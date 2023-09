ఓజీ… తీరం దాటిన‌ తుఫాన్‌!

ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్ ఫ్యాన్స్‌కి అదిరిపోయే ట్రీట్ ఇచ్చాడు సుజిత్‌. ఓజీ ఫ‌స్ట్ గ్లింప్స్‌తో… అద‌ర‌గొట్టాడు. ప‌వ‌న్ – సుజిత్ కాంబోలో `ఓజీ` రూపుదిద్దుకొంటున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. ఈరోజు ప‌వ‌న్ పుట్టిన రోజు సంద‌ర్భంగా.. హంగ్రీ చీత‌.. పేరుతో ఓ టీజ‌ర్ విడుద‌ల‌చేశారు. 99 సెక‌న్ల నిడివి గ‌ల ఈ టీజ‌ర్ ఓ తుపానులా సాగిపోయింది.

అర్జున్ దాస్ ఓయిస్ ఓవ‌ర్ తో ఈ టీజ‌ర్ మొద‌లైంది.

ప‌దేళ్ల క్రితం బాంబేలో వ‌చ్చిన తుపాను గుర్తుందా

అది మ‌ట్టి, చెట్ల‌తో పాటు, స‌గం ఊరిని ఊడ్చేసింది.

కానీ… వాడు న‌రికిన మ‌నుషుల ర‌క్తాన్ని మాత్రం ఇప్ప‌టికీ ఏ తుఫాను క‌డ‌గ‌లేక‌పోయింది

అలాంటి వాడు మ‌ళ్లీ తిరిగి వ‌స్తున్నాడు..

అనే డైలాగుతో ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్ ఎంట్రీ మొద‌లైంది. వెనుక త‌మ‌న్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్‌.. పాట‌లోని లిరిక్స్‌, విజువ‌ల్స్ అన్నీ… ఎలివేష‌న్ల మోత మోగించేశాయి. ప‌వ‌న్ బ్లాక్ అండ్ బ్లాక్ డ్ర‌స్ లో మ‌రింత స్టైలీష్ గా క‌నిపిస్తున్నాడు. ప‌వ‌న్ కి అస‌లే గ‌న్నులు, తుపాకులంటే పిచ్చి. ఈ సినిమా నిండా అవే. దాంతో.. ప‌వ‌న్ మ‌రింత రెచ్చిపోయిన‌ట్టు క‌నిపిస్తున్నాడు.

ప‌వ‌న్ అన్నీ రీమేకులే చేస్తున్నాడు. ఒర్జిన‌ల్ క‌థ‌లు ఎంచుకోవ‌డం లేద‌న్న ఓ విమ‌ర్శ గ‌ట్టిగా వినిపిస్తోంది. ఓజీ మాత్రం ఒరిజిన‌ల్ స్టోరీనే. ఈసారి ప‌వ‌న్ విజృంభ‌ణ వేరే స్థాయిలో ఉండ‌బోతోంద‌న్న హింట్ సుజిత్ ఈ గ్లింప్స్ తో ఇచ్చేశాడు. సుజిత్ కూడా ఆక‌లిగున్న పులే. సాహో త‌ర‌వాత త‌న‌ని ఎవ‌రూ ప‌ట్టించుకోలేదు. ఇంత‌కాలానికి త‌న వేట మొద‌లెట్టాడు. దానికి సాక్ష్య‌మే.. ఈ టీజ‌ర్‌.

