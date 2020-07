List of IT Companies – PPP Loan recipients

USA : The Treasury Department and Small Business Administration on Monday disclosed the names of businesses to whom they have lent more than $150,000 as part of the Paycheck Protection Program. PPP loans are well-intentioned loans given by US treasury to save the jobs amidst the Corona crisis. Government offered loans and then waivers for businesses who are able to retain employees during this tough time. After digging through the list, we found that a number of IT consulting companies (who have majority H1B on their payroll) have applied for these loans claiming they have saved all the jobs. It is up to the government to see if this is legal or not, but you can check if your company is on this list.

First set we’re listing $1M and above loans, $150K – $1M we will be updating asap

LoanRange BusinessName Address City State Zip JobsRetained b $2-5 million GEONORTH, LLC. 561 E. 36th Ave. ANCHORAGE AK 99503 188 b $2-5 million RESOURCE DATA, INC 560 East 34th Avenue, Suite 100 ANCHORAGE AK 99503 194 c $1-2 million ARCTIC INFORMATION TECHNOLOGY INC 375 WEST 36TH AVENUE SUITE 300 ANCHORAGE AK 99503 b $2-5 million ERICA LANE ENTERPRISES 3226 BOB WALLACE AVE SW HUNTSVILLE AL 35805 297 b $2-5 million GEOGRAPHIC INFORMATION SERVICES 2100 RIVERCHASE CTR STE 105 HOOVER AL 35244 136 b $2-5 million INTEGRATED COMPUTER SOLUTIONS, INC. 60 COMMERCE ST MONTGOMERY AL 36104 b $2-5 million QUALIS CORPORATION 689 Discovery Drive HUNTSVILLE AL 35806 266 b $2-5 million SYSTEMS PRODUCTS AND SOLUTIONS, INC 307 WYNN DR NW HUNTSVILLE AL 35805 106 c $1-2 million DATBASE SOLUTIONS, INC. 3205 Westside Park Court MOBILE AL 36695 0 c $1-2 million INFODRIVE SYSTEMS, INC 2126 McFarland Blvd East TUSCALOOSA AL 35404 55 c $1-2 million MARTINFEDERAL CONSULTING, LLC 513 MADISON ST Suite 100 HUNTSVILLE AL 35801 119 c $1-2 million PRISM SYSTEMS, INC. 200 VIRGINIA ST MOBILE AL 36603 69 c $1-2 million SPECTRUM SOLUTIONS, INC. 114 CASTLE DR MADISON AL 35758 106 c $1-2 million TECH PROVIDERS INC 2117 MAGNOLIA AVE S BIRMINGHAM AL 35205 0 b $2-5 million FEDERAL SOFT SYSTEMS INC. 3101 SW I ST STE 31 BENTONVILLE AR 72712 160 c $1-2 million APPLIED TECHNOLOGY GROUP INC 3201 hwy 161 NORTH LITTLE ROCK AR 72117 109 c $1-2 million MAINSTREAM TECHNOLOGIES INC. 325 West Capital Ave Ste 200 LITTLE ROCK AR 72201 71 c $1-2 million MEDEVOLVE, INC. 1115 West Third Street Ste 100 LITTLE ROCK AR 72201 0 c $1-2 million METOVA INC. 1125 W Oak CONWAY AR 72032 70 c $1-2 million TIGER COMMISSARY SERVICES INC 515 W WASHINGTON AVENUE JONESBORO AR 72401 164 b $2-5 million CLAIRVOYANT LLC 6185 W Detroit St CHANDLER AZ 85295 136 b $2-5 million ENCHOICE INC 1400 E Southern Avenue, Suite 800 TEMPE AZ 85282 109 b $2-5 million FRONTIER TECHNOLOGY, LLC 8160 S Hardy Drive 101 TEMPE AZ 85284 127 b $2-5 million PERFORMANCE SOFTWARE CORPORATION 2095 WEST PINNACLE PEAK ROAD PHOENIX AZ 85027 266 b $2-5 million STCHEALTH, LLC 411 S 1ST ST PHOENIX AZ 85004 88 b $2-5 million UNICON, INC. 1760 E PECOS RD STE 432 GILBERT AZ 85295 121 c $1-2 million ASPEN SYSTEMS, INC. 6930 East Chauncey Lane Suite 100 PHOENIXA AZ 85054 67 c $1-2 million HUMAC INC. 2730 W AGUA FRIA FWY STE 204 PHOENIX AZ 85027 96 c $1-2 million HYE TECH NETWORK & SECURITY SOLUTIONS, LLC 4802 East Ray Road 23-414 PHOENIX AZ 85044 88 c $1-2 million ISC CONSULTING GROUP, INC. 1993 Frontage Road, Suite 201 SIERRA VISTA AZ 85635 50 c $1-2 million LIN & ASSOCIATES INC 11811 N TATUM BLVD PHOENIX AZ 85028 56 c $1-2 million LVM SYSTEMS INC. 4262 E. Florian Ave MESA AZ 85206 53 c $1-2 million M3BI LLC 7336 E Deer Valley Rd ste 100 SCOTTSDALE AZ 85255 96 c $1-2 million MALLA SYSTEMS, INC 17100 N 67TH AVE STE 3030 GLENDALE AZ 85308 65 c $1-2 million MEDIANT HEALTH RESOURCES, INC. 2355 E Camelback Road, Ste 920 PHOENIX AZ 85016 55 c $1-2 million METASOFTTECH SOLUTIONS, LLC 2195 W CHANDLER BLVD Suite 100 CHANDLER AZ 85224 135 c $1-2 million STORMSOURCE LLC 15300 N 90TH ST SCOTTSDALE AZ 85260 70 c $1-2 million TB CONSULTING, LLC 8328 E Hartford Dr, Ste 102 SCOTTSDALE AZ 85255 0 c $1-2 million VALORE PARTNERS, LLC 398 S MILL AVE STE 201 TEMPE AZ 85281 64 c $1-2 million VERTECH INDUSTRIAL SYSTEMS, LLC 4409 E Baseline Rd Ste 127 PHOENIX AZ 85042 64 c $1-2 million WORLD VIEW ENTERPRISES INC. 1805 E Aerospace Parkway TUSCON AZ 85756 38 a $5-10 million AGREEYA SOLUTIONS, INC. 605 Coolidge Dr., STE 200 FOLSOM CA 95630 397 a $5-10 million GROUPWARE TECHNOLOGY INC 541 DIVISION STREET CAMPBELL CA 95008 a $5-10 million INTELLISWIFT SOFTWARE INC 39600 BALENTINE DR STE 200 NEWARK CA 94560 425 a $5-10 million MIXPANEL, INC. One Front Street 28th floor SAN FRANCISCO CA 94111 359 a $5-10 million NEUDESIC LLC 200 SPECTRUM CENTER DR #2000 IRVINE CA 92618 395 a $5-10 million NISUM TECHNOLOGIES, INC 500 S KRAEMER BLVD Ste 301 BREA CA 92821 276 a $5-10 million OPENX TECHNOLOGIES, INC 888 E. Walnut Street FL 2 PASADENA CA 91101 204 a $5-10 million PC SPECIALIST INC 10240 Flanders Court SAN DIEGO CA 92121 246 a $5-10 million PHOTON INFOTECH INC 100 CENTURY CENTER CT Ste 502 SAN JOSE CA 95112 355 a $5-10 million RJT COMPUQUEST, INC. 222 N PACIFIC COAST HWY ste 2250 EL SEGUNDO CA 90245 295 a $5-10 million SOFTWARE MANAGEMENT CONSULTANTS, INC. 500 North Brand Blvd., Suite 1100 GLENDALE CA 91203 357 a $5-10 million SRS CONSULTING INC. 39465 Paseo Padre Pkwy Ste 3200 FREMONT CA 94538 280 a $5-10 million TECHFLOW INC 9889 Willow Creek Road Suite 100 SAN DIEGO CA 92131 320 b $2-5 million 10UP, INC. 2765 CARRADALE DR ROSEVILLE CA 95661 136 b $2-5 million 314E CORPORATION 47102 Mission Falls Ct Ste 219 FREMONT CA 94539 124 b $2-5 million AECHELON TECHNOLOGY, INC. 888 BRANNAN ST Suite 210 SAN FRANCISCO CA 94103 148 b $2-5 million AEYE, INC. 1 Park Place, Suite 200 DUBLIN CA 94568 85 b $2-5 million AKRAYA, INC 2933 BUNKER HILL LN SANTA CLARA CA 95054 180 b $2-5 million AKSHAYA INC 415 Boulder Ct, #100 PLEASANTON CA 94566 131 b $2-5 million ALLIED DIGITAL SERVICES LLC 680 Knox St Suite 200 TORRANCE CA 90502 295 b $2-5 million ALPHA NET CONSULTING LLC 3080 OLCOTT ST STE C235 SANTA CLARA CA 95054 117 b $2-5 million ASTOUND HOLDING CORPORATION 1111 Bayhill Dr #425 SAN BRUNO CA 94066 121 b $2-5 million AVENUE CODE LLC 26 Ofarrell St Ste 600 SAN FRANCISCO CA 94108 100 b $2-5 million BAY SYSTEMS CONSULTING, INC. 3600 W Bayshore Rd Ste 204 PALO ALTO CA 94303 118 b $2-5 million BAYONE SOLUTIONS 4637 CHABOT DR STE 250 PLEASANTON CA 94588 120 b $2-5 million BRANDED ONLINE, INC. 946 West 17th Street COSTA MESA CA 92627 136 b $2-5 million CALI BAMBOO LLC 6675 Mesa Ridge Road Suite 100 SAN DIEGO CA 92121 116 b $2-5 million CALIFORNIA CREATIVE SOLUTIONS INC 13475 Danielson St Suite 220 POWAY CA 92064 351 b $2-5 million CALLFIRE, INC. 1410 2ND ST suite 200 SANTA MONICA CA 90401 b $2-5 million CAMEO GLOBAL, INC. 4695 CHABOT DR SUITE 102 PLEASANTON CA 94588 203 b $2-5 million CARBONFIVE INCORPORATED 585 Howard St Fl 2 SAN FRANCISCO CA 94105 85 b $2-5 million CASPEX CORP 48531 WARM SPRINGS BLVD FREMONT CA 94539 138 b $2-5 million CASTLE GLOBAL, INC. 580 California Street, 6th Floor SAN FRANCISCO CA 94104 86 b $2-5 million CLASSY, INC. 350 10TH AVE #1300 SAN DIEGO CA 92101 182 b $2-5 million CLOUDIAN INC 177 BOVET RD Suite 450 SAN MATEO CA 94402 131 b $2-5 million COMPULINK BUSINESS SYSTEMS 1100 Business Center Circle NEWBURY PARK CA 91320 170 b $2-5 million CONXTECH, INC. 6701 Koll Center Parkway Suite 150 PLEASANTON CA 94566 100 b $2-5 million DELTA COMPUTER CONSULTING 25550 HAWTHORNE BLVD STE 106 TORRANCE CA 90505 174 b $2-5 million DGN TECHNOLOGIES INC. 46500 Fremont Blvd Ste 708 FREMONT CA 94538 181 b $2-5 million DOLLS KILL, INC. 2525 16th Street Suite 411 SAN FRANCISCO CA 94103 377 b $2-5 million DP TECHNOLOGY CORP. 1150 AVENIDA ACASO CAMARILLO CA 93012 125 b $2-5 million ECOSENSE LIGHTING, INC 837 N Spring St. Suite 103, Suite 2175 LOS ANGELES CA 90012 0 b $2-5 million ELACARTE INC. 810 Hamilton St REDWOOD CITY CA 94063 134 b $2-5 million ENGINEERING AND SOFTWARE SYSTEM SOLUTIONS INC 550 W C St Ste 1630 SAN DIEGO CA 92101 143 b $2-5 million FICTIV INC. 168 Welsh St A SAN FRANCISCO CA 94107 0 b $2-5 million FLEXTON INC 2590 N. 1ST ST SAN JOSE CA 95131 121 b $2-5 million FORMAC INC. 3155 Kearney St Suite 210 FREMONT CA 94538 0 