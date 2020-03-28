Is Jagan filling district level posts with Reddys, totally?

It is well known 99.99 per cent tops posts are filled with Reddys under Jagan Sarkar. Though there are some influential leaders like Botsa and Kodali, they too don’t enjoy power on a par with the few Reddy advisors like Sajjala Ramakrishna Reddy and Ajay Kallam Reddy. Till now, there is an impression that the systematic Reddification of political and administrative posts is done at the top level. But latest rumours reveal a much deeper conspiracy to Reddify the whole state. There is an argument that Reddy is not a caste by itself. Even top Reddys mention ‘Kapu’ or some other caste name in their educational certificates. But outwardly, they call themselves as Reddys as a caste. Now, a look at the district level posts in agricultural market committees across the state discloses this caste malady. Following is the list of 198 posts:
1. Vennapusa Venkata Reddy – Chairman, Agricultural Marketing Committee(AMC), Darsi
2. Daram Venkata Ramana Reddy – Member, Agricultural Marketing Committee, Darsi
3. Bandi Dhanalakshmi Reddy – Member, Agricultural Marketing Committee, Darsi
4. Mannemala Sukumar Reddy – Chairman, AMC, Kavali
5. Kata Srinivasulu Reddy – Member, AMC, Kavali
6. Utu Srikanth Reddy – Member, AMC, Kavali
7. Yanumula Sarita Reddy – Chairman, AMC, Kanigiri
8. Ambati Venkata Subbamma Reddy – Member, AMC, Kanigiri
9. Avutu Kavitha Reddy – Member, AMC Penamaluru
10. Evuri Pulla Reddy – Member, AMC, Piduguralla
11. Gade Tirupati Reddy – Member, AMC, Piduguralla
12. Gurram Ramakrishna Reddy – Member, AMC Piduguralla
13. Onteddu Lakshma Reddy – Member, AMC Santamaguluru
14. Pavuluri Vijay Reddy – Member, AMC, Santamaguluru
15. Enumala Lakshma Reddy – Member, AMC Santamaguluru
16. Nusi Komali Reddy – Member, AMC, Narasaraopet
17. Nandyla Venkateswara Reddy – Member, AMC Narasaraopet
18. Katakam Sridevi Reddy – Member, AMC, Narasaraopet
19. Bhavanam Rajeswari Reddy – Member, AMC Narasaraopet
20. Nandyala Satyanarayana Reddy – Member, AMC Narasaraopet
21. Maddireddy Satyanarayana Reddy – Chairman, AMC, Tiruvuru
22. Vajrala Srinivasa Reddy – Member, AMC, Tiruvuru
23. Kannari Usharani Reddy – Chairman, AMC Rayadurgam
24. Mettu Lalitamma Reddy – Member, AMC Rayadurgam
25. Chinapalli Ramakrishna Reddy – Member, AMC Rayadurgam
26. Potula Asha Reddy – Member, AMC Rayadurgam
27. Kanumukkala Lakshminarayanamma Reddy – AMC Rayadurgam
28. Gogireddy Lakshmi Santhi Reddy – Member, AMC Vemuru
29. Kallam China Lakshma Reddy – Member, AMC Vemuru
30. N Venkatanarayana Reddy – Vice Chairman, AMC Gooty
31. A Himavathi Reddy – Member, AMC Gooty
32. C Lakshmi Reddy – Member, AMC Gooty
33. N Brahamananda Reddy – Member, AMC Gooty
34. Pulimi Subhashini Reddy – Vice Chairman, AMC Udayagiri
35. Mula Raghava Reddy – Member, AMC Udayagiri
36. Korisipati Sumalatha Reddy – Member, AMC Udayagiri
