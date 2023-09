ఎన్టీఆర్ హ్యాట్రిక్ సాధించలేకపోయారు – కేసీఆర్ సాధిస్తారు : కేటీఆర్

ఎన్టీఆర్ కన్నా కేసీఆర్ గొప్ప అని చెప్పుకోవడానికి కేటీఆర్ తరచూ ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. మరోసారి అదే పని చేశారు. కానీ ఆయన వ్యాఖ్యలు చేసిన సందర్భాలు మాత్రం మిస్ పైర్ అవుతూ ఉంటాయి. తాజాగా ఖమ్మంలో లకారం చెరువు ఒడ్డున ప్రైవేటు స్థలంలో ఏర్పాటు చేసిన ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిన కేటీఆర్.. ఎన్టీఆర్ విషయంలో మరోసారి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు.

మొదట ఎన్టీఆర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగువారికి గుర్తింప తెచ్చారని.. కృష్ణుడైనా , రాముడైనా మనకు ఎన్టీఆరేనన్నారు. కాసేపు అలా పొగిడిన తర్వాత రాజకీయంగా ఎన్టీఆర్ కన్నా కేసీఆర్ గొప్ప అన్నట్లుగా మాట్లాడారు. ఎన్టీఆర్ హ్యాట్రిక్ సాదించలేదని కేసీఆర్ సాధించి చూపిస్తారన్నారు. ఎన్టీఆర్‌ శిష్యుడిగా కేసీఆర్‌ తెలంగాణ అస్తిత్వాన్ని దేశవ్యాప్తంగా చాటి చెప్పారు. దక్షిణ భారత దేశంలో అన్న ఎన్టీఆర్‌ సహా ఇప్పటివరకూ హ్యాట్రిక్ ఎవరూ కొట్టలేదన్నారు. ఎన్టీఆర్ ఎన్నో శిఖరాలు అధిరోహించారని.. అయితే సీఎంగా హ్యాట్రిక్ కొట్టలేదని.. ఆయన వదిలిపెట్టిన పనిని కేసీఆర్ పూర్తి చేస్తారని చెప్పుకొచ్చారు.

ఖమ్మంలోని ‘లకారం ట్యాంక్‌బండ్‌పై’ కృష్ణుడి రూపంలో ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని శత జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా ఏర్పాటు చేయాలనుకున్నారు. ఇందు కోసం దాదాపుగా వంద అడుగుల ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని రెడీ చేయించారు. ఈ విగ్రహావిష్కరణకు ‘జూనియర్ ఎన్టీఆర్’ ‌ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొనాల్సి ఉది. అయితే కొన్ని సంఘాలు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ కోర్టుకు వెళ్లాయి. తాగునీటిచెరువుగా ఉన్న లకారంలో విగ్రహం ఏర్పాటుచేస్తే నీరు కాలుష్యం అవుతుందని కొందరు హైకోర్టుకు వెళ్లడంతో విగ్రహావిష్కరణ చేయవద్దని కోర్టు స్టే విధించింది. అప్పుడు విగ్రహం ఆవిష్కరణను వాయిదా వేశారు. ముందుగా అనుకున్న ప్రకారం ఎన్టీఆర్‌ విగ్రహాన్ని లకారం చెరువులో కాకుండా ఆ చెరువు పక్కనే ఉన్న ప్రైవేటు స్థలంలో ఏర్పాటు చేశారు. ఈ విగ్రహాన్ని కేటీఆర్ ఆవిష్కరించారు.