b $2-5 million HIGHFIVE TECHNOLOGIES, INC 500 ARGUELLO ST REDWOOD CITY CA 94063 0 b $2-5 million IDENTIV, INC. 2201 WALNUT AVE FREMONT CA 94538 140 b $2-5 million INFOBAHN SOFTWORLD INC 2010 N 1st St Ste 470 SAN JOSE CA 95131 96 b $2-5 million INSIGHTLY INC 680 FOLSOM ST STE 550 SAN FRANCISCO CA 94107 112 b $2-5 million INTEGRITS CORPORATION 5205 KEARNY VILLA WAY STE 200 SAN DIEGO CA 92123 199 b $2-5 million INTELEPEER HOLDINGS, INC. 155 BOVET RD SUITE 405 SAN MATEO CA 94402 27 b $2-5 million INTERRA INFORMATION TECHNOLOGIES, INC. 2099 GATEWAY PL STE 200 SAN JOSE CA 95110 19 b $2-5 million INVOCA, INC. 419 STATE ST. SANTA BARBARA CA 93101 202 b $2-5 million ITALENT CORPORATION DBA ITALENT DIGITAL 27 DEVINE ST SUITE 20 SAN JOSE CA 95110 50 b $2-5 million JADE GLOBAL INC 1731 Technology Dr SAN JOSE CA 95110 20 b $2-5 million KRG TECHNOLOGIES INC. 25000 Avenue Stanford Suite 243 VALENCIA CA 91355 174 b $2-5 million KRYPTOBLOCKS INC 2484 Amelia Earhart Ave SACRAMENTO CA 95834 b $2-5 million LOGIK SYSTEMS, INC. 111 Sutter Street 14th Floor SAN FRANCISCO CA 94104 74 b $2-5 million LUMEDX CORPORATION 555 12TH STREET, SUITE 2060 OAKLAND CA 94607 103 b $2-5 million MEDRIO, INC. 345 California Street Suite 325 SAN FRANCISCO CA 94104 102 b $2-5 million MOXIE SOFTWARE, INC. 851 Traeger Avenue, Suite 210 SAN BRUNO CA 94066 20 b $2-5 million NEW BI US, LLC 17075 CAMINO SAN BERNARDO 1st Floor SAN DIEGO CA 92127 74 b $2-5 million OPENERP S.A. 250 Executive Park Blvd Ste 3400 SAN FRANCISCO CA 94134 169 b $2-5 million OPERATION TECHNOLOGY, INC. 17 GOODYEAR IRVINE CA 92618 156 b $2-5 million OSI DIGITAL, INC. 5950 Canoga Ave., Ste. 300 WOODLAND HILLS CA 91367 104 b $2-5 million OZY MEDIA, INC. 800 W El Camino Real #260 MOUNTAIN VIEW CA 94040 103 b $2-5 million PRO-TEK CONSULTING 21300 VICTORY BLVD. SUITE 240 WOODLAND HILLS CA 91367 205 b $2-5 million R SYSTEMS INC 5000, Windplay Drive, Suite # 5, El Dorado Hills SACRAMENTO CA 95762 500 b $2-5 million RADIANT LOGIC, INC. 75 Rowland Way, Ste 300 NOVATO CA 94945 117 b $2-5 million RAINBERRY INC 301 Howard Street, 20th Floor SAN FRANCISCO CA 94105 96 b $2-5 million RED OAK TECH INC 2001 GATEWAY PL STE 150W SAN JOSE CA 95110 142 b $2-5 million REFLEKTIVE INC 123 Townsend St Ste 300 SAN FRANCISCO CA 94107 85 b $2-5 million RENOVATE AMERICA INC 16409 West Bernardo Drive SAN DIEGO CA 92127 159 b $2-5 million RETAILNEXT, INC. 60 S Market St Suite 310 SAN JOSE CA 95113 b $2-5 million SADA SYSTEMS INC 5250 LANKERSHIM BLVD NORTH HOLLYWOOD CA 91601 218 b $2-5 million SILVACO GROUP, INC. 2811 Mission College Boulevard SANTA CLARA CA 95054 122 b $2-5 million SORAA LASER DIODE, INC 485 Pine Ave GOLETA CA 93117 145 b $2-5 million STEEL HOUSE, INC. 3644 Eastham Dr. CULVER CITY CA 90232 118 b $2-5 million STRATA INFORMATION GROUP, INC. 3935 Harney St Ste 203 SAN DIEGO CA 92110 80 b $2-5 million SYCOMP A TECHNOLOGY COMPANY, INC. 950 TOWER LN Ste 178 FOSTER CITY CA 94404 115 b $2-5 million T3C INC. 100 Century Center Court SAN JOSE CA 95112 188 b $2-5 million TEESPRING INC 77 Geary St 5th Floor SAN FRANCISCO CA 94108 225 b $2-5 million TENTEK, INC. 101 N Brand Blvd, Suite 1250 0.0 GLENDALE CA 91203 253 b $2-5 million THE CENTER TO PROMOTE HEALTHCARE ACCESS, INC. 1951 Webster Street Second Floor OAKLAND CA 94612 119 b $2-5 million U.S. CAD HOLDINGS LLC 18831 Bardeen Ave. #200 IRVINE CA 92612 112 b $2-5 million VARITE INC. 111 NORTH MARKET ST SUITE 730 SAN JOSE CA 95113 122 b $2-5 million VERTISYSTEM INC 39300 Civic Center Drive, Suite 160 FREMONT CA 94538 208 b $2-5 million WAYFORWARD TECHNOLOGIES INC 28738 THE OLD RD VALENCIA CA 91355 164 b $2-5 million WHITERABBIT.AI, INC. 3930 FREEDOM CIR Suite 109 SANTA CLARA CA 95054 247 c $1-2 million ACCESS SOFTEK, INC 727 Allston Way BERKELEY CA 94710 93 c $1-2 million ADVOCO INC 1331 Seventh St. Unit H BERKELEY CA 94710 59 c $1-2 million AERIES SOFTWARE, INC. 770 The City Drive South, Suite 6500 ORANGE CA 92868 500 c $1-2 million AGAMA SOLUTIONS INC 39159 PASEO PADRE PARKWAY SUITE 215 FREMONT CA 94539 60 c $1-2 million AIRA TECH CORP. 4225 Executive Square Suite 400 LA JOLLA CA 92037 15 c $1-2 million ALPHONSO INC. 2440 West El Camino Real Suite 450 MOUNTAIN VIEW, CA CA 94040 43 c $1-2 million ANATOMAGE, INC. 303 ALMADEN BLVD STE 700 SAN JOSE CA 95110 88 c $1-2 million APPLIED INVENTION LLC 820 S MARIPOSA ST BURBANK CA 91506 52 c $1-2 million ARBITECH LLC 64 FAIRBANKS IRVINE CA 92618 70 c $1-2 million ASA COMPUTERS 48761 KATO RD FREMONT CA 94538 c $1-2 million ATAC 2770 De La Cruz Blvd. SANTA CLARA CA 95050 500 c $1-2 million AUTOGRID SYSTEMS INC. 255 SHORELINE DR #350 REDWOOD CITY CA 94065 46 c $1-2 million AUTOX TECHNOLOGIES, INC. 441 West Trimble Road SAN JOSE CA 95131 75 c $1-2 million BENEFICENT TECHNOLOGY, INC. 480 CALIFORNIA AVE STE. 201 PALO ALTO CA 94306 73 c $1-2 million BLACK SWAN DATA INC 26248 ENTERPRISE CT LAKE FOREST CA 92630 64 c $1-2 million BLAIZE, INC. 4370 Town Center Blvd. Suite 240 EL DORADO HILLS CA 95762 0 c $1-2 million BLURB INC 580 California Street, Ste 300 SAN FRANCISCO CA 94104 57 c $1-2 million BLYTHECO 23161 Mill Creek Dr Ste 200 LAGUNA HILLS CA 92653 92 c $1-2 million BOLD NORTH AMERICA, LLC 100 MONTGOMERY ST STE 1000 SAN FRANCISCO CA 94104 92 c $1-2 million CALSOFT SYSTEMS 19701 HAMILTON AVE ST 190 TORRANCE CA 90502 83 c $1-2 million CANVAS INFOTECH INC. 4580 AUTO MALL PKWY STE 121 FREMONT CA 94538 41 c $1-2 million CARBON 38, INC. 10000 WASHINGTON BLVD CULVER CITY CA 90232 55 c $1-2 million CARROT INC. 1400 A SEAPORT BLVD Ste 501 REDWOOD CITY CA 94063 53 c $1-2 million CASETEXT, INC 330 TOWNSEND ST SAN FRANCISCO CA 94107 50 c $1-2 million CCINTERGRATION, INC 2060 CORPORATE CT SAN JOSE CA 95131 72 c $1-2 million CEPTON TECHNOLOGIES, INC. 2880 N 1ST ST SAN JOSE CA 95134 62 c $1-2 million CHAIRISH, INC. 465 CALIFORNIA ST SAN FRANCISCO CA 94104 0 c $1-2 million CHG-MERIDIAN USA CORP 21800 OXNARD STREET ST #400 WOODLAND HILLS CA 91367 c $1-2 million CIO SOLUTIONS, LP 5425 HOLLISTER AVE STE 150 SANTA BARBARA CA 93111 73 c $1-2 million CITRINE INFORMATICS, INC. 2629 Broadway St REDWOOD CITY CA 94063 61 c $1-2 million CITRUSBYTE, LLC 16467 Otsego St ENCINO CA 91436 78 c $1-2 million CIVICACTIONS INC. 3527 Mt. Diablo Blvd Unit 269 LAFAYETTE CA 94549 79 c $1-2 million CLOUDWICK TECHNOLOGIES, INC. 39899 Balentine Dr. NEWARK CA 94560 86 c $1-2 million CONTROLTEC, INC 613 W VALLEY PKWY STE 345 ESCONDIDO CA 92025 0 c $1-2 million COYOTE CREEK CONSULTING INC 1551 MCCARTHY BLVD STE 205 MILPITAS CA 95035 c $1-2 million DASHER TECHNOLOGIES INC 675 CAMPBELL TECHNOLOGY PKWY Ste 100 CAMPBELL CA 95008 69 c $1-2 million DENODO TECHNOLOGIES INC 525 University Ave. Suite 31 PALO ALTO CA 94301 96 c $1-2 million DMAI, INC. 10940 Wilshire Blvd Ste 1100 LOS ANGELES CA 90024 68 c $1-2 million DR MCNATTY AND ASSOCIATES, INC. 26300 La Alameda Suite 250 MISSION VIEJO CA 92691 20 c $1-2 million ELEMENT ANALYTICS, INC. 564 MARKET STREET, SUITE 401 SAN FRANCISCO CA 94104 28 c $1-2 million ENGINEER AI CORP 6300 Arizona Circle 0.0 LOS ANGELES CA 90045 38 c $1-2 million EOS IT MANAGEMENT SOLUTIONS INC 30996 SANTANA STREET HAYWARD CA 94544 166 c $1-2 million EPHESOFT INC. 8707 RESEARCH DR IRVINE CA 92618 0 c $1-2 million ESUB, INC. 4875 East Gate Mall No 250 SAN DIEGO CA 92121 57 c $1-2 million EVOTEK, INC. 6150 LUSK BLVD STE B204 SAN DIEGO CA 92121 15 c $1-2 million EXPONENT PARTNERS One Market Street, Spear Tower, 36th Floor SAN FRANCISCO CA 94105 52 c $1-2 million FEEDONOMICS LLC 21001 Warner Center Lane WOODLAND HILLS CA 91367 116 c $1-2 million FINANCIAL TECHNOLOGY SOLUTION, INC. 406 EAST HUNTINGTON DR STE 100 MONROVIA CA 91016 122 c $1-2 million FIRSTWATCH SOLUTIONS, INC. 1930 PALOMAR POINT WAY #101 CARLSBAD CA 92008 15 c $1-2 million FLEXON TECHNOLOGIES, INC. 7901 STONERIDGE DR STE 390 PLEASANTON CA 94588 140 c $1-2 million FORSYS INC 691 S Milpitas Blvd Ste 213 MILPITAS CA 95035 55 c $1-2 million FOUNDATION CAPITAL VIII, LP 665 3rd St Ste 400 SAN FRANCISCO CA 94107 48 c $1-2 million FUTUREDONTICS, INC. 6060 CENTER DR 7th Floor LOS ANGELES CA 90045 35 c $1-2 million GALORATH INCORPORATED 222 N PACIFIC COAST HWY STE 1700 EL SEGUNDO CA 90245 50 c $1-2 million GBL SYSTEMS CORPORATION 760 PASEO CAMARILLO STE 401 CAMARILLO CA 93010 59 c $1-2 million GEBBS SOFTWARE INTERNATIONAL, INC 600 CORPORATE POINTE STE 1250 CULVER CITY CA 90230 61 c $1-2 million GENERAL MICRO SYSTEMS, INC. 8358 MAPLE PLACE RANCHO CUCAMONGA CA 91730 139 c $1-2 million GOSECURE, INC 4225 Executive Sq Ste 1600 LA JOLLA CA 92037 195 c $1-2 million GOVX, INC. 9191 Towne Centre Drive Suite 210 SAN DIEGO CA 92122 69 c $1-2 million GRABANGO CO. 2105 Bancroft Way Suite 3000 BERKELEY CA 94704 50 c $1-2 million GREENWAVE HOLDINGS INC. 15420 LAGUNA CANYON RD 150 IRVINE CA 92618 79 c $1-2 million GUIDEBOOK INC. 600 Harrison Street Suite 100 SAN FRANCISCO CA 94107 48 c $1-2 million HATHWAY INC 81 Higuera St Ste 220 SAN LUIS OBISPO CA 93401 85 c $1-2 million HOME EC INC. 706 South Hill Street 1060 LOS ANGELES CA 90014 107 c $1-2 million HYTRUST INC 1975 W EL CAMINO Suite 203 MOUNTAIN VIEW CA 94040 53 c $1-2 million ICL SYSTEMS INC 19782 MACARTHUR BLVD STE 260 IRVINE CA 92612 62 c $1-2 million IFN.COM INC 5901 CENTURY BLVD 9th Fl LOS ANGELES CA 90045 63 c $1-2 million IMPORT-IO CORPORATION 12980 Saratoga Ave, Bldg 1, Suite B SARATOGA CA 95070 49 c $1-2 million INDUSTRIAL AUTOMATION GROUP, LLC 4400 Sisk Road MODESTO CA 95356 c $1-2 million INFINITI CONSULTING GROUP LLC 3035 Prospect Park Drive Suite 150 RANCHO CORDOVA CA 95670 50 c $1-2 million INFORMATION MANAGEMENT RESOURCES, INC. 85 ARGONAUT STE 200 ALISO VIEJO CA 92656 67 c $1-2 million INFOSHARE SYSTEMS, INC. 26040 Acero, Suite 111 MISSION VIEJO CA 92691 70 c $1-2 million INFOTREE SOLUTIONS, INC DBA DBA RESOURCE-TRAC, INC 50 GRAY DOVE IRVINE CA 92618 17 c $1-2 million INHANCE DIGITAL CORPORATION 8057 Beverly Blvd Suite 200 LOS ANGELES CA 90048 80 c $1-2 million INNOMINDS SOFTWARE, INC. 2055 Junction Ave, Suite 122 SAN JOSE CA 95131 46 c $1-2 million INTERLOC SOLUTIONS INC 340 PALLADIO PKWY STE 526 FOLSOM CA 95630 65 c $1-2 million INTERVISION SYSTEMS LLC 2270 MARTIN AVE SANTA CLARA CA 95050 75 c $1-2 million INTREPID STUDIOS INC. 11558 SORRENTO VALLEY RD Suite 7 SAN DIEGO CA 92121 52 c $1-2 million ISCHEMAVIEW, INC. 405 El Camino Real No. 601 Suite 101 MENLO PARK CA 94025 92 c $1-2 million ISSQUARED, INC, 2659 TOWNSGATE RD Suit 227 WESTLAKE VILLAGE CA 91361 62 c $1-2 million JOBOX, INC 550 HAMILTON AVE #100 PALO ALTO CA 94301 71 c $1-2 million JUNE LIFE, INC. 649 Front St Ste 100 Ste 2409 SAN FRANCISCO CA 94111 59 c $1-2 million JUST GAMES INTERACTIVE ENTERTAINMENT, LLC 1950 SAWTELLE BLVD LOS ANGELES CA 90025 72 c $1-2 million KROS-WISE 435 E CARMEL ST SAN MARCOS CA 92078 141 c $1-2 million KRYPTOBLOKCS INC 2484 AMELIA EARHART AVE SACRAMENTO CA 95834 84 c $1-2 million LARK TECHNOLOGIES, INC. 2570 W El Camino Real Suite 100 MOUNTAIN VIEW CA 94040 61 c $1-2 million LEIA INC. 2440 Sand Hill Rd Suite 100 MENLO PARK CA 94025 91 c $1-2 million LIST REPORTS 240 West Chapman Ste200 ORANGE CA 92866 77 c $1-2 million LOGIN CONSULTING SERVICES INC. 300 CONTINENTAL BLVD #405 EL SEGUNDO CA 90245 90 c $1-2 million MAANTIC INC 1202 KIFER ROAD SUNNYVALE SUNNYVALE CA 94086 c $1-2 million MADIBA INC 16481 SCIENTIFIC IRVINE CA 92618 46 c $1-2 million MANAGED SOLUTION LLC 1775 HANCOCK ST Suite 110 SAN DIEGO CA 92110 51 c $1-2 million MEDINFORMATIX, INC. 5777 W. CENTURY BLVD Suite 1700 LOS ANGELES CA 90045 73 c $1-2 million MENLO TECHNOLOGIES INC. STE 1 300 3RD ST LOS ALTOS CA 94022 84 c $1-2 million MICROCOMPUTERWORKS, INC. 233332 Mill Creek Drive Suite 210 LAGUNA HILLS CA 92653 58 c $1-2 million MIVA MERCHANT, INC. 16745 West Bernardo Drive Suite 400 SAN DIEGO CA 92127 25 c $1-2 million MOBILE PROGRAMMING LLC 30300 AGOURA RD Suite 140 AGOURA HILLS CA 91301 c $1-2 million MOBILEFORMING, LLC 611 N BRAND BLVD STE 11 GLENDALE CA 91203 78 c $1-2 million MOEBIUS SOLUTIONS, INC. 6480 WEATHERS PL STE 250 SAN DIEGO CA 92121 65 c $1-2 million MOJIO USA INC. 300 Orchard City Drive Suite 100A CAMPBELL CA 95008 0 c $1-2 million MSRCOSMOS, LLC 6200 STONERIDGE MALL RD #300 PLEASANTON CA 94588 47 c $1-2 million MUDRASYS 6200 Stoneridge Mall Rd 300 PLEASANTON CA 94588 37 c $1-2 million NETWORK INTEGRATION COMPANY PARTNERS INC. 11981 JACK BENNY DR Suite 103 RANCHO CUCAMONGA CA 91739 72 c $1-2 million NEXTGATE SOLUTIONS INC 408 E HUNTINGTON DR MONROVIA CA 91016 59 c $1-2 million NINJARMM LLC 500 BRAND BLVD GLENDALE CA 91203 15 c $1-2 million NTH GENERATION COMPUTING INC 17055 CAMINO SAN BERNARDO SAN DIEGO CA 92127 67 c $1-2 million NYLAS, INC. 944 Market St SAN FRANCISCO CA 94102 76 c $1-2 million NZXT INC 13164 Temple Ave CITY OF INDUSTRY CA 91746 117 c $1-2 million OMAZE, INC. 5735 W Adams Blvd LOS ANGELES CA 90016 102 c $1-2 million OMNIUPDATE, INC. 1320 Flynn Road CAMARILOO CA 93012 0 c $1-2 million ONEHOPE, INC. 3310 S Fairview Street SANTA ANA CA 92704 70 c $1-2 million ONTRAPORT, INC. 2040 ALAMEDA PADRE SERRA 220 SANTA BARBARA CA 93103 112 c $1-2 million OPAL SOFT, INC. 1288 KIFER RD # 201 SUNNYVALE CA 94086 96 c $1-2 million ORIGINATE, INC 10850 WILSHIRE BLVD STE 600 LOS ANGELES CA 90024 48 c $1-2 million PELOTON TECHNOLOGY INC 1060 La Avenida Street MOUNTAIN VIEW CA 94043 0 c $1-2 million PERSPECTIUM CORP 10301 MEANLEY DRIVE SUITE 250 SAN DIEGO CA 92131 55 c $1-2 million PROSITES, INC. 27919 Jefferson Ave. TEMECULA CA 92590 119 c $1-2 million PROSPANCE INC 4221 Business Center Dr Ste 1 FREMONT CA 94538 63 c $1-2 million QCT LLC 45630 Northport Loop East FREMONT CA 94538 60 c $1-2 million RAXIUM, INC. 1250 Reliance Way FREMONT CA 94539 62 c $1-2 million REDACTED, INC. 350 Rhode Island , Ste 240 SAN FRANCISCO CA 94103 50 c $1-2 million REFLEKTION, INC 1500 FASHION ISLAND BLVD #100 SAN MATEO CA 94404 48 c $1-2 million RESPOND SOFTWARE, INC. 785 Castro Street Suite C MOUNTAIN VIEW CA 94041 15 c $1-2 million RETAIL PRO INTERNATIONAL LLC 400 Plaza Drive, Suite 200 FOLSOM CA 95630 500 c $1-2 million RYZLINK CORPORATION 160 SARATOGA AVE STE 250 SANTA CLARA CA 95051 82 c $1-2 million SACA TECHNOLOGIES, INC. 5101 East La Palma Ave ANAHEIM CA 92807 75 c $1-2 million SANVEO INC 39899 Balentine Drive Suite 265 NEWARK CA 94560 58 c $1-2 million SCALEFLUX INC 97 E BROKAW RD STE 260 SAN JOSE CA 95112 58 c $1-2 million SECOND SPECTRUM, INC. 312 E 1ST ST STE 500 LOS ANGELES CA 90012 91 c $1-2 million SELECT DATA, LLC 4155 E LA PALMA AVE ANAHEIM CA 92807 200 c $1-2 million SHARPSWITCH INC. 5008 PACIFIC CREST DR SEASIDE CA 93955 53 c $1-2 million SIDEPATH INC. 22892 Mill Creek Dr. LAGUNA HILLS CA 92653 47 c $1-2 million SIMULSTAT INCORPORATED 440 Stevens Ave SOLANA BEACH CA 92075 60 c $1-2 million SINGULAR LABS INC 181 S PARK ST SAN FRANCISCO CA 94107 34 c $1-2 million SMART ERP SOLUTIONS INC 4683 CHABOT DRIVE SUITE 380 PLEASANTON CA 94588 c $1-2 million SOFTCLOUDS LLC 16855 W BERNARDO DR STE 300 SAN DIEGO CA 92127 38 c $1-2 million SOFTHQ INC. 6494 Weathers Place, Suite 200 SAN DIEGO CA 92121 25 c $1-2 million SONATA SOFTWARE NORTH AMERICA INC 2201 Walnut Ave Ste 180 FREMONT CA 94538 87 c $1-2 million STELLAR LABS INC 100 Marine Pkwy Ste 350 REDWOOD CITY CA 94065 50 c $1-2 million SURVIOS, INC. 1245 PUERTA DEL SOL SAN CLEMENTE CA 92673 100 c $1-2 million SYDATA INC 6494 WEATHERS PL SAN DIEGO CA 92121 c $1-2 million SYMPHONYRM INC. 530 University Ave PALO ALTO CA 94301 49 c $1-2 million SYNAPSE DESIGN AUTOMATION, INC. 2200 LAURELWOOD RD SANTA CLARA CA 95054 55 c $1-2 million SYNECTIC SOLUTIONS INC 1701 PACIFIC AVE STE 260 OXNARD CA 93033 127 c $1-2 million SYSINTELLI INC. 9466 Black Mountain Rd. Ste 200 SAN DIEGO CA 92126 125 c $1-2 million SYSTECH SOLUTIONS, INC. 9715 Creemore Dr TUJUNGA CA 91042 46 c $1-2 million SYSTEMS INTEGRATED SOLUTIONS, INC. 1255 Treat Blvd., Suite 100 WALNUT CREEK CA 94597 145 c $1-2 million TALENT & ACQUISITION LLC 100 BROADWAY LONG BEACH CA 90802 75 c $1-2 million TECHASPECT SOLUTIONS, INC 5600 Mowry School Road Suite 220 NEWARK CA 94560 91 c $1-2 million TECHNOSSUS LLC 17885 VON KARMAN AVE IRVINE CA 92614 46 c $1-2 million THE LINDE GROUP COMPUTER SUPPORT, INC. 6550 Vallejo Street Suite 201 EMERYVILLE CA 94608 37 c $1-2 million TOPIA MOBILITY INC. 30 Maiden Lane, #550 SAN FRANCISCO CA 94108 0 c $1-2 million TRIANZ INC 2350 MISSION COLLEGE BLVD Ste 1250 SANTA CLARA CA 95054 46 c $1-2 million TRUTHMD, LLC 32932 PACIFIC COAST HWY DANA POINT CA 92629 48 c $1-2 million TWO BIT CIRCUS, INC. 634 Mateo St LOS ANGELES CA 90021 0 c $1-2 million UNITED SUPPORT SERVICES, INC. 3252 HOLIDAY CT STE 110 LA JOLLA CA 92037 132 c $1-2 million VAGARO INC 4120 Dublin Blvd, Suite 250 DUBLIN CA 94568 101 c $1-2 million VALLEY COMMUNICATIONS INC 6921 