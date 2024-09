Telangana Elections – Live updates

05:45 PM BJP Telangana leaders

All stalwarts of @BJP4Telangana miserably lost in the elections

Bandi Sanjay – Lost

Dharmapuri Aravind – Lost

Eetela Rajendar – Lost

Raghunandana Rao – Lost

K. Venkata Ramana Reddy ( BJP ) from Kamareddy constituency is the real hero of this elections. He has defeated KCR & Revanth

2:43 PMComment – Trying to buy out media does more harm than good.

By hook or crook, KCR bought out all the news channels and papers barring one or two. So they never got real feedback.

Now people have spoken.

Even though it is painful, it is always good to have active fourth estate.

02:05 PM List of ministers who have lost:

ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు

కొప్పుల ఈశ్వర్

శ్రీనివాస్ గౌడ్

నిరంజన్ రెడ్డి

ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి

పువ్వాడ అజయ్

12:42 PM దొంగతనంగా కెమేరా పెట్టి అతన్ని కేసులో ఇరికించకపోతే కొన్నేళ్ళు ఇంకా టీడీపీ లో నే ఉండి, ఆ తర్వాత ఏ బిజెపి కో వెళ్లి సామాన్య నాయకుడుగా ఉండేవాడు

కెమేరా కి దొరికిపోయాడు కెరీర్ ఎండ్ అన్నారు విశ్లేషకులు

కేసులు,అరెస్టులు అతన్ని ఒక పోరాట యోధుడు ని చేసి ఇపుడు ముఖ్యమంత్రి పదవి కి మూడు అడుగుల దూరానికి చేర్చాయి

ఇక అధిష్టాన నిర్ణయమే మిగిలి ఉంది !

12:01 PM Sensational: #Telangana Chief minister KCR is in 3rd place in Kamareddy

After 4 rounds

CONG – Revanth Reddy – 13565

BJP – KVR Reddy – 11271

BRS – KCR – 10777

11:53 AM Cabinet Ministers who are trailing

Errabelli Dayakara Rao

Prashant Reddy

Indrakaaran Reddy

Niranjan Reddy

Jagadish Reddy

Koppula Eswar

Puvvada Ajay

11:26AM Comment –

గతంలో తెలంగాణ వాదం బలంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో బీఆర్ఎస్ అజేయశక్తి. మెజార్టీలు 40 వేల పైనే వచ్చేవి.

ఇప్పుడు ఆ ప్రాంతాలన్నింటిలో కాంగ్రెస్ హవా, పెరిగిన బీజేపీ బలం

తెలంగాణ వాదం పెద్దగా ఉండని ఉమ్మడి హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి ప్రాంతాల్లో బీఆర్ఎస్ మంచి ఫలితాలు

బీఆర్ఎస్ తన సోల్ ని వదిలేసి చేసిన రాజకీయాల ఫలితమా ఇది . తన బలాన్ని బలహీనతగా చేసుకుని చేతులు కాల్చుకున్నారా ?

10:59 AM Sirisilla sums up the plight of BRS. For context, KTR lead in 2019 was 90k

5వ రౌండు అనంతరం సిరిసిల్ల

1. బిఆర్ఎస్. 18330

2. కాంగ్రెస్. 13001

3. బిజెపి. 4825

బిఆర్ఎస్ అభ్యర్థి కేటీఆర్ లీడ్ 5329

10:39 AM ఎన్నికల సంఘం అధికారిక లెక్కల ప్రకారం ఉదయం 10.30 వరకు ఉన్న ట్రెండ్స్ ఇవీ

10:19AMNews channels summary :

TV9 and T News – Possibility of Hung

All other channels and national channels – clear victory for Congress.

Who is true??

10:19 AMLeads

BRS 45

Cong 61

BJP 8

Others 5

09: 52 AM Huge : After 3rd round, Revanth leading in Kamareddy by 2354 votes.

However, leads are reducing by each round.

09:45 AM Telangana Congress wave in early trends

Cong 52

BRS 32

BJP 5