Is Jagan filling district level posts with Reddys, totally?

It is well known 99.99 per cent tops posts are filled with Reddys under Jagan Sarkar. Though there are some influential leaders like Botsa and Kodali, they too don’t enjoy power on a par with the few Reddy advisors like Sajjala Ramakrishna Reddy and Ajay Kallam Reddy. Till now, there is an impression that the systematic Reddification of political and administrative posts is done at the top level. But latest rumours reveal a much deeper conspiracy to Reddify the whole state. There is an argument that Reddy is not a caste by itself. Even top Reddys mention ‘Kapu’ or some other caste name in their educational certificates. But outwardly, they call themselves as Reddys as a caste. Now, a look at the district level posts in agricultural market committees across the state discloses this caste malady. Following is the list of 198 posts:

1. Vennapusa Venkata Reddy – Chairman, Agricultural Marketing Committee(AMC), Darsi

2. Daram Venkata Ramana Reddy – Member, Agricultural Marketing Committee, Darsi

3. Bandi Dhanalakshmi Reddy – Member, Agricultural Marketing Committee, Darsi

4. Mannemala Sukumar Reddy – Chairman, AMC, Kavali

5. Kata Srinivasulu Reddy – Member, AMC, Kavali

6. Utu Srikanth Reddy – Member, AMC, Kavali

7. Yanumula Sarita Reddy – Chairman, AMC, Kanigiri

8. Ambati Venkata Subbamma Reddy – Member, AMC, Kanigiri

9. Avutu Kavitha Reddy – Member, AMC Penamaluru

10. Evuri Pulla Reddy – Member, AMC, Piduguralla

11. Gade Tirupati Reddy – Member, AMC, Piduguralla

12. Gurram Ramakrishna Reddy – Member, AMC Piduguralla

13. Onteddu Lakshma Reddy – Member, AMC Santamaguluru

14. Pavuluri Vijay Reddy – Member, AMC, Santamaguluru

15. Enumala Lakshma Reddy – Member, AMC Santamaguluru

16. Nusi Komali Reddy – Member, AMC, Narasaraopet

17. Nandyla Venkateswara Reddy – Member, AMC Narasaraopet

18. Katakam Sridevi Reddy – Member, AMC, Narasaraopet

19. Bhavanam Rajeswari Reddy – Member, AMC Narasaraopet

20. Nandyala Satyanarayana Reddy – Member, AMC Narasaraopet

21. Maddireddy Satyanarayana Reddy – Chairman, AMC, Tiruvuru

22. Vajrala Srinivasa Reddy – Member, AMC, Tiruvuru

23. Kannari Usharani Reddy – Chairman, AMC Rayadurgam

24. Mettu Lalitamma Reddy – Member, AMC Rayadurgam

25. Chinapalli Ramakrishna Reddy – Member, AMC Rayadurgam

26. Potula Asha Reddy – Member, AMC Rayadurgam

27. Kanumukkala Lakshminarayanamma Reddy – AMC Rayadurgam

28. Gogireddy Lakshmi Santhi Reddy – Member, AMC Vemuru

29. Kallam China Lakshma Reddy – Member, AMC Vemuru

30. N Venkatanarayana Reddy – Vice Chairman, AMC Gooty

31. A Himavathi Reddy – Member, AMC Gooty

32. C Lakshmi Reddy – Member, AMC Gooty

33. N Brahamananda Reddy – Member, AMC Gooty

34. Pulimi Subhashini Reddy – Vice Chairman, AMC Udayagiri

35. Mula Raghava Reddy – Member, AMC Udayagiri

36. Korisipati Sumalatha Reddy – Member, AMC Udayagiri

37. Kandkagunta Aruna Reddy – Member, AMC Udayagiri

38. Karakala Malakinda Reddy – Member, AMC Udayagiri