ROSEVILLE RD SACRAMENTO CA 95842 108 c $1-2 million VCINITY, INC 2055 Gateway Place, Suite 650 SAN JOSE CA 95110 52 c $1-2 million VEGATEK CORPORATION 470 WALD IRVINE CA 92618 54 c $1-2 million VENTURESOFT GLOBAL INC. 6600 KOLL CENTER PKWY STE 210 PLEASANTON CA 94566 58 c $1-2 million VERSONIX CORPORATION 1175 SARATOGA AVE STE 4 SAN JOSE CA 95129 39 c $1-2 million VERTOGIC 48531 WARM SPRINGS BLVD #406 FREMONT CA 94539 86 c $1-2 million VOBILE INC 2880 Lakeside Drive Suite 360 SANTA CLARA CA 95054 109 c $1-2 million WC, INC. 351 CANDELARIA RD OXNARD CA 93030 74 c $1-2 million WELKIN HEALTH, INC. 548 Market Street PMB 75357 SAN FRANCISCO CA 94104 30 c $1-2 million WERIDE CORP 2630 Orchard Pkwy SAN JOSE CA 95134 68 c $1-2 million WEST COAST CONSULTING, LLC 9233 RESEARCH DR IRVINE CA 92618 49 c $1-2 million XANTRION INCORPORATED 651 20th Street OAKLAND CA 94612 81 c $1-2 million ZAG TECHNICAL SERVICES, INC. 645 RIVER OAKS PARKWAY SAN JOSE CA 95134 80 c $1-2 million ZENPUT INC 235 MONTGOMERY ST #650 SAN FRANCISCO CA 94104 63 a $5-10 million PAX8, INC. 5500 S. Quebec St. #350 GREENWOOD VILLAGE CO 80111 249 a $5-10 million WELLTOK, INC. 1515 Arapahoe St Tower 3, Suite 700 DENVER CO 80202 b $2-5 million AKERNA CORP. 1630 Welton St DENVER CO 80202 136 b $2-5 million EQUUS SOFTWARE LLC 1809 Blake Street Suite 200 DENVER CO 80202 114 b $2-5 million FLATIRONS SOLUTIONS INC 5755 Central Ave BOULDER CO 80301 116 b $2-5 million GLOO, LLC 831 Pearl St BOULDER CO 80302 158 b $2-5 million KIOSK INFORMATION SYSTEMS, INC. 346 South Arthur Avenue LOUISVILLE CO 80005 0 b $2-5 million OBLONG, INC 25587 Conifer Road, #105-231 CONIFER CO 80433 132 b $2-5 million SUMMIT TECHNICAL SOLUTIONS, LLC 565 SPACE CENTER DR COLORADO SPRINGS CO 80915 116 b $2-5 million UTILITY DATA CONTRACTORS, INC. 82 Inverness Drive East #A1 0.0 ENGLEWOOD CO 80112 25 c $1-2 million ABACUS SOLUTIONS GROUP, LLC 800 E. Hwy 24 Suite E6 WOODLAND PARK CO 80863 196 c $1-2 million ACCESS DATA CONSULTING CORPORATION 8101 E Prentice Ave ENGLEWOOD CO 80111 77 c $1-2 million ACCUCODE INC 6886 S Yosemite St 0.0 CENTENNIAL CO 80112 10 c $1-2 million BITS IN GLASS US, INC. 633 17th Unit 1405 DENVER CO 80202 51 c $1-2 million BLUEMODUS, INC. 1641 California Street Suite 400 DENVER CO 80202 88 c $1-2 million COMPUTRONIX USA INC 3900 S WADSWORTH BLVD LAKEWOOD CO 80235 c $1-2 million DIGITECH SYSTEMS LLC 8400 E Crescent Pkwy GREENWOOD VILLAGE CO 80111 55 c $1-2 million DIRE WOLF DIGITAL, LLC 1120 LINCOLN ST N DENVER CO 80203 76 c $1-2 million EOS GROUP, INC. 1644 Platte St Fl 4 DENVER CO 80202 27 c $1-2 million HEALTHTRIO, LLC 400 S COLORADO BLVD SUITE 540 DENVER CO 80246 100 c $1-2 million IDOL MINDS, LLC 10385 WESTMOOR DR WESTMINSTER CO 80021 82 c $1-2 million ILLFONIC LLC 651 CORPORATE CIRCLE STE 200 GOLDEN CO 80401 0 c $1-2 million ISTONISH, INC 5500 GREENWOOD PLAZA BLVD STE 200 GREENWOOD VILLAGE CO 80111 99 c $1-2 million KRJA SYSTEMS, INC. 14143 Denver West Parkway GOLDEN CO 80401 70 c $1-2 million LEVELS BEYOND, INC. 1660 LINCOLN ST STE 2400 DENVER CO 80264 52 c $1-2 million MSI TEC, INC 8925 E NICHOLS AVE CENTENNIAL CO 80112 55 c $1-2 million NDP, LLC 2575 PEARL ST SUITE 220 BOULDER CO 80302 43 c $1-2 million NUAGE EXPERTS LLC 5540 CENTRAL AVE BOULDER CO 80301 55 c $1-2 million PARASCRIPT MANAGEMENT, INC. 6273 Monarch Park Place LONGMONT CO 80503 47 c $1-2 million RADIX METASYSTEMS INCORPORATED 2821 S Parker Rd PH05 AURORA CO 80014 68 c $1-2 million SOLUTIONS-II, INC. 8822 S Ridgeline Blvd, Suite 117 0.0 LITTLETON CO 80129 57 c $1-2 million SPINNAKER SUPPORT LLC 5455 DTC Parkway Suite 850 0.0 GREENWOOD VILLAGE CO 80111 15 c $1-2 million STARREZ, INC. 6100 Greenwood Plaza Blvd. GREENWOOD VILLAGE CO 80111 0 c $1-2 million SUITED CONNECTOR, LLC 8123 Interport Blvd Ste A ENGLEWOOD CO 80112 56 c $1-2 million TECHTONIC GROUP, INC 1715 38th Street BOULDER CO 80301 79 b $2-5 million CNC SOFTWARE INC 671 OLD POST RD TOLLAND CT 6084 199 b $2-5 million CYMA SYSTEMS INC. 360 Tolland Turnpike, Suite 2D MANCHESTER CT 6042 148 b $2-5 million SHOPTECH INDUSTRIAL SOFTWARE CORP 180 Glastonbury Blvd Ste 303 GLASTONBURY CT 6033 246 b $2-5 million TALLAN INC 45 GLASTONBURY BLVD GLASTONBURY CT 6033 117 b $2-5 million TRANSACT TECHNOLOGIES INCORPORATED One Hamden Center 2319 Whitney Avenue Ste 3B HAMDEN CT 6518 118 c $1-2 million 9TO9 SOFTWARE SOLUTIONS LLC 1224 MILL ST, BLDG B, STE 124 EAST BERLIN CT 6023 55 c $1-2 million AWARENESS TECHNOLOGIES, INC. 1391 POST ROAD EAST WESTPORT CT 6880 39 c $1-2 million CORSERVA, INC. 100 Technology Drive TRUMBULL CT 6611 61 c $1-2 million DDI SYSTEM, LLC 75 GLEN RD SUITE 204 SANDY HOOK CT 6482 97 c $1-2 million DEVICE42, INC. 600 Saw Mill Rd WEST HAVEN CT 6516 65 c $1-2 million DIAMETER HEALTH, INC. 10 EXECUTIVE DR FARMINGTON CT 6032 61 c $1-2 million EDGE TECHNOLOGY SERVICES, INC. 100 ROSCOMMON DR STE 120 MIDDLETOWN CT 6457 c $1-2 million IT DIRECT, LLC 67 PROSPECT AVE Suite 202 HARTFORD CT 6106 61 c $1-2 million NETWORK SUPPORT COMPANY, LLC 7 KENOSIA AVE DANBURY CT 6810 62 c $1-2 million SMARTEQUIP, INC. 20 GLOVER AVE NORWALK CT 6850 65 c $1-2 million SQUARE 9 SOFTWORKS INC 127 Church St NEW HAVEN CT 6510 46 c $1-2 million VERACORE SOFTWARE SOLUTIONS, INC. 76 BATTERSON PARK RD FARMINGTON CT 6032 43 c $1-2 million VERTRAX, INC 900 CHAPEL ST FL 2 NEW HAVEN CT 6510 80 b $2-5 million CGH TECHNOLOGIES, INC. 600 MARYLAND AVE SW Suite 800 WASHINGTON DC 20024 227 b $2-5 million DKW COMMUNICATIONS, INC 2001 L Street NW Suite 800 WASHINGTON DC 20036 0 b $2-5 million JRC INTEGRATED SYSTEMS, INC 1201 M ST SE SUITE G40 WASHINGTON DC 20003 158 b $2-5 million TCG, INC. 7348 Georgia Avenue Northwest WASHINGTON DC 20012 134 c $1-2 million ARCADIA POWER, INC. 555 11th Street NW, Floor 4, WASHINGTON DC 20004 20 c $1-2 million BLUEPRINT CONSULTING SERVICES, LLC 1444 I Street NW Floor 6 WASHINGTON DC 20005 64 c $1-2 million ENLIGHTENED, INC. 1101 Connecticut Ave Ste 800 WASHINGTON DC 20036 0 c $1-2 million HILLTOP CONSULTANTS INC. 1990 K Street Northwest Suite 600 WASHINGTON DC 20006 90 c $1-2 million IT WORKS! INC. 3416 9TH ST NE 0 WASHINGTON DC 20017 69 c $1-2 million PRIME SOURCE TECHNOLOGIES, LLC 1825 K St NW, Ste 670 WASHINGTON DC 20006 0 c $1-2 million RADIUS NETWORKS, INC. 3255 Grace Street NW WASHINGTON DC 20007 47 c $1-2 million TAHZOO LLC 1015 7TH STREET NW WASHINGTON DC 20001 70 c $1-2 million VTECH SOLUTION, INC. 1100 H Street NW, 750 WASHINGTON DC 20005 112 b $2-5 million APPLIED CONTROL ENGINEERING, INC. 700 Creek View Road NEWARK DE 19711 139 b $2-5 million HIGH 5 GAMES, LLC 2035 Limestone Rd WILMINGTON DE 19808 138 b $2-5 million IT RESOURCES INC 220 Continental dr 104 NEWARK DE 19713 c $1-2 million CSOLS INC 750 PRIDES XING NEWARK DE 19713 51 c $1-2 million TRELLIST, INC. 117 N MARKET ST WILMINGTON DE 19801 77 a $5-10 million CHERRYROAD TECHNOLOGIES INC. 2101 NW CORPORATE BLVD STE 104 BOCA RATON FL 33431 417 a $5-10 million GEOGRAPHIC SOLUTIONS, INC 1001 OMAHA CIR PALM HARBOR FL 34683 340 a $5-10 million LUMINAR TECHNOLOGIES, INC. 12601 Research Parkway ORLANDO FL 32826 341 a $5-10 million SYSTEM SOFT TECHNOLOGIES LLC 3000 BAYPORT DR STE 840 TAMPA FL 33607 384 b $2-5 million ADVANCED IT CONCEPTS INC 1351 SUNDIAL PT WINTER SPRINGS FL 32708 152 b $2-5 million BST CONSULTANTS, INC. 5925 Benjamin Center DrSuite 110 TAMPA FL 33634 157 b $2-5 million CASTALIA SYSTEMS, L.L.C. 10810 INDIGO POINT PL TAMPA FL 33612 125 b $2-5 million CHETU INC 10167 WEST SUNRISE BOULEVARD PLANTATION FL 33322 144 b $2-5 million GUBAGOO INC 4800 T REX AVE SUITE 350 BOCA RATON FL 33431 334 b $2-5 million HEALTH AXIS GROUP, LLC 5509 W. Gray Street, Suite 200 TAMPA FL 33609 234 b $2-5 million JSM & ASSOCIATES, LLC 470 county 448 TAVARES FL 32778 186 b $2-5 million KIPU SYSTEMS LLC 55 Alhambra Plaza, Floor 6 MIAMI FL 33134 121 b $2-5 million KYRA SOLUTIONS INC 4454 Florida National Drive LAKELAND FL 33813 140 b $2-5 million MILVETS SYSTEMS TECHNOLOGY,INC 11825 High Tech Ave. Suite 150 ORLANDO FL 32817 465 b $2-5 million MOMENTUM CONSULTING CORP 14750 NW 77 CT SUITE 313 MIAMI LAKES FL 33016 165 b $2-5 million NIC INFO TEK INC. 13324 Telecom Dr TEMPLE TERRACE FL 33637 132 b $2-5 million PEOPLE, TECHNOLOGY AND PROCESSES, LLC 8621 DR MARTIN LUTHER KING JR BLVD TAMPA FL 33610 166 b $2-5 million SYNERGY TECHNOLOGIES LLC 9600 W SAMPLE RD STE # 207 CORAL SPRINGS FL 33065 139 b $2-5 million THE BRIDGECR LLC 2373 PGA BLVD 2ND FLOOR PALM BEACH GARDENS FL 33410 0 b $2-5 million VERIFRACT, LLC 1680 Meridian Ave Ste 402 MIAMI BEACH FL 33139 107 c $1-2 million ADSYNC TECHNOLOGIES, INC. 201 South F Street, PENSACOLA FL 32502 80 c $1-2 million ADVANCED SYSTEMS DESIGN, INC. 2120 KILLARNEY WAY TALLAHASSEE FL 32309 72 c $1-2 million AIRPRO DIAGNOSTICS LLC 11737 Central Parkway JACKSONVILLE FL 32224 162 c $1-2 million AIT ENGINEERING 12001 RESEARCH PKWY STE 128 ORLANDO FL 32826 80 c $1-2 million ATLANTIC DIGITAL INC. 100 N Tampa St Ste 1725 TAMPA FL 33602 74 c $1-2 million AUTOMATEWORK INC 440 SAWGRASS CORPORATE PKWY STE 210 SUNRISE FL 33325 149 c $1-2 million CAMPUS WORKS, INC. 1767 LAKEWOOD RANCH BLVD 305 BRADENTON FL 34211 77 c $1-2 million CE BROKER, INC 5210 BELFORT RD SUITE 320 JACKSONVILLE FL 32256 c $1-2 million D MASONS SOFTWARE, LLC 1605 MAIN ST STE 610 SARASOTA FL 34236 40 c $1-2 million DAS HEALTH VENTURES, INC. 1000 N Ashley Dr Suite 300 TAMPA FL 33602 79 c $1-2 million DATA FLOW SYSTEMS, INC. 605 N JOHN RODES BLVD MELBOURNE FL 32934 0 c $1-2 million EDGEMED HEALTHCARE LLC 4800 T REX AVE BOCA RATON FL 33431 92 c $1-2 million EMTEC, INC. 9454 PHILIPS HWY SUITE 8 JACKSONVILLE FL 32256 109 c $1-2 million EPIC-PREMIER INSURANCE SOLUTIONS, INC. 4223 s pipkin road LAKELAND FL 33811 72 c $1-2 million FAIRFAX IMAGING INC 2005 Pan Am Circle Ste 110 TAMPA FL 33607 70 c $1-2 million FORTRESS INFORMATION SECURITY, LLC 189 S. Orange Ave Suite 1950 ORLANDO FL 32801 73 c $1-2 million INSPIRATA INC 1 N Dale Marby Hwy Suite 600 TAMPA FL 33609 c $1-2 million INSYNC HEALTHCARE SOLUTIONS LLC 8408 BENJAMIN RD TAMPA FL 33634 103 c $1-2 million ISF, INC. 4601 TOUCHTON ROAD E STE 3250 JACKSONVILLE FL 32246 c $1-2 million IT AUTHORITIES, INC. 5540 EXECUTIVE DR TAMPA FL 33609 89 c $1-2 million KNIGHT FEDERAL SOLUTIONS INC 11486 CORPORATE BLVD ORLANDO FL 32817 126 c $1-2 million MEDIALAB HOLDING COMPANY, INC. 13101 Telecom Drive TAMPA FL 33637 99 c $1-2 million MILESTONE UTILITY SERVICES 7624 Colebrook Dr, ORLANDO FL 32818 0 c $1-2 million NORDIS INC 4401 NW 124TH AVE CORAL SPRINGS FL 33065 124 c $1-2 million ORCHESTRATE HEALTHCARE CONSULTING, LLC 2054 Vista Parkway, Suite 400 WEST PALM BEACH FL 33411 83 c $1-2 million PANDERA SYSTEMS, LLC 30 W Colonial Dr ORLANDO FL 32801 0 c $1-2 million POWERCHORD, INC. 360 CENTRAL AVE SAINT PETERSBURG FL 33701 70 c $1-2 million REVELEX CORPORATION 6405 Congress Ave Suite 120 BOCA RATON FL 33487 26 c $1-2 million SGS TECHNOLOGIE LLC 6817 SOUTHPOINT PKWY STE 2104 JACKSONVILLE FL 32216 110 c $1-2 million SHADOW HEALTH, INC. 201 SE 2ND AVE STE 201 GAINESVILLE FL 32601 113 c $1-2 million STERLING 5, INC. 950 PENINSULA CORPORATE CIR STE1016 BOCA RATON FL 33487 55 c $1-2 million SYNERGISTIX, INC. 480 Sawgrass Corporate Parkway SUNRISE FL 33325 83 c $1-2 million TELAFORCE, LLC 70 Ready Avenue NW FORT WALTON BEACH FL 32548 89 c $1-2 million TELESTO GROUP LLC 1641 WORTHINGTON RD Ste 140 WEST PALM BEACH FL 33409 63 c $1-2 million TRAX USA CORP. 2601 SOUTH BAYSHORE DRIVE SUITE 500 MIAMI FL 33133 81 c $1-2 million XTEC, INCORPORATED 5775 BLUE LAGOON DR MIAMI FL 33126 78 a $5-10 million TIN ROOF SOFTWARE, LLC 600 Peachtree Street NE ATLANTA GA 30308 286 b $2-5 million APPRIDAT SOLUTIONS, LLC 5655 Peachtree Parkway PEACHTREE CORNERS GA 30092 126 b $2-5 million BIAS CORPORATION 1801 Old Alabama Road ROSWELL GA 30076 116 b $2-5 million BURGESS INFORMATION SYSTEMS, INC. 1267 PROFESSIONAL PKWY GAINESVILLE GA 30507 239 b $2-5 million CHARTER GLOBAL 1 Glenlake Pkwy Suite 525 ATLANTA GA 30328 118 b $2-5 million INDU LLC 2760 PCHTREE IND BLVD DULUTH GA 30097 174 b $2-5 million INTELLINET CONSULTING, LLC 2 CONCOURSE PKWY ATLANTA GA 30328 91 b $2-5 million METASYS TECHNOLOGIES, INC. 1020 Cherbury Lane ALPHARETTA GA 30022 151 b $2-5 million MOBILE APPS ENTERPRISES, LLC 1785 THE EXCHANGE ATLANTA GA 30339 199 b $2-5 million OPEN SYSTEMS INC 6495 Shiloh Rd Ste 310 ALPHARETTA GA 30005 192 b $2-5 million PARAMOUNT SOFTWARE SOLUTIONS 4030 Old Milton Parkway ALPHARETTA GA 30005 125 b $2-5 million PRIMUS SOFTWARE CORPORATION 3061 Peachtree Industrial Blvd Suite 110 DULUTH GA 30097 198 b $2-5 million ROUTEMATCH SOFTWARE, INC. 1230 Peachtree Street NE STE 2800 0.0 ATLANTA GA 30309 134 b $2-5 million SAFE SYSTEMS INC 1145 SANCTUARY PKWY STE 400 ALPHARETTA GA 30009 128 b $2-5 million SOFTPATH SYSTEM LLC 3985 Steve Reynolds Boulevard NORCROSS GA 30093 331 b $2-5 million TOTALLY JOINED FOR ACHIEVING COLLABORATI 50 Hurt Plaza Southeast ATLANTA GA 30303 236 b $2-5 million TRAX RETAIL, INC. 1960 Satellite Blvd. Suite 4100 DULUTH GA 30097 88 b $2-5 million UNDERSTORY LLC 8000 AVALON BLVD suite 400 ALPHARETTA GA 30009 22 b $2-5 million VDART INC 11180 STATE BRIDGE RD ALPHARETTA GA 30022 226 c $1-2 million ANJUS LLC 875 OLD ROSWELL RD STE C500 ROSWELL GA 30076 90 c $1-2 million ARKE SYSTEMS, LLC 3400 Peachtree Rd NE, Suite 200, Atlanta, GA, 30326, US, ATLANTA GA 30326 41 c $1-2 million CANDID PARTNERS LLC 817 West PEACHTREE ST Suite M-100 ATLANTA GA 30308 100 c $1-2 million CAPRICORN SYSTEMS, INC 3569 Habersham at Northlake TUCKER GA 30084 c $1-2 million CIRAINFOTECH INC 5755 NORTH POINT PKWY ste 82 ALPHARETTA GA 30022 0 c $1-2 million CONFLUX SYSTEMS INC 11539 PARK WOODS CIRCLE, STE 302 ALPHARETTA GA 30005 94 c $1-2 million EBRYIT INC 250 Chastain Rd Suite 200 KENNESAW GA 30144 99 c $1-2 million ENHANCED TELECOMMUNICATIONS INC 6065 ATLANTIC BLVD STE B NORCROSS GA 30071 46 c $1-2 million EVEREST COMPUTERS INC 875 OLD ROSWELL RD STE E400 ROSWELL GA 30076 62 c $1-2 million GT SOFTWARE, INC. 6225 Barfield Road Suite 200 ATLANTA GA 30328 45 c $1-2 million INFOTECH PRISM, LLC 5865 Northpoint Pkwy Ste 100 ALPHARETTA GA 30022 96 c $1-2 million ITINERIS NA, INC. 600 PEACHTREE ST. N.E. Suite 410 ATLANTA GA 30308 86 c $1-2 million LEAPFROG SERVICES INC 1190 W DRUID HILLS DR SUITE 200 BROOKHAVEN GA 30329 77 c $1-2 million NORWIN TECHNOLOGIES, LLC 5655 Peachtree Parkway PEACHTREE CORNERS GA 30092 50 c $1-2 million OBJECTFRONTIER, INC. 3025 Windward Plaza Ste 525 ALPHARETTA GA 30005 95 c $1-2 million PARADIGMWORKS GROUP, INC 5200 DALLAS HWY STE 200 POWDER SPRINGS GA 30127 58 c $1-2 million PEDOWITZ GROUP LLC, THE 5555 Glenridge Connector Ste 200 ATLANTA GA 30342 66 c $1-2 million PROCURRI, LLC 5825 PEACHTREE CORS E PEACHTREE CORNERS GA 30092 96 c $1-2 million PURISOLVE, INC. 260 PEACHTREE ST ATLANTA GA 30303 117 c $1-2 million RAPIDIT, INC 6730 JAMESTOWN DR ALPHARETTA GA 30005 c $1-2 million RED CLAY CONSULTING, INC 271 17TH STREET STE 610 ATLANTA GA 30363 78 c $1-2 million S2 IT GROUP LLC 1111 ALDERMAN DR STE 400 ALPHARETTA GA 30005 51 c $1-2 million SABILITY GENERAL PARTNERS INC 12545 SILVER FOX COURT ROSWELL GA 30075 80 c $1-2 million SARK TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC 2508 EDEN RIDGE LN ACWORTH GA 30101 6 c $1-2 million SAVI TECHNOLOGIES, INC. 1325 SATELLITE BLVD NW BLDG 200 STE 201 SUWANEE GA 30024 82 c $1-2 million SMARTSOFT INTERNATIONAL INC 5050 Research Ct Ste 100 SUWANEE GA 30024 113 c $1-2 million SOLTECH INC 950 EAST PACES FERRY R NE ATLANTA GA 30326 64 c $1-2 million STAFFING TECHNOLOGIES LLC 912 Holcomb Bridge Rd Suite 301 ROSWELL GA 30076 100 c $1-2 million SUNRAY ENTERPRISE, INC. 3621 Vinings Slope Ste 4310 ATLANTA GA 30339 49 c $1-2 million TECHPILLARS, INC. 6 CONCOURSE PKWY STE 2950 ATLANTA GA 30328 52 c $1-2 million THE BAER GROUP LLC 100 ASHFORD CTR N STE 460 ATLANTA GA 30338 60 c $1-2 million THREE FIVE TWO INC 817 W PEACHTREE ST NE STE 201 ATLANTA GA 30308 56 c $1-2 million TIMESQUAREIT, INC. 142 Prospect Place ALPHARETTA GA 30005 50 c $1-2 million TREXTEL LLC 1955 EVERGREEN BLVD Suite 200 DULUTH GA 30096 92 c $1-2 million UNICORN TECHNOLOGIES,LLC 4080 McGinnis Ferry Road ALPHARETTA GA 30005 43 c $1-2 million UTILITY ASSOCIATES INC 250 E PONCE DE LEON AVE DECATUR GA 30030 0 c $1-2 million VSOFT CORPORATION 6455 E Johns Crossing Ste 450 DULUTH GA 30097 78 c $1-2 million ZAPATA TECHNOLOGY INC 1450 GREENE ST SUITE 500 AUGUSTA GA 30901 60 c $1-2 million DATAHOUSE CONSULTING, INC. 1585 Kapiolani Blvd., Ste 1800 HONOLULU HI 96814 79 c $1-2 million DECISION RESEARCH CORPORATION 1601 Kapiolani Blvd., Suite 1100 HONOLULU HI 96814 c $1-2 million SYNCADD SYSTEMS, INC. 677 Ala Moana Blvd., Sute 901 HONOLULU HI 96813 67 b $2-5 million CONTROL INSTALLATIONS OF IOWA 6200 