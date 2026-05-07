May Second Weekend: OTT Options to Watch Out

Adivi Sesh’s Dacoit and Pradeep Ranganathan’s Love Insurance Kompany are the South films to watch out for on the digital space this weekend. A number of international titles are streaming on Netflix and Prime Video. Malayalam blockbuster film Vaazha 2 is now available on Jio Hotstar. Other South films are Oh Butterfly (Tamil), Bharatanatyam2 : Mohiniyattam (Malayalam), Love Mocktail 3 (Kannada). Here is the complete list:
May 4th:
Bugsy (English): Netflix
May 5th:
The Drama (English): Prime Video
Lorne (English): Prime Video
May 6th:
Love Insurance Kompany (Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Hindi): Prime Video
Citadel: Season 2 (English, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Hindi): Prime Video
Worst Ex Ever: Season 2 (English, Hindi): Netflix
May 7th:
Legends (English, Tamil, Telugu, Hindi): Netflix
CountDown: Rousey vs Carano (English): Netflix
Vertical Limit (English): Netflix
May 8th:
Dacoit (Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam): Prime Video
Oh Butterfly (Tamil): Sunnxt
Vaazha 2 (Malayalam, Tamil, Telugu, Kannada, Hindi): Jio Hotstar
Bharatanatyam2 : Mohiniyattam (Malayalam): Netflix
Love Mocktail 3 (Kannada): Zee5
MIA: Season 1 (English): Jio Hotstar
Remarkably Bright Creatures (English, Hindi): Netflix
No Place To Be Single (English): Prime Video
Couples Weekend (English): Prime Video
Fantasy Life (English): Prime Video
May 9th:
Song Sung Blue (English): Jio Hotstar
May 10th:
Nosferatu (English): Netflix