OTT Releases for Valentine’s Day Weekend

Published on February 11, 2026 by nymisha

OTT Releases for Valentine’s Day Weekend

Sankranthi blockbusters Mana Shankara Vara Prasad Garu and Anaganaga Oka Raju are now streaming on Zee5 and Netflix respectively. Over the Valentine’s Day weekend, a bunch of options are available for the Indian audience to watch on the OTT platforms. Sivakarthikeyan’s Sankranthi release Parasakthi has been streaming on Zee5 from February 9th. ETV Win Original titled Sampradayini Suppini Suddapoosani will be available from February 12th. Tamil blockbuster film Thalaivar Thambi Thalaimaiyil and Malayalam film Baby Girl are the other options. Here is the list:

February 9th:

Parasakthi (Tamil, Telugu, Hindi, Malayalam and Kannada): Zee5

February 10th:

The Huntsman (English): Prime Video

February 11th:

Mana Shankar Vara Prasad Garu (Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam, Hindi, Marathi and Bengali): Zee5
Anaganaga Oka Raju (Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam and Hindi): Netflix

February 12th:

Sampradayini Suppini Suddapoosani (Telugu): ETV Win
Thalaivar Thambi Thalaimaiyil (Tamil): Netflix
Baby Girl (Malayalam): Sony Liv

February 13th:

The Conjuring: Last Rites (English, Tamil, Telugu and Hindi): Jio Hotstar
Bandwaale (Hindi, Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam): Prime Video
Uttar (Marathi): Zee5
Joe’s College Road Trip (English, Tamil, Telugu and Hindi): Netflix

February 14th:

Maruvatharama (Telugu): ETV Win
Blue Moon (English): Netflix