Thorton Ave, STE 190 DES MOINES IA 50321 b $2-5 million E-GIANTS TECHNOLOGIES, LLC 4500 WESTOWN PKWY WEST DES MOINES IA 50266 282 c $1-2 million CIRCLE COMPUTER RESOURCES, INC. 845 CAPITAL DR SW CEDAR RAPIDS IA 52404 101 c $1-2 million DISTEK INTERGRATION, INC, 6612 CHANCELLOR DR CEDAR FALLS IA 50613 97 c $1-2 million GENOVA TECHNOLOGIES, INC. 4250 River Center Ct. NE CEDAR RAPIDS IA 52402 72 c $1-2 million INTELIROUTE TECHNOLOGIES, LLC 11302 Aurora Avenue URBANDALE IA 50322 130 c $1-2 million LATIMER ASSOCIATES, INC 1219 ZIMMERMAN DR SOUTH GRINNELL IA 50112 c $1-2 million LEEPFROG TECHNOLOGIES INC 2451 Oakdale Blvd CORALVILLE IA 52241 124 c $1-2 million QUALITY CONSULTING INC 4300 Westown Pkwy Ste 150 WEST DES MOINES IA 50266 108 c $1-2 million SPINUTECH, INC. 201 WASHINGTON ST CEDAR FALLS IA 50613 75 c $1-2 million ZIROUS, INC. 1503 42nd Street Suite 210 WEST DES MOINES IA 50266 53 a $5-10 million COMPUNET INC 2264 S Bonito Way Ste 150 MERIDIAN ID 83642 222 b $2-5 million MBS OPCO, LLC 101 Empty Saddle Trail HAILEY ID 83333 133 c $1-2 million EDNETICS 971 South Clearwater Loop POST FALLS ID 83854 112 c $1-2 million KICKBACK POINTS, L.L.C. 106 Main Ave S TWIN FALLS ID 83301 80 c $1-2 million ZENNIFY, LLC 2775 W. Navigator Drive #100 MERIDIAN ID 83642 103 a $5-10 million SOLSTICE CONSULTING, LLC 111 N. Canal Street, Suite 700 CHICAGO IL 60606 379 a $5-10 million SPRI PARTNERS, LLC 233 S. Wacker Dr. Suite 3500 CHICAGO IL 60606 300 a $5-10 million SVANACO, INC. 2600 S River Rd DES PLAINES IL 60018 385 a $5-10 million SYNAPSIS INC 3161 W WHITE OAKS DR SPRINGFIELD IL 62704 325 b $2-5 million ALTA VIA CONSULTING, LLC 7800 W. College Drive #3SW PALOS HEIGHTS IL 60463 125 b $2-5 million CLINICAL COMPUTER SYSTEMS, INC. 2895 Greenspoint Parkway, Suite 500 HOFFMAN ESTATES IL 60169 0 b $2-5 million CSG GOVERNMENT SOLUTIONS, INC. 180 STETSON AVE CHICAGO IL 60601 157 b $2-5 million CYBERBRIDGE INTERNATIONAL INC, DBA CREOSPAN ,INC. 1515 E Woodfield Rd Ste 350 SCHAUMBURG IL 60173 128 b $2-5 million DIMENSION DESIGN INC 3400 W Lake Ave 0.0 GLENVIEW IL 60026 156 b $2-5 million DYNAMIC MOTION CONTROL, INC. 2222 N. Elston Ave., Suite 200 CHICAGO IL 60614 161 b $2-5 million EGEN SOLUTIONS, INC. 40 SHUMAN BLVD STE 302 NAPERVILLE IL 60563 200 b $2-5 million EIGHTH LIGHT HOLDINGS, INC. 25 East Washington Street suite 509 CHICAGO IL 60602 139 b $2-5 million HIREOLOGY, INC. 303 East Wacker Drive, Suite 400 Suite 400 CHICAGO IL 60601 219 b $2-5 million INSURANCE INFORMATION TECHNOLOGIES, INC. 1811 CENTRE POINT CIR STE 115 0 NAPERVILLE IL 60563 157 b $2-5 million KARMAK, INC. 1 Karmak CARLINVILLE IL 62626 278 b $2-5 million KATALYST TECHNOLOGIES INC 500 DAVIS STREET EVANSTON IL 60201 63 b $2-5 million LEAD IT CORP 1999 Wabash Avenue Suite 210 SPRINGFIELD IL 62704 175 b $2-5 million LOGISTYX TECHNOLOGIES LLC 1701 GOLF RD Suite 1-1100 ROLLING MEADOWS IL 60008 117 b $2-5 million MAKE CORPORATION 1S450 SUMMIT AVENUE SUITE 290 OAK BROOK TERRACE IL 60181 262 b $2-5 million NIMBL WORLDWIDE, INC. 444 N Michigan Ave CHICAGO IL 60611 145 b $2-5 million REDMANE TECHNOLOGY LLC 8614 W. CATALPA AVE CHICAGO IL 60656 127 b $2-5 million RL CANNING INC 8700 W. BRYN MAWR AVE CHICAGO IL 60631 344 b $2-5 million SAGGEZZA INC. 200 W Madison St Ste 1800 CHICAGO IL 60606 144 b $2-5 million SAYERS TECHNOLOGY HOLDINGS, INC 825 Corporate Woods Pkwy VERNON HILLS IL 60061 138 b $2-5 million SPAULDING RIDGE LLC 105 W Madison St Ste 1000 0.0 CHICAGO IL 60602 123 b $2-5 million SURGICAL SOLUTIONS LLC 1751 Lake Cook Road Suite 230 DEERFIELD IL 60015 0 b $2-5 million THE CARA GROUP, INC. 2215 York Rd Suite 300 OAK BROOK IL 60523 136 b $2-5 million VAIL SYSTEMS, INC. 570 Lake Cook Road, Suite 400 0.0 DEERFIELD IL 60015 182 b $2-5 million VALUELABS INC 200 S WACKER DR 32nd Floor STE 3254 CHICAGO IL 60606 140 b $2-5 million WAVICLE DATA SOLUTIONS LLC 564 W RANDOLPH ST STE 600 CHICAGO IL 60661 141 b $2-5 million WI-TRONIX, LLC 631 East Boughton Road, Suite 240 BOLINGBROOK IL 60440 b $2-5 million YORK SOLUTIONS, LLC 1 WESTBROOK CORPORATE CTR #910 WESTCHESTER IL 60154 128 c $1-2 million ADVANSOFT INTERNATIONAL INC 135 e ALGONQUIN RD ARLINGTON HEIGHTS IL 60005 81 c $1-2 million AIM BIG INC. 900 OAKMONT LN STE 350 WESTMONT IL 60559 68 c $1-2 million APERVITA, INC. 1 North LaSalle Suite 1400 CHICAGO IL 60602 63 c $1-2 million APTUDE, INC. 901 WARRENVILLE RD Suite 210 LISLE IL 60532 101 c $1-2 million AUTOMOTIVE ROBOTICS INCORPORATED 221 ALTORFER LN EAST PEORIA IL 61611 138 c $1-2 million BURGESS COMPUTER DECISIONS INC 901 DEERFIELD PKWY BUFFALO GROVE IL 60089 79 c $1-2 million CATALYST CONSULTING GROUP, INC. 211 W. Wacker Suite 450 CHICAGO IL 60606 56 c $1-2 million CELLCONTROL 1011 Warrenville Rd LISLE IL 60532 81 c $1-2 million CHOWLY, INC. 225 W Wacker Dr Ste 550 CHICAGO IL 60606 117 c $1-2 million CLOUDBAKERS LLC 600 W VAN BUREN ST STE 603 CHICAGO IL 60607 82 c $1-2 million COLLINS CONSULTING, INC. 999 N Plaza Dr Ste 240 SCHAUMBURG IL 60173 85 c $1-2 million COMPUTER PROJECTS OF ILLINOIS, INC. 400 QUADRANGLE DRIVE, SUITE F BOLINGBROOK IL 60440 74 c $1-2 million CRESTWOOD ASSOCIATES, L.L.C. 240 E. Lincoln MOUNT PROSPECT IL 60056 54 c $1-2 million DAVISWARE INC. 514 Market Loop Rd, Suite 111 WEST DUNDEE IL 60118 203 c $1-2 million DEALER E PROCESS, LLC 701 WARRENVILLE RD, STE 300 LISLE IL 60532 129 c $1-2 million DEVBRIDGE GROUP LLC 350 N ORLEANS ST CHICAGO IL 60654 54 c $1-2 million DVENTURES LLC 248 Spring Lake Road ITASCA IL 60143 75 c $1-2 million ETEST IT, INCORPORATED 222 S RIVERSIDE PLZ CHICAGO IL 60606 92 c $1-2 million FIRST NOTICE SYSTEMS, INC. 1051 Perimeter Drive Sutie 800 0.0 SCHAUMBURG IL 60173 40 c $1-2 million HAGERMAN & CO INC 505 SUNSET CT MT ZION IL 62549 86 c $1-2 million HIGI SH LLC 100 S WACKER DR CHICAGO IL 60606 52 c $1-2 million INDSOFT, INC 1700 PARK ST STE 100 NAPERVILLE IL 60563 77 c $1-2 million INOC, LLC 500 Skokie Blvd. Ste 380 NORTHBROOK IL 60062 c $1-2 million ISI TELEMANAGMENT SOLUTIONS, LLC 230 W Monroe St Suite 925 CHICAGO IL 60601 59 c $1-2 million ITC, INC 11808 N Hickory Grove Road DUNLAP IL 61525 0 c $1-2 million LOGISTICS RESOURCES, INC. 2600 INTERNATIONALE PARKWAY WOODRIDGE IL 60517 110 c $1-2 million MARCUS EVANS INC. 455 N Cityfront Plaza Dr 900 CHICAGO IL 60611 134 c $1-2 million MAVENS CONSULTING SERVICES, INC 185 N FRANKLIN ST Suite 400 CHICAGO IL 60606 85 c $1-2 million ON POINT HOLDINGS LLC 1515 West 22nd. Street, Ste 900 OAK BROOK IL 60523 42 c $1-2 million PARAGON MICRO INC. 2 Corporate Drive Suite 105 LAKE ZURICH IL 60047 75 c $1-2 million PRESCIENT DEVELOPMENT INC. 1515 Woodfield # 880 SCHAUMBURG IL 60173 109 c $1-2 million PRODUCEPRO, INC. 9014 HERITAGE PKWY STE 304 WOODRIDGE IL 60517 99 c $1-2 million PRODUCTIVE EDGE LLC 11 E Illinois St Fl 2 0.0 CHICAGO IL 60611 20 c $1-2 million PROMINENCE ADVISORS, INC. 23556 N Kingston Row LINCOLNSHIRE IL 60069 46 c $1-2 million PSC GROUP, LLC 1051 Perimeter Dr Ste 500 SCHAUMBURG IL 60173 69 c $1-2 million RIVERPOINT MANAGEMENT LLC 6400 SHAFER CT ROSEMONT IL 60018 70 c $1-2 million ROYAL CYBER INC. 55 SHUMAN BLVD STE 275 NAPERVILLE IL 60563 20 c $1-2 million SEDONA TECHNOLOGIES INC 612 VALLEY VIEW DR MOLINE IL 61265 132 c $1-2 million SIERRA CONSULTING INC 650 E DEVON AVE ITASCA IL 60143 98 c $1-2 million SOCIAL MECCA, INC. 209 WEST JACKSON BLVD CHICAGO IL 60606 131 c $1-2 million TECHGUARD SECURITY, LLC 1722 Corporate Xing Ste 1 OFALLON IL 62269 85 c $1-2 million TECHWERKS LLC 626 W SIGWALT ST ARLINGTON HEIGHTS IL 60005 97 c $1-2 million TEKINVADERZ LLC 2490 E OAKTON ST STE A ARLINGTON HEIGHTS IL 60005 5 c $1-2 million TEKSERVE POS LLC 2495 PEMBROKE AVE HOFFMAN ESTATES IL 60169 120 c $1-2 million TRIANZ CONSULTING & TECH SERVICES INC 8700 BRYN MAWR AVE STE 820N CHICAGO IL 60631 62 c $1-2 million TRUQUA ENTERPRISES, LLC 35 East Wacker Dr Ste 3000 CHICAGO IL 60601 69 c $1-2 million VERINON TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED 3395 N Arlington Heights Road ARLINGTON HEIGHTS IL 60004 61 c $1-2 million WASHINGTON BUSSINESS INC 1051 Perimeter Drive Suite 1000 SCHAUMBURG IL 60173 65 c $1-2 million YORK ENTERPRISE SOLUTIONS, INC. 1 WESTBROOK CORPORATE CTR # 910 WESTCHESTER IL 60154 68 a $5-10 million BLUE HORSESHOE SOLUTIONS INC. 11939 N Meridian St., Ste 300 CARMEL IN 46032 281 a $5-10 million LHP SOFTWARE LLC 1888 POSHARD DR COLUMBUS IN 47203 388 b $2-5 million GYANSYS INC. 702 ADAMS ST 0.0 CARMEL IN 46032 118 b $2-5 million KELLER SCHROEDER & ASSOCIATES, INC 4920 Carriage Dr EVANSVILLE IN 47715 130 b $2-5 million PYRAMID TECHNOLOGY SOLUTIONS INC. 9535 E 59TH ST STE A INDIANAPOLIS IN 46216 121 b $2-5 million SAGLOBAL,INC. 3174 County Road 41 WATERLOO IN 46793 122 b $2-5 million SPRINGBUK, INC 525 S MERIDIAN ST 1B INDIANAPOLIS IN 46225 119 b $2-5 million THE CONSULTANTS CONSORTIUM, INC. 1022 East 52nd Street INDIANAPOLIS IN 46205 280 c $1-2 million ACCUTECH SYSTEMS CORP 2620 N Accutech Way MUNCIE IN 47304 93 c $1-2 million ANCHOR POINT TECHNOLOGY RESOURCES INC 9510 N Meridian St Suite 200 INDIANAPOLIS IN 46260 102 c $1-2 million APTERA SOFTWARE, INC. 113 West Berry Street FORT WAYNE IN 46802 105 c $1-2 million BLOOMERANG LLC 5724 Birtz Road INDIANAPOLIS IN 46216 100 c $1-2 million CLEAROBJECT, INC. 8626 E 16TH ST FISHERS IN 46038 41 c $1-2 million CORNERSTONE INFORMATION SYSTEMS, INC. 304 W. Kirkwood Avenue Suite 101 BLOOMINGTON IN 47404 88 c $1-2 million CRITICAL SKILLS, INC. 150 W. Market St. INDIAPOLIS IN 46204 58 c $1-2 million EIMAGINE TECHNOLOGY GROUP, INC. 8925 N. Meridian St. Suite 115 INDIANAPOLIS IN 46260 65 c $1-2 million FLEXWARE INNOVATION INC. 9128 TECHNOLOGY LN FISHERS IN 46038 83 c $1-2 million INTERACTIVE DIGITAL SOLUTIONS, INC 14701 CUMBERLAND RD NOBLESVILLE IN 46060 c $1-2 million LEAF SOFTWARE SOLUTIONS, INC. 14300 CLAY TERRACE BLVD CARMEL IN 46032 40 c $1-2 million LIFEOMIC, INC. 351 W 10th St INDIANAPOLIS IN 46202 90 c $1-2 million MEDICAL INFORMATICS ENGINEERING, INCORPORATED 6302 CONSTITUTION DR FORT WAYNE IN 46804 c $1-2 million RIVERA CONSULTING GROUP, INC. 7060 HIGHWAY 311 SELLERSBURG IN 47172 55 c $1-2 million SONDHI SOLUTIONS LLC 47 S PENNSYLVANIA ST INDIANAPOLIS IN 46204 90 c $1-2 million TEMPUS TECHNOLOGIES INC 635 W 11TH ST AUBURN IN 46706 115 b $2-5 million DATAFILE TECHNOLGIES, L.L.C. 10820 SHAWNEE MISSION PARKWAY SHAWNEE KS 66203 323 b $2-5 million OBJECT TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC. 6363 College Blvd. OVERLAND PARK KS 66211 193 b $2-5 million SAICON CONSULTANTS INC 9300 W 110TH ST Suite 650 OVERLAND PARK KS 66210 185 b $2-5 million TRI-COM TECHNICAL SERVICE, LC 11115 Ash St LEAWOOD KS 66211 0 c $1-2 million KEYHOLE SOFTWARE, LLC 11205 W 79th St OVERLAND PARK KS 66214 c $1-2 million NETSTANDARD INC 10300 W 103RD ST OVERLAND PARK KS 66214 58 c $1-2 million RX SAVINGS, LLC 5440 W 110TH ST, Suite 200 LEAWOOD KS 66211 130 c $1-2 million SALES DATA, INC. 15 North ADAMS ST HUTCHINSON KS 67501 96 c $1-2 million TERRADATUM INC. 14221 METCALF AVENUE, SUITE 150 OVERLAND PARK KS 66223 63 c $1-2 million TRANSTECS CORPORATION 2102 E 21st N WICHITA KS 67214 150 c $1-2 million VERACITY CONSULTING, INC 8100 Newton St Ste 210 OVERLAND PARK KS 66204 89 b $2-5 million COOLSOFT LLC 3240 OFFICE POINTE PL STE 200 LOUISVILLE KY 40220 b $2-5 million HEALTHTECH SOLUTIONS, L.L.C. 2030 HOOVER BLVD FRANKFORT KY 40601 125 b $2-5 million QSR AUTOMATIONS INC 2301 STANLEY GAULT PKWY LOUISVILLE KY 40223 137 b $2-5 million RAINBOW DESIGN SERVICES INC 2307 WATTERSON TRL LOUISVILLE KY 40299 489 c $1-2 million ADVANCED BUSINESS SOLUTIONS INC 1745 PAYNE ST LOUISVILLE KY 40206 c $1-2 million CARLSON SOFTWARE, INC. 33 2ND ST E MAYSVILLE KY 41056 85 c $1-2 million GLOBAL HOLDING PARTNERS, LLC 2663 REGENCY RD LEXINGTON KY 40503 100 c $1-2 million TECHNOLOGY CONSULTING INC 9300 SHELBYVILLE RD STE 300 LOUISVILLE KY 40222 b $2-5 million SPARKHOUND LLC 11207 PROVERBS AVE BATON ROUGE LA 70816 159 c $1-2 million PRAESES, LLC 330 MARSHALL ST, Suite 800 SHREVEPORT LA 71101 0 c $1-2 million RESOLVIT RESOURCES LLC 909 Poydras Street NEW ORLEANS LA 70112 115 c $1-2 million TRANSFORMYX LLC 6867 BLUEBONNET BLVD BATON ROUGE LA 70810 72 a $5-10 million JENZABAR, INC. 101 Huntington Avenue Suite 2205 BOSTON MA 2199 428 b $2-5 million ASTADIA, INC. 6 Kimball Lane Suite 120 LYNNFIELD MA 1940 b $2-5 million BAHWAN CYBERTEK INC 209 W CENTRAL ST STE 312 NATICK MA 1760 106 b $2-5 million CERENCE OPERATING COMPANY 15 Wayside Road 0 BURLINGTON MA 1803 192 b $2-5 million CHARLES RIVER ANALYTICS INC 625 Mt Auburn St CAMBRIDGE MA 2138 b $2-5 million DGI COMMUNICATIONS, LLC 101 BILLERICA AVE NORTH BILLERICA MA 1862 0 b $2-5 million DOTCOM.TEAM LLC, THE 325 WOOD RD STE 103 BRAINTREE MA 2184 230 b $2-5 million INDUSTRIAL DEFENDER INC 225 FOXBORO BLVD SUITE 202 FOXBORO MA 2035 49 b $2-5 million INSIGHTSQUARED, INC. One Center Plaza, 3rd Floor BOSTON MA 2108 75 b $2-5 million J2 INTERACTIVE LLC 2 Thirteenth Street CHARLESTOWN MA 2129 b $2-5 million KNOWLEDGE MANAGEMENT INC 353 MIDDLESEX RD TYNGSBORO MA 1879 178 b $2-5 million MEDACUITY, LLC 210 Littleton Road WESTFORD MA 1886 121 b $2-5 million NETNUMBER, INC. 650 SUFFOLK ST LOWELL MA 1854 0 b $2-5 million NEURAFLASH LLC 100 SUMMIT DR BURLINGTON MA 1803 77 b $2-5 million ONAPSIS INC. 101 Federal Street Suite 1800 BOSTON MA 2110 91 b $2-5 million OVERTURE PARTNERS LLC 57 Wells Avenue Suite 22 NEWTON MA 2459 250 b $2-5 million QUALITY MATRIX 8 LYMAN ST #210 WESTBOROUGH MA 1581 120 b $2-5 million QUEEN CONSULTING GROUP INC 4 Faneuil Hall Market Pl Ste 304 BOSTON MA 2109 99 b $2-5 million REDPOINT GLOBAL INC. 36 Washington St, Suite 120 WELLESLEY HILLS MA 2481 112 b $2-5 million SEACHANGE INTERNATIONAL INC 500 Totten Pond Road 4th Floor WALTHAM MA 2451 0 b $2-5 million SECURITY INNOVATION, INC. 187 Ballardvale St, STE A195 WILMINGTON MA 1887 98 b $2-5 million THOUGHTBOT, INC 41 Winter Street 7th Floor BOSTON MA 2108 88 b $2-5 million THREAT STACK, INC. 55 Summer Street, 2nd Floor BOSTON MA 2110 88 b $2-5 million VENTOISE, INC. 382 BOSTON TPKE, SUITE 201 SHREWSBURY MA 1545 194 c $1-2 million A2 CONSULTING, LLC 100 GRANDVIEW RD BRAINTREE MA 2184 103 c $1-2 million ADK GROUP LLC 11 BEACON ST SUITE 1200 BOSTON MA 2108 64 c $1-2 million APPCUES INC 54 Canal St 6th Floor BOSTON MA 2114 72 c $1-2 million AQUA SECURITY SOFTWARE INC 800 District Ave Suite 510 BURLINGTON MA 1803 c $1-2 million BASIS TECHNOLOGY CORPORATION 1 Alewife Ctr Ste 300 CAMBRIDGE MA 2140 63 c $1-2 million CARDIOFOCUS INC 500 Nickerson Road Suite 500 200 MARLBOROUGH MA 1752 37 c $1-2 million CARE EVERYWHERE LLC 177 Pine St NATICK MA 1760 90 c $1-2 million CITISOFT INC 343 Congress St Lbby 3 BOSTON MA 2210 50 c $1-2 million COLABERRY, INC. 200 Portland St BOSTON MA 2114 76 c $1-2 million CORPORATEREWARDS HOLDING COMPANY, INC. 630 Fifth Avenue, Suite 400 CHESTER MA 1011 44 c $1-2 million DAG CONSULTING INC 827 Main Street WOBURN MA 1801 37 c $1-2 million DELPHI TECHNOLOGY INC 470 Atlantic Ave Ste 702 BOSTON MA 2210 60 c $1-2 million DOCKYARD, INC. 18 SHIPYARD DR HINGHAM MA 2043 63 c $1-2 million DSD LABORATORIES, INC. 75 Union Avenue SUDBURY MA 1776 71 c $1-2 million FOCUS TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC. 99 HIGH ST, Suite 3110 BOSTON MA 2110 65 c $1-2 million GALATEA ASSOCIATES, LLC 20 HOLLAND ST STE 405 SOMERVILLE MA 2144 67 c $1-2 million GASBUDDY, LLC 99 Chauncy St 4th Floor BOSTON MA 2111 39 c $1-2 million GLIDEFAST CONSULTING LLC 444 WASHINGTON ST WOBURN MA 1801 95 c $1-2 million HORIZON INTERNATIONAL 385 Concord Ave # 104 BELMONT MA 2478 0 c $1-2 million HYDRATION LABS, INC. 529 Main St, Suite 304 BOSTON MA 2129 102 c $1-2 million ICORPS TECHNOLOGIES INC. 300 TRADECENTER suite 6540 WOBURN MA 1801 c $1-2 million ILLUMITI CORP 199 Wells Ave Ste 214 NEWTON MA 2459 49 c $1-2 million INTRINSIX CORP. 100 Campus Drive MARLBORO MA 1752 65 c $1-2 million IRONSIDE GROUP LLC 10 MAGUIRE RD Building 4 LEXINGTON MA 2421 47 c $1-2 million KAMINARIO INC 75 2ND AVE NEEDHAM HEIGHTS MA 2494 57 c $1-2 million KOGNTIIV, INC. 1340 Centre St 208 NEWTON MA 2459 c $1-2 million LABYRINTH SOLUTIONS, INC. 303 Wyman St Suite 300 WALTHAM MA 2451 59 c $1-2 million LUMENPULSE LIGHTING CORP 10 Post Office Sqaure Suite 900 BOSTON MA 2109 51 c $1-2 million M&R CONSULTANTS CORPORATION 700 TECHNOLOGY PARK DR BILLERICA MA 1821 110 c $1-2 million MADAKET, INC 44 Brattle Street CAMBRIDGE MA 2138 7 c $1-2 million MAXIMA CONSULTING, INC. 27 WATER ST WAKEFIELD MA 1880 89 c $1-2 million MODO LABS, INC. 100 CAMBRIDGEPARK DR STE 200 CAMBRIDGE MA 2140 88 c $1-2 million MORSECORP, INC. 1 MAIN ST STE 510 CAMBRIDGE MA 2142 69 c $1-2 million PRIVY, INC. 201 SOUTH ST Floor 2 BOSTON MA 2111 64 c $1-2 million QUANTIPHI, INC. 33 Boston Post Road Suite 600 