Tollywood actors and their 2020 Dairies

With 2019 coming to an end, most of the actors flew abroad along with their families for New Year vacation. Here we are with the list of Tollywood actors and their films lined up in 2020:

Chiranjeevi: Koratala Siva’s film

Pawan Kalyan: Pink Remake

Balakrishna: Boyapati Srinu’s Film

Venkatesh: Asuram Remake, Trinadha Rao Nakkina’s Film

Nagarjuna: Wild Dog, Bangarraju

Prabhas: Jaan

Mahesh Babu: Prashanth Neel or Vamshi Paidipally’s Film

NTR and Ram Charan: RRR

Allu Arjun: Sukumar’s Film

Nani: V, Tuck Jagadish, Rahul Sankrityan’s Film

Vijay Devarakonda: World Famous Lover, Fighter, Shiva Nirvana’s film

Varun Tej: Kiran Korrapati’s Boxing Drama

Rana Daggubati: Virata Parvam

Ravi Teja: Disco Raja and Krack

Sharwanand: Jaanu (96 remake), Sreekaram, Shree Karthick’s bilingual, Maha Samudram

Naga Chaitanya: Sekhar Kammula’s Love Story and Parasuram’s project

Ram: Red

Sai Dharam Tej: Solo Bathuke So Better

Kalyanram: Entha Manchivaadavuraa and Venu Mallidi’s Raavana

Gopichand: Sampath Nandi’s Seeti Maar

Nithiin: Bheeshma, Rang De, Chandrasekhar Yeleti’s Film

Naga Shaurya: Aswathama, Lakshmi Soujanya’s film, Santosh Jagarlapudi’s film and Srinivas Avasarala project

Adivi Sesh: Major and Goodachari 2

Sudheer Babu: V and Pullela Gopichand biopic

Akhil: Bommarillu Bhaskar’s family drama

Nikhil: Karthikeya 2 and Surya Pratap’s film

Manchu Vishnu: Telugu and English bilingual

Allari Naresh: Bangaru Bullodu

Sundeep Kishan: A1 Express

Aadhi Pinisetty: Clap

Naveen Polishetty: Jathi Ratnalu

Karthikeya: GA2 Pictures project

Manchu Manoj: Yet to announce

VV Vinayak: Seenayya