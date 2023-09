నాట్ బిఫోర్ అన్న జడ్జి – 3వ తేదీ వరకూ చంద్రబాబుకు ఎదురు చూపులు!

ఏపీ ప్రతిపక్ష నేత, తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబునాయుడుకు కాలం కలసి రావడం లేదు. సుప్రీంకోర్టులో ఆయన తరపు లాయర్లు దాఖలు చేసిన స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ .. విచారణకు వచ్చినా న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎస్వీఎన్ భట్టి నాట్ బిఫోర్ అనడంతో బెంచ్ మార్చాల్సి వచ్చింది. అత్యవసరణ.. మధ్యంతర రిలీప్ కోసం లాయర్ సిద్ధార్థ లూధ్రా చేసిన ప్రయత్నాలు స్వల్పంగా ఫలించాయి.

సుప్రీంకోర్టు తదుపరి పని దినం అయిన మంగళవారం రోజున విచారణ చేపట్టేందుకు సీజేఐ అంగీకరించారు. కానీ కింది కోర్టులో జరుగుతున్న ప్రొసీడింగ్స్ పై మాత్రం ఎలాంటి నియంత్రణ విధించలేమన్నారు. 17ఏ అనేది కేసు మూలాల నుంచి చర్చించాల్సిన అంశమని.. ఎఫ్ఐఆర్ ప్రకారం చంద్రబాబును కస్టడీలో పెట్టకూడనటువంటి కేసు ఇదని లూద్రా వాదించారు. మేము బెయిల్ కోరుకోవడం లేదని అది మెరిట్ ప్రకారం వస్తుందన్నారు. జడ్ క్యాటగిరీ, ఎన్‍ఎస్‍జీ సెక్యూరిటీ ఉన్న వ్యక్తిని ఇలా ట్రీట్ చేస్తారా? – ఇది పూర్తిగా వ్యక్తి స్వేచ్ఛను సంబంధించిన విషయమన్నారు.

యశ్వంత్ సిన్షా కేసులో వ్యక్తి స్వేచ్ఛపై అన్ని విషయాలు పొందుపరిచారన్నరు. అయితే మూడో తేదీన విచారణకు లిస్ట్ చేస్తామని సీజేఐ తెలిపారు. దీంతో కేసు మూడో తేదీకి వాయిదా పడినట్లయింది. బెంచ్‌లో ఉన్న జస్టిస్ సరస వెంకటనారాయణ భట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చెందిన వారు. 2000 -03 సంవత్సరాల్లో చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ గా పని చేశారు. అందుకే ఈ కేసులో విచారణ చేయడానికి ఆయన వెనుకడుగు వేసినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇటీవలే హైకోర్టులో చంద్రబాబుకు వ్యతిేకంగా ప్రభుత్వం తరపున వాదించినట్లుగా స్వయంగా హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ శ్రీనివాసరెడ్డి .. అభ్యంతరం ఉంటే వైదొలుగుతానని ఇరు పక్షాల లాయర్లకు చెప్పారు. కానీ ఎవరూ అభ్యంతరం చెప్పలేదు.

దీంతో విచారణ జరిపిన జస్టిస్ కె.శ్రీనివాసరెడ్డి క్వాష్ పిటిషన్ ను కొట్టి వేశారు. చంద్రబాబును ఎనిమిదో తేదీన అరెస్టు చేశారు. ఇరవై రోజులుగా జైల్లో ఉంటున్నారు. ఆయనను ఇప్పటికే రెండు రోజులు కస్టడీకి తసుకున్నారు. మళ్లీ కస్టడీ కావాలని పిటిషన్ వేశారు.