39. Kanchamreddy Kodandarami Reddy – Member, AMC Udayagiri

40. Gopa Varma Narasimha Reddy – Vice Chairman, AMC Allagadda

41. Gopireddy Lakshmi Eswaramma Reddy – Member, AMC Allagadda

42. Posham Parameswara Reddy – Member, AMC Allagadda

43. Kasani Punya Lakshmidevi Reddy – Member, AMC, Allagadda

44. Lingala Madhusudan Reddy – Vice Chairman, AMC Kadiri

45. Poreddy Shobharani Reddy – Member, AMC Kadiri

46. Akkasani Leelavathi Reddy – Member, AMC Kadiri

47. Kothapalli Janakamma Reddy – Member, AMC Kadiri

48. Mallu Venugopal Reddy – Vice Chairman, AMC Yarraguntla

49. Kondu Bhagyalakshmi Reddy – Member, AMC Yarraguntla

50. Kasireddy Chenchi Reddy – Member, AMC Yarraguntla

51. Rajula Rajeswari Reddy – Member, AMC Yarraguntla

52. Duggayapalli Ramana Reddy – Member, AMC Yarraguntla

53. Tummaluru Ranga Reddy – Member, AMC Yarraguntla

54. Kancharla Venkata Sarvotham Reddy – Vice Chairman, AMC Pulivendula

55. Pedamavireddygari Ramadevi Reddy – Member, AMC Pulivendula

56. Yammanuru Prasanthi Reddy – Member, AMC Pulivendula

57. Alavalapati Chandra Devi Reddy – Member, AMC Pulivendula

58. Vempalli Ramakrishna Reddy – Member, AMC Pulivendula

59. Perla Ramadevi Reddy – Member, AMC Pulivendula

60. Hastavaram Subbirami Reddy – Member, AMC Rajampet

61. Rakkasi Srivani Reddy – Member, Agricultural Marketing Committee, Rajampet

62. Aarugunta Strada Reddy – Vice Chairman, AMC Nellore

63. Manubolu Sridhar Reddy – Member, AMC Nellore

64. Kunda Murali Kumar Reddy – Member, Agricultural Marketing Committee, Nellore

65. Chintha Prasanthi Reddy – Member, Agricultural Marketing Committee, Nellore

66. Ponaka Pratima Reddy – Member, AMC, Nellore

67. Vuyyuru Leela Srinivasa Reddy – Vice Chairman, AMC, Bapatla

68. Pagadam Sarada Reddy -Member, AMC Bapatla

69. Kalluri Rajeswari Reddy – Chairman, Agricultural Marketing Committee, Badvel

70. Kalluri Venkata Narayana Reddy – Vice Chairman, AMC Badvel

71. Pokala Ramulamma Reddy – Member, AMC Badvel

72. Gongalreddy Lakshmi Reddy – Member, AMC Badvel

73. Nimmalapalli Amaranadha Reddy – Member, AMC Rayachoty

74. Gotlamitta Kalpana Reddy – Member, AMC Rayachoty

75. Kota Ramamuni Reddy – Vice Chairman, AMC Mydakur

76. Palagiri Lakshmidevi Reddy – Member, AMC Mydakur

77. Mutyala Ramachandra Reddy – Member, AMC Mydakur

78. Gunupati Madhavi Reddy – Member, AMC Mydakur

79. Chagamreddy Lakshmidevi Reddy – Member, AMC Mydakur

80. Appalareddy Jayabaskar Reddy – Member, AMC Mydakur

81. Chenchu Sudha Ramakrishna Reddy – Chairman, AMC Kamalapuram

82. Kalluru Gangi Reddy – Vice Chairman, AMC Kamalapuram

83. Alle Raja Reddy – Member, AMC Kamalapuram

84. Somala Ramanjaneya Reddy – Member, AMC Kamalapuram

85. Guddithireddy Rukminamma Reddy – Member, AMC Kamalapuram

86. Palavala Mary Reddy – Member, AMC Kamalapuram

87. Kovvuri Ramakrishna Surya Satyanarayana Reddy – Member, AMC Penugonda, WG

88. Medapati Prabhakar Reddy – Member, AMC Penugonda, WG

89. Karri Sandyarani Reddy – Member, AMC Penugonda, WG

