛాన్స్ వ‌స్తుందో రాదో అనుకొన్నా. అదృష్ట‌వ‌శాత్తూ సంగీత్ పాట వ‌చ్చింది. మా అంద‌రి కోసం ఈ పాట చేశారా అనిపిస్తోంది. క‌థ‌లో బాగా ఇమిడిపోయింది. దాంతో పాటు.. చిరుతో డాన్స్ చేయాల‌న్న కోరిక నెర‌వేరింది” అని ఆనంద ప‌డిపోతోంది కీర్తి.

Telugu360 is always open for the best and bright journalists. If you are interested in full-time or freelance, email us at Krishna@telugu360.com.