37. Kandkagunta Aruna Reddy – Member, AMC Udayagiri
38. Karakala Malakinda Reddy – Member, AMC Udayagiri
39. Kanchamreddy Kodandarami Reddy – Member, AMC Udayagiri
40. Gopa Varma Narasimha Reddy – Vice Chairman, AMC Allagadda
41. Gopireddy Lakshmi Eswaramma Reddy – Member, AMC Allagadda
42. Posham Parameswara Reddy – Member, AMC Allagadda
43. Kasani Punya Lakshmidevi Reddy – Member, AMC, Allagadda
44. Lingala Madhusudan Reddy – Vice Chairman, AMC Kadiri
45. Poreddy Shobharani Reddy – Member, AMC Kadiri
46. Akkasani Leelavathi Reddy – Member, AMC Kadiri
47. Kothapalli Janakamma Reddy – Member, AMC Kadiri
48. Mallu Venugopal Reddy – Vice Chairman, AMC Yarraguntla
49. Kondu Bhagyalakshmi Reddy – Member, AMC Yarraguntla
50. Kasireddy Chenchi Reddy – Member, AMC Yarraguntla
51. Rajula Rajeswari Reddy – Member, AMC Yarraguntla
52. Duggayapalli Ramana Reddy – Member, AMC Yarraguntla
53. Tummaluru Ranga Reddy – Member, AMC Yarraguntla
54. Kancharla Venkata Sarvotham Reddy – Vice Chairman, AMC Pulivendula
55. Pedamavireddygari Ramadevi Reddy – Member, AMC Pulivendula
56. Yammanuru Prasanthi Reddy – Member, AMC Pulivendula
57. Alavalapati Chandra Devi Reddy – Member, AMC Pulivendula
58. Vempalli Ramakrishna Reddy – Member, AMC Pulivendula
59. Perla Ramadevi Reddy – Member, AMC Pulivendula
60. Hastavaram Subbirami Reddy – Member, AMC Rajampet
61. Rakkasi Srivani Reddy – Member, Agricultural Marketing Committee, Rajampet
62. Aarugunta Strada Reddy – Vice Chairman, AMC Nellore
63. Manubolu Sridhar Reddy – Member, AMC Nellore
64. Kunda Murali Kumar Reddy – Member, Agricultural Marketing Committee, Nellore
65. Chintha Prasanthi Reddy – Member, Agricultural Marketing Committee, Nellore
66. Ponaka Pratima Reddy – Member, AMC, Nellore
67. Vuyyuru Leela Srinivasa Reddy – Vice Chairman, AMC, Bapatla
68. Pagadam Sarada Reddy -Member, AMC Bapatla
69. Kalluri Rajeswari Reddy – Chairman, Agricultural Marketing Committee, Badvel
70. Kalluri Venkata Narayana Reddy – Vice Chairman, AMC Badvel
71. Pokala Ramulamma Reddy – Member, AMC Badvel
72. Gongalreddy Lakshmi Reddy – Member, AMC Badvel
73. Nimmalapalli Amaranadha Reddy – Member, AMC Rayachoty
74. Gotlamitta Kalpana Reddy – Member, AMC Rayachoty
75. Kota Ramamuni Reddy – Vice Chairman, AMC Mydakur
76. Palagiri Lakshmidevi Reddy – Member, AMC Mydakur
77. Mutyala Ramachandra Reddy – Member, AMC Mydakur
78. Gunupati Madhavi Reddy – Member, AMC Mydakur
79. Chagamreddy Lakshmidevi Reddy – Member, AMC Mydakur
80. Appalareddy Jayabaskar Reddy – Member, AMC Mydakur
81. Chenchu Sudha Ramakrishna Reddy – Chairman, AMC Kamalapuram
82. Kalluru Gangi Reddy – Vice Chairman, AMC Kamalapuram
83. Alle Raja Reddy – Member, AMC Kamalapuram
84. Somala Ramanjaneya Reddy – Member, AMC Kamalapuram
85. Guddithireddy Rukminamma Reddy – Member, AMC Kamalapuram
86. Palavala Mary Reddy – Member, AMC Kamalapuram
87. Kovvuri Ramakrishna Surya Satyanarayana Reddy – Member, AMC Penugonda, WG
88. Medapati Prabhakar Reddy – Member, AMC Penugonda, WG
