RRR (all Versions) Worldwide Closing Collections – Fourth highest grossing Indian film

RRR has ended up it’s run worldwide with a humungous gross of 1118 Cr. Distributor share of the film is 557 Cr(excluding GST input). It is #4 movie of all time (for any Indian film) behind Dangal, Baahubali2 & KGF2. The film is a profitable/breakeven venture for all distributors in the Telugu States though exhibitors have lost on it. Few distributors outside the Telugu States have lost on the film. The film has grossed 27.5 Million Overseas with North America alone contributing more than 50 percent of the total gross.

Area Closing Collections 17 Days Collections 2 weeks Worldwide Collections 12 Days Collections 11 Days Collections 10 Days Worldwide Collections RRR is outstanding on Ugadi Day 8 Days Collections first week worldwide collections 6 Days Collections 5 Days Collections 4 Days Collections First Weekend Worldwide Collections 2 Days Collections AP/TS Day1 Collections Pre release Business Nizam 111.80 Cr (95 Cr excluding GST input) 107.29Cr 102.85 Cr 101.31Cr 99.19Cr 97.01Cr 90.05 Cr 81.48Cr 77.17 Cr 73.10Cr 68.30 Cr 61.60Cr 53.45 Cr 38.40Cr 23.30 Cr 70 Cr Ceeded 46Cr 43.70Cr 42.40 Cr 41.85Cr 41.15Cr 40.20Cr 37.70 Cr 34.45Cr 33.1 Cr 32Cr 30.5Cr 28.5Cr 26 Cr 21.10 Cr 16.50 Cr 45 Cr UA 35.50 Cr (30.10 Cr excluding GST input) 33.50Cr 31.96 Cr 31.25Cr 30.38Cr 29.53Cr 26.98 Cr 23.64Cr 22.63 Cr 21.85Cr 20.73Cr 18.95Cr 16.28 Cr 11.69 Cr 7.18 Cr 26 Cr Guntur 18.10 Cr (15.90 Cr excluding GST input) 17.25Cr 16.75 Cr 16.55Cr 16.30Cr 16.09Cr 15.24 Cr 14.21Cr 13.81 Cr 13.48Cr 13.07Cr 12.42Cr 11.47 Cr 9.50 Cr 7.70 Cr 18 Cr East 15.80Cr 15.12Cr 14.59 Cr 14.37Cr 14.04Cr 13.75Cr 12.89 Cr 11.67Cr 11.16 Cr 10.86Cr 10.42Cr 9.67Cr 8.70 Cr 6.98 Cr 5.39 Cr 17 Cr West 13.25 Cr 12.46Cr 12.11 Cr 11.85Cr 11.64Cr 11.44Cr 10.84 Cr 10.09Cr 9.76 Cr 9.56Cr 9.23Cr 8.71Cr 8.04 Cr 6.95 Cr 5.93 Cr 14 Cr Krishna 14.70 Cr 13.91Cr 13.50 Cr 13.17Cr 12.95CR 12.75Cr 11.94 Cr 10.92Cr 10.56 Cr 10.23Cr 9.78Cr 9.08Cr 8.03 Cr 6.02 Cr 4.16 Cr 14 Cr Nellore 10.50 Cr (9.25 Cr excluding GST input) 8.87Cr 8.50 Cr 8.32Cr 8.14Cr 7.96Cr 7.40 Cr 6.75Cr 6.44 Cr 6.18Cr 5.87Cr 5.42Cr 4.81 Cr 3.86 Cr 3.01 Cr 9 Cr Total AP/TS 265.65 Cr (394 Cr Gross) - 240 Cr excluding GST input 252.10 Cr (364 Cr Gross) 242.66 Cr (345 Cr) 238.67Cr 233.79Cr 228.73Cr (314 Cr) 213.04 Cr 193.21Cr 184.63 Cr (250 Cr Gross) 177.26Cr 167.90Cr 154.35Cr 136.78 Cr (170 Cr Gross) 104.50 Cr

73.17 Cr 213 Cr KA 43 Cr (83 Cr Gross) 42.2 Cr (80.5 Cr Gross) 40 Cr (75 Cr Gross) 36 Cr (67 Cr Gross) 28 Cr (52 Cr Gross) 20 Cr (37.75 Cr Gross) 50 Cr TN 42.4 Cr (80.5 Cr Gross) 41 Cr (76 Cr Gross) 37.5 Cr (69 Cr Gross) 34 Cr (62 Cr Gross) 25 Cr (46 Cr Gross) 17 Cr (31.25 Cr Gross) 45 Cr Kerala 10.6 Cr (25.8 cr Gross) 10.5 Cr (25.5 cr Gross) 9.8 Cr (23.6 cr Gross) 9 Cr (21.5 cr Gross) 7 Cr (17 cr Gross) 5.25 Cr (12.35 cr Gross) 10 Cr North 126 Cr (324 Cr Gross) 113 Cr (274 Cr Gross) 104 Cr (248 Cr Gross) 91.5 Cr (221 Cr Gross) 70 Cr (162 Cr Gross) 41 Cr (94 Cr Gross) 100 Cr(valued) Overseas 95 Cr (210 Cr Gross) 90 Cr (197 Cr Gross)

87 Cr (189 Cr Gross) 84.5 Cr (183 Cr Gross) 71 Cr (153 Cr Gross) 58 Cr (122 Cr Gross) 70 Cr Total 582.65 Cr (1117.3 Cr Gross) - 557 Cr excluding GST input 548.8 Cr (1017 Cr Gross) 521.96 Cr (949.6 Cr Gross) 483.65 Cr (868.5 Cr Gross) 385.57 Cr (680 Cr Gross) 278 Cr (467.35 Cr Gross) 488 Cr