90. Avula Sunitha Reddy – Chairman, AMC Lakkireddypalli

91. Avula Nagabhushana Reddy -Vice Chairman, AMC Lakkireddypalli

92. Nakkala Anasuyamma Reddy – Member, AMC Lakkireddypalli

93. Devireddy Madavi Reddy – Member, AMC Lakkireddypalli

94. Gandham Bali Reddy – Chairman, AMC Vinukonda

95. Yaruva Srinivasa Reddy – Member, AMC Vinukonda

96. Dodda Srinivasa Reddy – Member, AMC Vinukonda

97. GN Bhaskar Reddy – Chairman, Agricultural Marketing Committee, Kadapa

98. Badireddy Jayasri Reddy – Member, AMC Kadapa

99. S Surya Sweta Reddy – Member, AMC Kadapa

100. Challa Vijayalakshmi Reddy – Member, AMC Kadapa

101. T Lakshmikantha Reddy – Member, AMC Adoni

102. Thumbalam Santhamma Reddy – Member, AMC Adoni

103. T Raghunath Reddy – Member, AMC Guntakal

104. Patil Saraswati Reddy – Member, AMC Guntakal

105. Padala Venkata Satyanarayana Reddy – Vice Chairman, AMC Achanta

106. Medapati Hima Nagalakshmi Reddy – Member, AMC Achanta

107. Medapati Narendra Reddy – Member, AMC Achanta

108. Goli Dhanalakshmi Reddy – Member, AMC Chintalapudi

109. Boilla Janardhan Reddy – Vice Chairman, AMC Giddalur

110. Chereddy Padama Reddy – Member, AMC Giddalur

111. Palugula Jayamma Reddy – Member, AMC Giddalur

112. Chekkara Kasamma Reddy – Member, AMC Giddalur

113. Edula Jayarami Reddy – Member, AMC Giddalur

114. Desham Vijayalakshmi Reddy – Chairman, AMC Atamkur

115. Mudimela Pulla Reddy – Member, AMC Atamkur

116. Yanam Lakshmidevi Reddy – Member, AMC Atamkur

117. Yarram Krishna Reddy – Member, AMC Guntur

118. Kanjula Jaishankar Reddy – Member, AMC Guntur

119. Vempati Nagi Reddy – Member, AMC, Guntur

120. Gundreddy Pratap Reddy – Chairman, AMC Nandikotkur

121. Gangireddygari Ramadevi Reddy – Vice Chairman, AMC Nandikotkur

122. Katam Lakshmidevamma Reddy – Member, AMC Nandikotkur

123. Gundam Lakshmidevamma Reddy – Member, AMC Nandikotkur

124. Gopu Chandrasekhar Reddy – Member, AMC Nandikotkur

125. Malela Hymavati Reddy – Member, AMC Nandikotkur

126. Kamatam Maheswara Reddy – Member, AMC Nandikotkur

127. Jonnala Siva Reddy – Member, AMC, Tenali

Reddy Umadevi Reddy – Member, AMC Tenali

128. Ganesham Sireesha Reddy – Chairman, AMC Kandukur

129. Chinnapareddy Madhavi Reddy – Vice Chairman, AMC Ongole

130. Devarapalli AnjiReddy – Member, AMC, Ongole

131. Guntaka Sridevi Reddy – Chairman, AMC Markapur

132. Maramreddy Venkata Subba Reddy – Member, AMC Markapur

133. Polamreddy Koti Reddy – Vice Chairman, AMC Ipuru

134. Mopuri Seetamma Reddy – Member, AMC Ipuru

135. Bhavanam Srinivasa Reddy – Vice Chairman, AMC, Ponnuru

136. Kondamadugula Srinivasa Reddy – Member, AMC Ponnuru

137. Bollavaram Nagarjuna Reddy – Chairman, AMC Koilakuntla

138. Puli Peddi Reddy – Member, AMC Koilakuntla

139. Paluru Padmavatamma Reddy – Member, AMC Koilakuntla

140. Bogireddy Suvarna Reddy – Member, AMC Koilakuntla

141. Pera Sai Eswaramma Reddy – Member, AMC Koilakuntla

142. MalikiReddy Sivarami Reddy – Member, AMC Koilakuntla

143. Maddula Chiranjeevi Reddy – Vice Chairman, AMC Cumbam