89. Karri Sandyarani Reddy – Member, AMC Penugonda, WG
90. Avula Sunitha Reddy – Chairman, AMC Lakkireddypalli
91. Avula Nagabhushana Reddy -Vice Chairman, AMC Lakkireddypalli
92. Nakkala Anasuyamma Reddy – Member, AMC Lakkireddypalli
93. Devireddy Madavi Reddy – Member, AMC Lakkireddypalli
94. Gandham Bali Reddy – Chairman, AMC Vinukonda
95. Yaruva Srinivasa Reddy – Member, AMC Vinukonda
96. Dodda Srinivasa Reddy – Member, AMC Vinukonda
97. GN Bhaskar Reddy – Chairman, Agricultural Marketing Committee, Kadapa
98. Badireddy Jayasri Reddy – Member, AMC Kadapa
99. S Surya Sweta Reddy – Member, AMC Kadapa
100. Challa Vijayalakshmi Reddy – Member, AMC Kadapa
101. T Lakshmikantha Reddy – Member, AMC Adoni
102. Thumbalam Santhamma Reddy – Member, AMC Adoni
103. T Raghunath Reddy – Member, AMC Guntakal
104. Patil Saraswati Reddy – Member, AMC Guntakal
105. Padala Venkata Satyanarayana Reddy – Vice Chairman, AMC Achanta
106. Medapati Hima Nagalakshmi Reddy – Member, AMC Achanta
107. Medapati Narendra Reddy – Member, AMC Achanta
108. Goli Dhanalakshmi Reddy – Member, AMC Chintalapudi
109. Boilla Janardhan Reddy – Vice Chairman, AMC Giddalur
110. Chereddy Padama Reddy – Member, AMC Giddalur
111. Palugula Jayamma Reddy – Member, AMC Giddalur
112. Chekkara Kasamma Reddy – Member, AMC Giddalur
113. Edula Jayarami Reddy – Member, AMC Giddalur
114. Desham Vijayalakshmi Reddy – Chairman, AMC Atamkur
115. Mudimela Pulla Reddy – Member, AMC Atamkur
116. Yanam Lakshmidevi Reddy – Member, AMC Atamkur
117. Yarram Krishna Reddy – Member, AMC Guntur
118. Kanjula Jaishankar Reddy – Member, AMC Guntur
119. Vempati Nagi Reddy – Member, AMC, Guntur
120. Gundreddy Pratap Reddy – Chairman, AMC Nandikotkur
121. Gangireddygari Ramadevi Reddy – Vice Chairman, AMC Nandikotkur
122. Katam Lakshmidevamma Reddy – Member, AMC Nandikotkur
123. Gundam Lakshmidevamma Reddy – Member, AMC Nandikotkur
124. Gopu Chandrasekhar Reddy – Member, AMC Nandikotkur
125. Malela Hymavati Reddy – Member, AMC Nandikotkur
126. Kamatam Maheswara Reddy – Member, AMC Nandikotkur
127. Jonnala Siva Reddy – Member, AMC, Tenali
Reddy Umadevi Reddy – Member, AMC Tenali
128. Ganesham Sireesha Reddy – Chairman, AMC Kandukur
129. Chinnapareddy Madhavi Reddy – Vice Chairman, AMC Ongole
130. Devarapalli AnjiReddy – Member, AMC, Ongole
131. Guntaka Sridevi Reddy – Chairman, AMC Markapur
132. Maramreddy Venkata Subba Reddy – Member, AMC Markapur
133. Polamreddy Koti Reddy – Vice Chairman, AMC Ipuru
134. Mopuri Seetamma Reddy – Member, AMC Ipuru
135. Bhavanam Srinivasa Reddy – Vice Chairman, AMC, Ponnuru
136. Kondamadugula Srinivasa Reddy – Member, AMC Ponnuru
137. Bollavaram Nagarjuna Reddy – Chairman, AMC Koilakuntla
138. Puli Peddi Reddy – Member, AMC Koilakuntla
139. Paluru Padmavatamma Reddy – Member, AMC Koilakuntla
140. Bogireddy Suvarna Reddy – Member, AMC Koilakuntla
141. Pera Sai Eswaramma Reddy – Member, AMC Koilakuntla
142. MalikiReddy Sivarami Reddy – Member, AMC Koilakuntla
143. Maddula Chiranjeevi Reddy – Vice Chairman, AMC Cumbam
