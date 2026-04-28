Bellamkonda Sreenivas and Kavya Reddy Engagement Photos
Hebah Patel Hot Images
Nabha Natesh Stuns In a Black Saree
Malavika Nair In Biker Movie Promotions
Tamannaah Bhatia Glowing In a Modern Red Lehenga
Jyotika Confident Look In denim Outfit
TGFA : Celebrities In Gaddar Awards 2025
Samantha's Baapu Bomma Attire
Raashii Khanna In UBS Release Press Meet
SreeLeela In UBS Release Press Meet
Priyanka Chopra Party Night with Nick
Virosh Haldi Ceremony
Raashi Khanna Latest Photos
Nara Devaansh's Dhoti Ceremony
Meenakshi Chaudhary Confident Look In Black outfit
Virosh Pradhanam and Mehendi evening Photos
Vijay Deverakonda & Rashmika Mandanna Reception
SreeLeela In Milan Fashion Week
Vijay and Rashmika Wedding Album
Keerthy Suresh Star Night With Senior Actresses
Home > Movie News

May Day Weekend: OTT Options are Here

Published on April 28, 2026 by nymisha

TDP Condemns and Calls for Legal Action Over Offensive Content
Sankranthi 2027: Clash of All Veteran Actors
#ChiruBobby2 Look Test Image Speaks Volumes
Samantha's Film struggling for Buzz
Chandrababu Naidu Inaugurates Google's Mega AI Data Centre Project

A number of films, web series will stream on the May day weekend on various OTT platforms. Telugu films Biker and Raakaasa will stream on Netflix on May 1st. Sodhara will stream on Aha Video. A bunch of English films and web series will be available on Netflix and Amazon. Here is the list:

April 27th:

They Will Kill You (English): Prime Video

April 28th:

Didn’t Die (English): Prime Video
Hoppers (English): Prime Video
A Magnificent Life (English): Prime Video
She Dances (English): Prime Video

April 29th:

The House Of Spirits (English): Prime Video
Envious: Season 4 (Spanish, English): Netflix
Should I Marry A Murderer (English, Tamil, Telugu, Hindi): Netflix

April 30th:

Batch Mates (Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam, Hindi): Netflix
Man On Fire (English, Tamil, Telugu, Hindi): Netflix
Miraculous World: Paris, Tales of Shadybug and Claw Noir (English): Netflix

May 1st:

Biker (Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam, Hindi): Netflix
Raakaasa (Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam): Netflix
Leader (Tamil): Prime Video
Sodhara (Telugu): Aha Video
Aadu3 (Malayalam, Tamil, Telugu, Kannada, Hindi): Zee5
The Kerala Story 2 (Hindi, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam): Zee5
Glory (Hindi): Netflix
Undekhi: The Final Battle (Hindi): Sony LIV
Swapped (English, Tamil, Telugu, Hindi): Netflix
My Favorite Wedding (English): Netflix
You Always (English): Netflix

May 3rd:

Part Time Wife (English): Netflix
Clika (English): Netflix

