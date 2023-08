ఈ యేడాదిలోనే బిగ్గెస్ట్ రిలీజ్‌… స‌లార్‌దే! ప్ర‌భాస్ – ప్ర‌శాంత్ నీల్ కాంబోలో రూపొందిన సినిమా ఇది. సెప్టెంబ‌రు 28న విడుద‌ల అవుతోంది. అంటే.. నెల రోజుల స‌మ‌యం ఉంది. అయితే.. ఈ సినిమా ప్ర‌మోష‌న్ హ‌డావుడి ఇంత వ‌ర‌కూ మొద‌లు కాలేదు. సాధార‌ణంగా ఇంత పెద్ద స్పాన్ ఉన్న సినిమా, ఇంత భారీ బ‌డ్జెట్ తో రూపొందిన ప్రాజెక్ట్ విష‌యంలో నిర్మాత‌లు చాలా ప‌క్క‌గా, ప్ర‌ణాళికబ‌ద్దంగా వ్య‌వ‌హ‌రిస్తారు. ఓ భారీ సినిమా వ‌స్తోంద‌న్న విష‌యాన్ని… ప్రేక్ష‌కుల‌కు ప‌దే ప‌దే గుర్తు చేస్తుంటారు. ఇలాంటి ప‌బ్లిసిటీ స్ట్రాట‌జీ స‌లార్ లాంటి పెద్ద సినిమాల‌కు అవ‌స‌రం. కానీ.. `స‌లార్‌` నిర్మాత‌ల‌కు ఇవేం ప‌ట్ట‌డం లేదు.

ఈ సినిమా ఎలాంటి జోన‌ర్‌లో వ‌స్తుంది? అస‌లు ప్ర‌భాస్ క్యారెక్ట‌ర్ ఎలా ఉంటుంది? ఈ సినిమాలో ప్ర‌భాస్ డ్యూయ‌ల్ రోలా, కాదా? ఈ సినిమాని రెండు భాగాలుగా విడుద‌ల చేస్తారా? ఒక భాగంతో స‌రిపెడ‌తారా? ఇవ‌న్నీ మిగిలిన ఉన్న ప్రశ్న‌లే. ఈ సినిమా నుంచి ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కూ ఒక్క పాట కూడా విడుద‌ల కాలేదు. చిన్న టీజ‌ర్ వ‌దిలారు కానీ, ప్ర‌భాస్ ని పూర్తి స్థాయిలో రివీల్ చేయ‌లేదు. అస‌లు మీడియాకు ప్ర‌మోష‌న్ స్ట‌ఫ్ఫే ఇవ్వ‌లేదు. ఇదోర‌కం ప‌బ్లిసిటీ స్ట్రాట‌జీ ఏమో..? కేజీఎఫ్ విష‌యంలోనూ, ఇలా లో ప్రొఫైల్ ని కొన‌సాగించాడు ప్ర‌శాంత్ నీల్. కాక‌పోతే… య‌ష్ ఇమేజ్ వేరు, ప్ర‌భాస్ ఇమేజ్ వేరు. ఇద్ద‌రి ఫ్యాన్స్ ఫాలోయింగ్ వేరు. ప్ర‌భాస్ సినిమా నుంచి ఎలాంటి అప్ డేట్ వ‌స్తుందా? అని ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆత్రుత‌గా ఎదురు చూస్తుంటారు. క‌నీసం వాళ్ల కోస‌మైనా ప్ర‌మోష‌న్ లు మొద‌లెడితే మంచిద‌న్న అభిప్రాయం వ్యక్తం అవుతోంది.

స‌లార్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ మాత్రం హైద‌రాబాద్ లో భారీగా చేయాల‌ని చిత్ర‌బృందం భావిస్తోంద‌ట‌. అదొక్క‌టే.. కాస్త పాజిటీవ్‌గా క‌నిపించే సంగ‌తి!

