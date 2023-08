అజ్ఞాత‌వాసి త‌ర‌వాత అనిరుధ్ పాట తెలుగులో వినిపించ‌లేదు. అనిరుధ్‌ని ప‌ట్టుకురావాల‌ని చాలామంది నిర్మాత‌లు, ద‌ర్శ‌కులు చాలా ర‌కాలుగా ప్ర‌య‌త్నించారు. కానీ కుద‌ర్లేదు. మ‌హేష్ – త్రివిక్ర‌మ్ సినిమాకి మొద‌టి ఆప్ష‌న్ త‌నే. ఖుషి సినిమా కోసం శివ నిర్వాణ అనిరుధ్‌ని తీసుకురావ‌డానికి చాలా క‌ష్ట‌ప‌డ్డాడు. కానీ త‌మిళ సినిమాల‌తో బిజీగా ఉండ‌డం వ‌ల్ల సాధ్యం కాలేదు. ఇప్పుడు ఎట్ట‌కేల‌కు ఎన్టీఆర్ `దేవ‌ర‌` చిత్రానికి సంగీత ద‌ర్శ‌కుడిగా అనిరుధ్ ఫిక్స‌య్యాడు.

పోస్ట‌ర్‌పై అనిరుధ్ పేరు క‌నిపిస్తోంది కానీ, కొర‌టాల‌కు త‌ను ట‌చ్‌లో లేకుండా పోయాడ‌ట‌. మ్యూజిక్ సిట్టింగ్స్‌కి అనిరుధ్ స‌మ‌యం ఇవ్వ‌లేక‌పోతున్నాడ‌ని ఇండ‌స్ట్రీలో ఓ టాక్ వినిపిస్తోంది. నిజానికి షూటింగ్ మొద‌లెట్ట‌క‌ముందే ట్యూన్స్ ఫైన‌లైజ్ చేసుకోవాలి. కానీ అనిరుధ్ బిజీ షెడ్యూల్ వ‌ల్ల అది జ‌ర‌గ‌లేదు. కొర‌టాల ప్ర‌స్తుతం యాక్ష‌న్ స‌న్నివేశాల చిత్రీక‌ర‌ణ‌లో బిజీగా ఉన్నాడు. ఈ షెడ్యూల్ అయిన త‌ర‌వాతే టాకీ మొద‌ల‌వుతుంది. మ‌ధ్య‌లో కాస్త బ్రేక్ వ‌స్తుంది. ఈ స‌మ‌యంలో అనిరుధ్ తో సిట్టింగ్ వేయాల‌ని చూస్తున్నాడు. కానీ అనిరుధ్ త‌న సినిమాల‌తో బిజీగా ఉన్నాడు. ఎందుకో అనిరుధ్‌కి తెలుగు సినిమాల‌పై పెద్ద‌గా ఇంట్ర‌స్ట్ ఉండ‌ద‌ని, అందుకే తెలుగు ఆఫ‌ర్ల‌ని వ‌దులుకొంటాడ‌ని త‌న‌పై ఓ టాక్. ఎన్టీఆర్ సినిమానీ అనిరుధ్ లైట్ గా తీసుకొన్నాడ‌ని చెప్పుకొంటున్నారు. కొర‌టాల శివ మాత్రం త‌న క‌థ‌కు అనిరుధ్ క‌రెక్ట్ ఆప్ష‌న్ అని ఇప్ప‌టికీ న‌మ్ముతున్నాడు. అందుకే ఆల‌స్య‌మైనా స‌రే, త‌న పిలుపు కోసం ఎదురు చూస్తున్న‌ట్టు ఇన్ సైడ్ వ‌ర్గాల టాక్‌.