144. Chilakala Devi Reddy – Member, AMC Cumbam

145. Ravipati Satyavati Reddy – Member, AMC Cumbam

146. NagiReddy Ramulamma Reddy – Member, AMC Cumbam

147. E Krishna Reddy – Chairman, AMC Chittor

148. P Sampoorna Reddy – Member, AMC Chittor

149. A Saraswati Reddy – Member, AMC Chittor

150. K Eshwar Reddy – Member, AMC Chittor

151. Yekula Rajeswaramma Reddy – Chiarman, AMC Siddavatam

152. Narapureddy Jayalakshumamma Reddy – Member, AMC Siddavatam

153. Chama Bharathi Reddy – Member, AMC Siddavatam

154. Paturu Lakshmidevi Reddy – Member, AMC Siddavatam

155. Gajjala Venugopal Reddy – Member, AMC Siddavatam

156. Thatireddy Chinavenkata Reddy – Vice Chairman, AMC Podili

157. Vempati Alluramma Reddy – Member, AMC, Podili

158. Tadi Ramana Reddy – Member, AMC, Podili

159. Guntaka Sivanagalakshmi Reddy – Member, AMC Vuyyuru

160. Yarram Ratna Reddy – Vice Chairman, AMC, Addanki

161. Kuruganti Padma Reddy – Member, AMC, Addanki

162. Kesari Mastanamma Reddy – Member, AMC, Addanki

163. Durgampudi Sivamma Reddy – Member, AMC Macherla

164. Arikatla Mangamma Reddy – Member, AMC Macherla

165. NagiReddy Koti Reddy – Member, AMC Macherla

166. Gogireddy Kesava Reddy – Member, AMC, Macherla

167. Ongole Murthi Reddy – Chairman, AMC Yerragondapalem

168. Avula Ramana Reddy – Member, AMC Yerragondapalem

169. Mula China Subbamma Reddy – AMC Yerragondapalem

170. Singareddy Venkata Krishna Reddy – AMC Yerragondapalem

171. Nune Umamaheswari Reddy – Member, AMC Yerragondapalem

172. Koyya Satya Trinadh Reddy – Vice Chairman, AMC Kakinada

173. K Obi Reddy – Vice Chairman, AMC Anatapuram

174. Nallaeddy Ramesh Babu Reddy – Chairman, AMC Gudur

175. Kadiveti Bhargavi Reddy – Member, AMC Gudur

176. Singam Banga Reddy – Member, AMC Nandyal

177. Eppala Vijayalalitha Reddy – Member, AMC Nandyal

178. Bheemireddy Kalavati Reddy – Member, AMC Nandyal

179. Janga Veera Venkata Subba Reddy – Chairman, AMC Anaparthy

180. Konala Srinivasa Reddy – Member, AMC Anaparthy

181. Tetala Subba Reddy – Member, AMC Anaparthy

182. Banavasireddy Umamaheswari Reddy – Chairman, AMC Yemmiganur

183. Jakkireddy Shankaramma Reddy – Member, AMC Yemmiganur

184. Banavasi Saraswati Reddy – Member, AMC Yemmiganur

185. Bathula Shankara Reddy – Member, AMC Yemmiganur

186. Munagala Gopal Reddy – Member, AMC Yemmiganur

187. KR Natraj Sekhar Reddy – Member, AMC Yemmiganur

188. Inaganti Pitchi Reddy – Chairman, AMC Santanutalapadu

189. Pallika Nirosha Reddy – Member, AMC Santanutalapadu

190. Mekala Padmavati Reddy – Member, AMC Santanutalapadu

191. Dontireddy Suryanarayana Reddy – Vice Chairman, AMC Proddutur

192. Chemikala Konda Reddy -Member, AMC Proddutur

193. Mettupalle Balammagari Kameswari Reddy – Member AMC Proddutur

194. Pola Lakshmidevi Reddy – Member AMC Proddutur

195. Nadikunta Jayslakshumamma Reddy – Member AMC Proddutur

196. Gopireddy Sravana Kumari Reddy – Member AMC Proddutur

197. Vempalli Ashokkumar Reddy – Member AMC Proddutur

198. Sravanam Subba Reddy – Vice Chairman, AMC Chirala.