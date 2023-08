చిరంజీవి, రామ్ చ‌ర‌ణ్‌, ప్ర‌భాస్‌… వీళ్లంద‌రికీ ఓ ఉమ్మ‌డి ల‌క్ష‌ణం ఉంది. త‌మ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతుంటే చాలు. ఇంట్లోంచి భారీ క్యారియ‌ర్లు వ‌స్తుంటాయి. మెయిన్ క్రూ అంతా.. ఈరోజు క్యారియ‌ర్‌లో స్పెషల్ ఏముందంటూ ఎదురు చూస్తుంటారు. ప్ర‌భాస్ ఆతిథ్యం గురించి ప్ర‌త్యేకంగా చెప్పాల్సిన ప‌నిలేదు. చిరు ఇంటి భోజ‌నం కూడా `వావ్‌` అనిపించేలా ఉంటుంద‌ట‌. ఈ విష‌యాన్ని కీర్తి సురేష్ చెప్పింది.

చిరంజీవి న‌టించిన భోళాశంక‌ర్‌లో కీర్తి ఓ కీల‌క పాత్ర పోషించింది. ఈ సినిమాలో చిరు, కీర్తి అన్నాచెల్లెళ్లుగా నటించారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ హైద‌రాబాద్‌లో జ‌రిగిన‌న్ని రోజులూ.. కీర్తి భోజ‌నం కూడా చిరు ఇంటి నుంచే వ‌చ్చేద‌ట‌. ముఖ్యంగా ఉల‌వ‌చారు టేస్ట్ సూప‌ర్ అంటోంది కీర్తి. ఉల‌వ‌చారు, కోడిగుడ్ల కాంబినేష‌న్‌కి తాను ఫ్యాన్ అయిపోయాన‌ని అంటోంది. ”షూటింగ్ మొద‌లైన కొత్త‌లో ఇంటి నుంచి నీకేం కావాలో చెప్పు, క్యారియ‌ర్ తీసుకొస్తా` అని చిరు సార్ చాలా మ‌ర్యాద‌గా అడిగేవారు. నేను మొహ‌మాటం కొద్దీ `మీ ఇష్టం` అనేదాన్ని. ఆ త‌ర‌వాత నేనే ఆర్డ‌ర్లు వేయ‌డం మొదలెట్టాను. నాకేం కావాలో చెప్పి మ‌రీ చేయించుకొనేదాన్ని. `నేను కూడా ఇన్ని ఐటెమ్స్ ఎప్పుడూ తిన‌లేదు` అని చిరు సార్ స‌ర‌దాగా ఆట ప‌ట్టించేవారు. మా ఇద్దరి మ‌ధ్య భోజ‌నం గురించి త‌ప్ప మ‌రో టాపిక్ ఉండేది కాదు” అని భోళా శంక‌ర్ విష‌యాల్ని గుర్తు చేసుకొంది కీర్తి.

