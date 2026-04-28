May Day Weekend: OTT Options are Here

A number of films, web series will stream on the May day weekend on various OTT platforms. Telugu films Biker and Raakaasa will stream on Netflix on May 1st. Sodhara will stream on Aha Video. A bunch of English films and web series will be available on Netflix and Amazon. Here is the list:
April 27th:
They Will Kill You (English): Prime Video
April 28th:
Didn’t Die (English): Prime Video
Hoppers (English): Prime Video
A Magnificent Life (English): Prime Video
She Dances (English): Prime Video
April 29th:
The House Of Spirits (English): Prime Video
Envious: Season 4 (Spanish, English): Netflix
Should I Marry A Murderer (English, Tamil, Telugu, Hindi): Netflix
April 30th:
Batch Mates (Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam, Hindi): Netflix
Man On Fire (English, Tamil, Telugu, Hindi): Netflix
Miraculous World: Paris, Tales of Shadybug and Claw Noir (English): Netflix
May 1st:
Biker (Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam, Hindi): Netflix
Raakaasa (Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam): Netflix
Leader (Tamil): Prime Video
Sodhara (Telugu): Aha Video
Aadu3 (Malayalam, Tamil, Telugu, Kannada, Hindi): Zee5
The Kerala Story 2 (Hindi, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam): Zee5
Glory (Hindi): Netflix
Undekhi: The Final Battle (Hindi): Sony LIV
Swapped (English, Tamil, Telugu, Hindi): Netflix
My Favorite Wedding (English): Netflix
You Always (English): Netflix
May 3rd:
Part Time Wife (English): Netflix
Clika (English): Netflix