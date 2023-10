రామ్ క‌థానాయ‌కుడిగా న‌టించిన `స్కంద‌` ఇటీవ‌లే విడుద‌లైంది. ఈ సినిమాకి ఫ్లాప్ టాక్ వ‌చ్చినా వ‌సూళ్లు బాగున్నాయి. ఇందులో రామ్ ద్విపాత్రాభిన‌యం చేసిన సంగ‌తి తెలిసిందే. క్లైమాక్స్‌లో అనూహ్యంగా రెండో రామ్ ఎంట్రీ ఇస్తాడు. నిజానికి.. ఈ క‌థ రాసుకొనేట‌ప్పుడు డ‌బుల్ రోల్ ధ్యాస బోయ‌పాటికి లేదు. రెండో రామ్ పాత్ర‌లో బాల‌య్య వ‌స్తే బాగుణ్ణు అనుకొన్నాడు. ఈ విష‌యం బాల‌య్య వ‌ర‌కూ వెళ్లింది కూడా. బోయ‌పాటి అంటే బాల‌య్య‌కు ప్ర‌త్యేక‌మైన అభిమానం. ఆయ‌న కూడా ఈ సినిమాలో గెస్ట్ రోల్ లో క‌నిపించ‌డ‌నికి రెడీ అన్నాడు. బాలయ్య‌తో బోయ‌పాటి ఓ సినిమా చేయ‌బోతున్నాడు. అందులోని బాల‌య్య పాత్ర‌ని `స్కంద‌`లో ఇంట్ర‌డ్యూస్ చేయాల‌న్న‌ది బోయ‌పాటి ప్లాన్‌. నిజానికి ఇది చాలా మంచి ఎత్తుగ‌డ‌. లోకేశ్ క‌న‌గ‌రాజ్ లాంటి ద‌ర్శ‌కులు చేస్తోంది ఇదే. ఓ చిన్న పాత్ర‌ని త‌మ సినిమాలో చూపించి, ఆ పాత్ర చుట్టూ మ‌రో క‌థ అల్లి, పూర్తి స్థాయి సినిమా చేయ‌డం.. ఖైదీ, విక్ర‌మ్ ల ప్యాట్ర‌న్‌. అదే దారిలో… స్కంద‌లో బాల‌య్య పాత్ర‌ని ప‌రిచ‌యం చేద్దామ‌ని భావించాడు. కానీ ఏమైందో.. ఈ ప్లాన్ వ‌ర్క‌వుట్ కాలేదు. అదే పాత్రని రామ్ తో చేయించి, డ్యూయ‌ల్ రోల్ కి తెర‌లేపాడు. నిజంగా.. చివ‌ర్లో బాల‌య్య వ‌చ్చి ఉంటే – ఈసినిమా స్థాయి మ‌రోలా ఉండేది.

