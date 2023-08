ఎన్టీఆర్ 100 చుట్టూ వ్యాపారం

యుగ పురుషుడు ఎన్టీఆర్ శ‌త జ‌యంతి ఉత్స‌వాల్ని పుర‌స్క‌రించుకొని రూ.100 నాణాన్ని ఘ‌నంగా విడుద‌ల చేశారు. నిజంగా.. ఇది ఎన్టీఆర్ కి ఇచ్చిన గొప్ప నివాళి. అంత వ‌ర‌కూ బాగానే ఉంది. కానీ.. ఈ వంద రూపాయ‌ల నాణం చుట్టూ న‌డుస్తున్న వ్యాపార‌మే.. ఎన్టీఆర్ అభిమానుల్ని సైతం విస్తుపోయేలా చేస్తోంది.

ఈ వంద రూపాయ‌ల నాణం ఖ‌రీదు దాదాపు రూ.5 వేలు. అదేంటి? వంద రూపాయ‌ల నాణం అంటే వంద రూపాయ‌లే ఉండాలి క‌దా..? అనే డౌటు రావొచ్చు. అయితే ఇది సాధార‌ణ నాణం కాదు. ఈ నాణానికి వాడిన లోహాల్లో స‌గం వెండి, కొంత జింక్ ఉన్నాయి. అవి ఖ‌రీదైన లోహాలే కాబ‌ట్టి ధ‌ర అంత‌లా ప‌లుకుతోంది.

స‌రే.. దాన్నీ వ‌దిలేద్దాం. ఈ నాణెం చ‌లామ‌ణీలో మాత్రం ఉండ‌దు. అక్క‌డే ఉస్సూరుమంటున్నారు జ‌నాలు. వంద రూపాయ‌ల నాణాన్ని రూ.5 వేల‌కు కొనుక్కొని, ఇంట్లో దాచి పెట్టుకోవ‌డం మిన‌హా ఏం చేయ‌లేం. మ‌న ద‌గ్గ‌ర రూపాయి, రెండ్రూపాయ‌లు, ఐదు రూపాయ‌ల నాణాల మీద ప్ర‌ముఖుల ముద్ర క‌నిపిస్తూనే ఉంటుంది. ఆ నాణాల్నిచూసిన‌ప్పుడ‌ల్లా ఆయా మ‌హ‌నీయుల చ‌రిత్ర ఒక్క‌సారిగా క‌ళ్ల ముందు క‌దులుతుంటుంది. వాళ్లు చేసిన త్యాగాలు గుర్తొస్తాయి. అలా క‌దా.. ఎన్టీఆర్ నాణెం ఉండాల్సింది…? అప్పుడు క‌దా, ఆయ‌న‌కు ఘ‌న‌మైన నివాళి ప‌లికిన‌ట్టు..? చ‌లామ‌ణీలో లేని నాణెమైతే ఇంత హంగామా ఎందుకు చేసిన‌ట్టు అనిపిస్తుంది. 20 వేల నాణాలంటే ఇంచుమించుగా రూ.కోటి విలువ చేస్తాయి. ఈ సొమ్మంతా.. ప్ర‌భుత్వానికి చేరుతుంది. దాని వ‌ల్ల ఎవ‌రికి ప్ర‌యోజ‌నం? ఈ రూపంలో ఎన్టీఆర్ కీర్తి ఏ ర‌కంగా విశ్వ వ్యాప్త‌మైన‌ట్టు? ఇలాంటి అనుమానాలే ప్ర‌స్తుతం ఎన్టీఆర్ అభిమానుల్ని వేధిస్తున్నాయి.