144. Chilakala Devi Reddy – Member, AMC Cumbam
145. Ravipati Satyavati Reddy – Member, AMC Cumbam
146. NagiReddy Ramulamma Reddy – Member, AMC Cumbam
147. E Krishna Reddy – Chairman, AMC Chittor
148. P Sampoorna Reddy – Member, AMC Chittor
149. A Saraswati Reddy – Member, AMC Chittor
150. K Eshwar Reddy – Member, AMC Chittor
151. Yekula Rajeswaramma Reddy – Chiarman, AMC Siddavatam
152. Narapureddy Jayalakshumamma Reddy – Member, AMC Siddavatam
153. Chama Bharathi Reddy – Member, AMC Siddavatam
154. Paturu Lakshmidevi Reddy – Member, AMC Siddavatam
155. Gajjala Venugopal Reddy – Member, AMC Siddavatam
156. Thatireddy Chinavenkata Reddy – Vice Chairman, AMC Podili
157. Vempati Alluramma Reddy – Member, AMC, Podili
158. Tadi Ramana Reddy – Member, AMC, Podili
159. Guntaka Sivanagalakshmi Reddy – Member, AMC Vuyyuru
160. Yarram Ratna Reddy – Vice Chairman, AMC, Addanki
161. Kuruganti Padma Reddy – Member, AMC, Addanki
162. Kesari Mastanamma Reddy – Member, AMC, Addanki
163. Durgampudi Sivamma Reddy – Member, AMC Macherla
164. Arikatla Mangamma Reddy – Member, AMC Macherla
165. NagiReddy Koti Reddy – Member, AMC Macherla
166. Gogireddy Kesava Reddy – Member, AMC, Macherla
167. Ongole Murthi Reddy – Chairman, AMC Yerragondapalem
168. Avula Ramana Reddy – Member, AMC Yerragondapalem
169. Mula China Subbamma Reddy – AMC Yerragondapalem
170. Singareddy Venkata Krishna Reddy – AMC Yerragondapalem
171. Nune Umamaheswari Reddy – Member, AMC Yerragondapalem
172. Koyya Satya Trinadh Reddy – Vice Chairman, AMC Kakinada
173. K Obi Reddy – Vice Chairman, AMC Anatapuram
174. Nallaeddy Ramesh Babu Reddy – Chairman, AMC Gudur
175. Kadiveti Bhargavi Reddy – Member, AMC Gudur
176. Singam Banga Reddy – Member, AMC Nandyal
177. Eppala Vijayalalitha Reddy – Member, AMC Nandyal
178. Bheemireddy Kalavati Reddy – Member, AMC Nandyal
179. Janga Veera Venkata Subba Reddy – Chairman, AMC Anaparthy
180. Konala Srinivasa Reddy – Member, AMC Anaparthy
181. Tetala Subba Reddy – Member, AMC Anaparthy
182. Banavasireddy Umamaheswari Reddy – Chairman, AMC Yemmiganur
183. Jakkireddy Shankaramma Reddy – Member, AMC Yemmiganur
184. Banavasi Saraswati Reddy – Member, AMC Yemmiganur
185. Bathula Shankara Reddy – Member, AMC Yemmiganur
186. Munagala Gopal Reddy – Member, AMC Yemmiganur
187. KR Natraj Sekhar Reddy – Member, AMC Yemmiganur
188. Inaganti Pitchi Reddy – Chairman, AMC Santanutalapadu
189. Pallika Nirosha Reddy – Member, AMC Santanutalapadu
190. Mekala Padmavati Reddy – Member, AMC Santanutalapadu
191. Dontireddy Suryanarayana Reddy – Vice Chairman, AMC Proddutur
192. Chemikala Konda Reddy -Member, AMC Proddutur
193. Mettupalle Balammagari Kameswari Reddy – Member AMC Proddutur
194. Pola Lakshmidevi Reddy – Member AMC Proddutur
195. Nadikunta Jayslakshumamma Reddy – Member AMC Proddutur
196. Gopireddy Sravana Kumari Reddy – Member AMC Proddutur
197. Vempalli Ashokkumar Reddy – Member AMC Proddutur
198. Sravanam Subba Reddy – Vice Chairman, AMC Chirala.