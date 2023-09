ఓ తప్పుడు కేసు పెట్టి దాని చుట్టూ అనేక రకాల ప్రచారాలు చేస్తూ పోతున్న వైసీపీకి.. ప్రజలకు నిజమైన వివరాలు ఇచ్చేందుకు టీడీపీ ప్రత్యేకంగా వెబ్ సైట్ ప్రారంభించింది. స్కిల్ కేసులో సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి, పొన్నవోలు సుధాకర్ రెడ్డి, సీఐడీ సంజయ్ చెబుతున్న ప్రతి ఒక్క విషయం అబద్దమేననే దానికి డాక్యుమెంట్లతో సహా వెబ్ సైట్‌లో పొందు పరిచారు. apskilldevelopmenttruth.com ఈ వెబ్ సైట్ల్ లో స్కిల్ డెవలప్‌మెంట్ సెంటర్లల్ ట్రైనింగ్ పొందిన లక్షల మంది సర్టిఫికెట్లను కూడా ప్రదర్శిస్తున్నారు.

సిమెన్స్ ఉన్నది నిజం

సిమెన్స్ సంస్థ .. ఒప్పందం లేదని.. అదంతా ఫేక్ అని సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి చెబుతున్నారు. అవే మాటల్ని సీఐడీ సంజయ్, ఏఏజీ పొన్నవోలు చెబుతున్నారు. కానీ నేరుగా సిమెన్స్ తో ఎలా ఒప్పందం చేసుకున్నారో ఆ పత్రాలు ఈ వెబ్ సైట్ లో ఉన్నాయి. ఇప్పటికీ సిమెన్స్ లో ఉన్న .. ఆ సంస్థ ఉన్నతాధికారులు చంద్రబాబుతో సమావేశం అయిన ఫోటోలనూ ఉంచారు.

కేబినెట్ అప్రూవర్ సహా అన్ని పత్రాలు

కేబినెట్ అనుమతి లేదని సజ్జల, పొన్నవోలు, సంజయ్ ప్రచారం చేస్తూనే ఉన్నారు. అసలు కేబినెట్ అనుమతి లేకుండా ఎలా డబ్బులు రిలీజ్ చేస్తారనే చిన్న సందేహం కూడా వారికి రాలేదు. కేబినెట్ భేటీలో ఎప్పుడు ఆమోదించారో ఆ తేదీతో సహా స్పష్టంగా డీటైల్స్ వెబ్ సైట్లో ఉన్నాయి. –

అగ్రిమెంట్ సహా అన్ని వివరాలు

ఎంవోయూకు, అగ్రిమెంట్ కు పొంతన లేదని విమర్శలు చేస్తున్నారు. కానీ మొత్తం నిబంధనల ప్రకారం జరిగిందని.. ఉన్నతాధికారులు అహ్మదాబాద్ వెళ్లి వచ్చారని మొత్తం డాక్యుమెంట్ల సహితంగా వెబ్ సైట్లో పొందు పరిచారు. డబ్బులు రిలీజ్ చేయడం.. ఒప్పంద వివరాలు.. మొత్తం ప్రేమచంద్రారెడ్డి నేతృత్వంలో జరిగిన వ్యవహారాల్నీ చూపించారు. –

ప్రజల ముందు అన్ని వివరాలు… న్యాయస్థానంలో రిమాండ్ రిపోర్టు

చంద్రబాబు తప్పు చేశాడని.. లేకపోతే అవినీతి చేశాడనే ఆధారాలు తమ దగ్గర ఉన్నాయని సీఐడీ, ఏఏజీ చెప్పడం లేదు. చంద్రబాబు సంతకాలు పెట్టారని… కేబినెట్ భేటీ అప్రూవర్ లేదని.. ప్రైవేటు వ్యక్తులకు పదవులు ఇచ్చారని ఇలా ఇష్టం వచ్చినట్లుగా మాట్లాడుతున్నారు. అందరికీ సమాధానం చెప్పేలా వెబ్ సైట్ లో వివరాలు ఉన్నాయి.

Telugu360 is always open for the best and bright journalists. If you are interested in full-time or freelance, email us at Krishna@telugu360.com.