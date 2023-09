వెంక‌టేష్ – త్రిష కాంబోలో వ‌చ్చిన `ఆడ‌వారి మాట‌ల‌కు అర్థాలే వేరులే` సినిమా ఎప్ప‌టికీ గుర్తుండిపోతుంది. చిన్న చిన్న మూమెంట్స్‌.. ఓ క్లీన్ ల‌వ్, ఫ్యామిలీ స్టోరీతో సెల్వ‌రాఘ‌వ‌న్ క‌ట్టి ప‌డేశాడు. ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి సీక్వెల్ చేయాల‌న్న ఆలోచ‌న సెల్వ రాఘ‌వ‌న్ కి వ‌చ్చింది. ”చాలా కాలం త‌ర‌వాత ఆడ‌వారి మాట‌ల‌కు అర్థాలే వేరులే చూశాను. ఈ సినిమా చూస్తున్నంత‌సేపూ.. వెంకీ, త్రిష‌ల‌తో మ‌రోసారి ప‌నిచేయాల‌నిపించింది. సీక్వెల్ పై మ‌న‌సుపోతోంది” అంటూ సెల్వ‌రాఘ‌వ‌న్ ట్వీట్ చేశాడు. దానికి త్రిష వెంట‌నే స్పందించింది. `సీక్వెల్ కి నేను సిద్ధ‌మే` అంటూ ప‌చ్చ జెండా ఊపింది. దాంతో.. ఓ సూప‌ర్ హిట్ సినిమా సీక్వెల్ కోసం రంగం సిద్ధం చేసిన‌ట్టైంది.

`ఆడ‌వారి మాట‌ల‌కు..`లో.. క్లైమాక్స్ కూడా చాలా ఫ‌న్నీ వేలోనే ఉంటుంది. త్రిష కుటుంబం అంతా.. వెంకీ ఇంట్లో తిష్ట వేసిన‌ట్టు చూపించి క‌థ‌ని ముగించాడు సెల్వ రాఘ‌వ‌న్‌. బ‌హుశా అక్క‌డినుంచి ఈ క‌థ‌ని మొద‌లెట్టే ఛాన్సుంది. త‌మిళంలో ఇదే క‌థ‌ని ధ‌నుష్‌- త్రిష‌ల‌తో తీసి సూప‌ర్ హిట్టు కొట్టాడు. ఒక‌వేళ సీక్వెల్ తీస్తే.. త‌మిళంలోనూ ఇదే జంట‌తో ఈ సినిమాని ప‌ట్టాలెక్కించే అవ‌కాశం ఉంది.

