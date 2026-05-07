Home > Movie News

May Second Weekend: OTT Options to Watch Out

Published on May 7, 2026 by nymisha

Adivi Sesh’s Dacoit and Pradeep Ranganathan’s Love Insurance Kompany are the South films to watch out for on the digital space this weekend. A number of international titles are streaming on Netflix and Prime Video. Malayalam blockbuster film Vaazha 2 is now available on Jio Hotstar. Other South films are Oh Butterfly (Tamil), Bharatanatyam2 : Mohiniyattam (Malayalam), Love Mocktail 3 (Kannada). Here is the complete list:

May 4th:

Bugsy (English): Netflix

May 5th:

The Drama (English): Prime Video
Lorne (English): Prime Video

May 6th:

Love Insurance Kompany (Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Hindi): Prime Video
Citadel: Season 2 (English, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Hindi): Prime Video
Worst Ex Ever: Season 2 (English, Hindi): Netflix

May 7th:

Legends (English, Tamil, Telugu, Hindi): Netflix
CountDown: Rousey vs Carano (English): Netflix
Vertical Limit (English): Netflix

May 8th:

Dacoit (Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam): Prime Video
Oh Butterfly (Tamil): Sunnxt
Vaazha 2 (Malayalam, Tamil, Telugu, Kannada, Hindi): Jio Hotstar
Bharatanatyam2 : Mohiniyattam (Malayalam): Netflix
Love Mocktail 3 (Kannada): Zee5
MIA: Season 1 (English): Jio Hotstar
Remarkably Bright Creatures (English, Hindi): Netflix
No Place To Be Single (English): Prime Video
Couples Weekend (English): Prime Video
Fantasy Life (English): Prime Video

May 9th:

Song Sung Blue (English): Jio Hotstar

May 10th:

Nosferatu (English): Netflix