MARLBOROUGH MA 1752 88 c $1-2 million RWH CONSULTING GROU[ INC 300 TRADECENTER Suite 2600 WOBURN MA 1801 45 c $1-2 million S & P CONSULTANTS, INC. 15 BRAINTREE HILL PARK BRAINTREE MA 2184 86 c $1-2 million SIMSPACE CORPORATION 320 CONGRESS ST FL 7 BOSTON MA 2210 114 c $1-2 million SITESPECT, INC. 275 Grove St., Suite 3-400 AUBURNDALE MA 2466 70 c $1-2 million SYRINX CONSULTING CORP 160 Gould St Ste 116 NEEDHAM HEIGHTS MA 2494 51 c $1-2 million TRANSITIONAL DATA SERVICES, INC. 1700 PARK DR WESTBOROUGH MA 1581 72 c $1-2 million UFA, INC 80 BLANCHARD RD BURLINGTON MA 1803 80 c $1-2 million VECNA TECHNOLOGIES INC 1 Burlington Woods Drive Ste 201 BURLINGTON MA 1803 62 c $1-2 million VERSATILE COMMUNICATIONS INC 450 DONALD LYNCH BLVD SUITE B MARLBOROUGH MA 1752 50 c $1-2 million WINSLOW TECHNOLOGY GROUP, LLC 303 Wyman St WALTHAM MA 2451 56 c $1-2 million YANTRIKS LLC 200 FRIBERG PKWY STE 4007 WESTBOROUGH MA 1581 66 c $1-2 million ZAGSTER, INC. 109 Kingston Street 5th Floor BOSTON MA 2111 181 a $5-10 million BUSINESS INTEGRA TECHNOLOGY SOLUTIONS INC 6550 Rock Spring Dr, Suite 60 BETHESDA MD 20817 380 a $5-10 million FEI.COM, INC 9755 Patuxent Woods Drive suite 300 COLUMBIA MD 21046 425 a $5-10 million SKYLINE TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC 6956 Aviation Boulevard SUITE F GLEN BURNIE MD 21061 295 a $5-10 million VISION TECHNOLOGIES, INC. 530 McCormick Drive Suite G GLEN BURNIE MD 21061 500 a $5-10 million Z SYSTEMS CORPORATION 6404 Ivy Lane, Suite 120 GREENBELT MD 20770 456 b $2-5 million ARRAY INFORMATION TECHNOLOGY, INC. 7474 Greenway Center Dr Ste 600 GREENBELT MD 20770 221 b $2-5 million ASTOR & SANDERS CORPORATION 9900 Belward Campus Drive, Suite 275 ROCKVILLE MD 20850 0 b $2-5 million AUROTECH, INC. 8701 Georgia Ave SILVER SPRING MD 20910 0 b $2-5 million CREATIVE BUSINESS SOLUTIONS, INC. 1401 Mercantile Lane UPPER MARLBORO MD 20774 127 b $2-5 million CTIS, INC. 1 Research Ct Suite 1 ROCKVILLE MD 20850 82 b $2-5 million DATA COMPUTER CORPORATION OF AMERICA 5310 Dorsey Hall Dr ELLICOTT CITY MD 21042 262 b $2-5 million DB CONSULTING GROUP, INC. 3 Bethesda Metro Center suite 700 BETHESDA MD 20814 195 b $2-5 million DSFEDERAL, INC. 1803 Research Blvd ROCKVILLE MD 20850 145 b $2-5 million INTEGRAL CONSULTING SERVICES, INC. 2101 Gaither Road ROCKVILLE MD 20850 266 b $2-5 million JACQUELINE GENOVESI 7500 GREENWAY CTR DR GREENBELT MD 20770 121 b $2-5 million OMNYON LLC 1215 COLLINS AVE ODENTON MD 21113 139 b $2-5 million PLANET TECHNOLOGIES INC 20400 OBSERVATION DR GERMANTOWN MD 20876 244 b $2-5 million POWERTEK CORPORATION 9420 KEY WEST AVE STE 210 ROCKVILLE MD 20850 134 b $2-5 million PRECISE SOFTWARE SOLUTIONS, INC. 1445 Research Boulevard Suite 500 ROCKVILLE MD 20850 102 b $2-5 million RDA COMPANY LLC 303 INTERNATIONAL CIR Ste 340 COCKEYSVILLE MD 21030 103 b $2-5 million RELI GROUP, INC. 5520 Research Park Drive Suite 105 CATONSVILLE MD 21228 212 b $2-5 million ROBOTIC RESEARCH LLC 555 Quince Orchard Road, Suite 300 GAITHERSBURG MD 20878 128 b $2-5 million SYSTOLIC, INC. 855 Cottonwood Dr SEVERNA PARK MD 21146 205 b $2-5 million TURNING POINT GLOBAL SOLUTIONS 2273 Research Blvd. Suite 400 ROCKVILLE MD 20850 131 b $2-5 million UNIFY SOLUTIONS, INC. 5457 Twin Knolls Road Suite 207 COLUMBIA MD 21045 106 b $2-5 million USCONTRACTING, INC. 1410 Annapolis Rd ODENTON MD 21113 90 b $2-5 million VARIQ CORPORATION 2600 TOWER OAKS BLVD STE 300 ROCKVILLE MD 20852 215 b $2-5 million VERSA INTEGRATED SOLUTIONS. 3901 Calverton Blvd Suite 185 BELTSVILLE MD 20705 127 b $2-5 million VERSATECH, INC 8510 Corridor Road SAVAGE MD 20763 130 b $2-5 million VIDOORI 1738 ELTON ROAD, SUITE 314 SILVER SPRING MD 20903 0 c $1-2 million 1ST AMERICAN SYSTEMS AND SERVICES LLC 5804 Lowery Ln UPPER MARLBORO MD 20772 0 c $1-2 million APEX IT SERVICES LLC 10632 Little Patuxent Parkway COLUMBIA MD 21044 38 c $1-2 million APPLIED INTEGRATED TECHNOLOGIES, INC. 7120 Samuel Morse Drive, Suite 150 COLUMBIA MD 21046 0 c $1-2 million APPLIED NETWORK SOLUTIONS , INC. 9891 BROKEN LAND PKWY SUITE 100 COLUMBIA MD 21046 20 c $1-2 million ASCELLON CORPORATION 8201 CORPORATE DR STE1200 HYATTSVILLE MD 20785 51 c $1-2 million AXLE INFORMATICS, LLC 6116 Executive Blvd ROCKVILLE MD 20852 0 c $1-2 million BASE 2 TECHNOLOGIES, INC. 5020 Sunnyside Avenue Suite 108 BELTSVILLE MD 20705 43 c $1-2 million BTS SOFTWARE SOLUTIONS, LLC 10960 Grantshester Way Suite 550 COLUMBIA MD 21044 76 c $1-2 million CHESAPEAKE TECHNOLOGY INTERNATIONAL, CORPORATION 44191 AIRPORT RD CALIFORNIA MD 20619 72 c $1-2 million CHIRON TECHNOLOGY SERVICES, INC. 7021 Columbia Gateway Drive Suite 250 COLUMBIA MD 21046 77 c $1-2 million CLEARAVENUE, LLC 6711 Columbia Gateway Drive suite 550 COLUMBIA MD 21046 57 c $1-2 million COMSO, INC. 7075 Samuel Morse Drive COLUMBIA MD 21046 59 c $1-2 million CONQUEST TECHNOLOGIES INC. 9250 RUMSEY RD Suite B COLUMBIA MD 21045 60 c $1-2 million CORESPHERE, LLC. 10411 Motor City Drive Suite 410 BETHESDA MD 20817 62 c $1-2 million CORTEK INCORPORATED 702 Russell Ave, Suite 312 GAITHERSBURG MD 20877 63 c $1-2 million DATA FEDERAL CORPORATION 10807 Falls Rd Unit 937 BROOKLANDVILLE MD 21022 48 c $1-2 million DISTRIBUTED COMPUTING INC 1700 UNION AVE STE B BALTIMORE MD 21211 82 c $1-2 million DIVERSE SYSTEMS GROUP, LLC 10411 MOTOR CITY DR STE 750 BETHESDA MD 20817 105 c $1-2 million EMPLOYEE NAVIGATOR LLC 7979 OLD GEORGETOWN ROAD BETHESDA MD 20814 106 c $1-2 million EXCEPTIONAL SOFTWARE STRATEGIES INC 1302 Concourse Drive Suit 304 LINTHICUM HEIGHTS MD 21090 73 c $1-2 million FEARLESS SOLUTIONS LLC 8 Market Place Suite 304 BALTIMORE MD 21202 107 c $1-2 million GLOBAL COMMERCE & INFORMATION, INC. 7008 Security Blvd. Suite 210 WINDSOR MILL MD 21244 115 c $1-2 million GRAHAM TECHNOLOGIES LLC 1401 Mercantile Lane, Suite 301 LARGO MD 20774 0 c $1-2 million HELION AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES 1965 GREENSPRING DR LUTHERVILLE TIMONIUM MD 21093 119 c $1-2 million HILL ASC INC 1 Research Dr Suite 450-421 ROCKVILLE MD 20850 33 c $1-2 million INTERCLYPSE 10170 Junction Drive ANNAPOLIS JUNCTION MD 20701 56 c $1-2 million MAXCYTE INC 22 FIRSTFIELD ROAD STE 110 GAITHERSBURG MD 20878 60 c $1-2 million MOBOMO, LLC 18221 FLOWER HILL WAY STE D GAITHERSBURG MD 20879 85 c $1-2 million NEXT PHASE SOLUTIONS AND SERVICES, INC. 10211 Wincopin Circle COLUMBIA MD 21044 74 c $1-2 million NTECH CONNECT INC. 9256 Bendix Rd Ste 208 COLUMBIA MD 21045 70 c $1-2 million NTECH SOLUTIONS INC. 9256 Bendix Rd Ste 208 COLUMBIA MD 21045 125 c $1-2 million OAKLAND CONSULTING GROUP INC 9501 SHERIDAN STREET LANHAM MD 20706 77 c $1-2 million ORBIT LOGIC INCORPORATED 7852 Walker Drive Suite 400 GREENBELT MD 20770 52 c $1-2 million PACE COMPUTER SOLUTIONS INC 10500 LITTLE PATUXENT PKWY, STE # 310 COLUMBIA MD 21044 0 c $1-2 million PATRIOT LLC 9520 Berger Road COLUMBIA MD 21046 76 c $1-2 million PETECH, PETERSON TECHNOLOGY, LLC 6810 DEERPATH RD SUITE 100 ELKRIDGE MD 21075 62 c $1-2 million PHOENIX OPERATIONS GROUP 14730 McCann Farm Road WOODBINE MD 21797 34 c $1-2 million PROTECH ASSOCIATES, INC. 5457 Twin Knolls Rd Ste 400 COLUMBIA MD 21045 82 c $1-2 million RAPTOR TRADING SYSTEMS INC 5950 Symphony Woods Road Suite 400 COLUMBIA MD 21044 40 c $1-2 million S3 INTEGRATION LLC 1530 CATON CENTER DR STE N BALTIMORE MD 21227 70 c $1-2 million SCD INFO TECHNOLOGY, LLC. 7161 Columbia Gateway Drive, Suite C COLUMBIA MD 21046 69 c $1-2 million SCEPTER TECHNOLOGIES INC. 9256 COLUMBIA MD 21045 92 c $1-2 million SOFTTECH SOLUTIONS, INC. 7024 Loganberry Lane FULTON MD 20759 40 c $1-2 million SPATIAL INTEGRATED SYSTEMS 7564 STANDISH PL #121 DERWOOD MD 20855 68 c $1-2 million STRATIVIA LLC 1401 Mercantile Lane, Suite 501 LARGO MD 20774 0 c $1-2 million SYNAPTIC ADVISORY PARTNERS, LLC 185 Admiral Cochrane Dr #225 ANNAPOLIS MD 21401 44 c $1-2 million SYNERGIST COMPUTING LLC 420 National Business Parkway Suite 130 ANNAPOLIS JUNCTION MD 20701 58 c $1-2 million THE BERNDT GROUP LTD 3618 FALLS RD Ste 300 BALTIMORE MD 21211 57 c $1-2 million THE HAMMERS COMPANY, INC 7500 Greenway Center Drive Suite 150 GREENBELT MD 20770 73 c $1-2 million WESTERN SERVICES CORPORATION 7196 Crestwood Blvd., Ste 300 FREDERICK MD 21703 46 b $2-5 million CONNECTIVITY POINT DESIGN & INSTALLATION LLC 187 Washington Street PO Box 1268 AUBURN ME 4210 182 c $1-2 million VERITAS PRIME, LLC 75 MARKET STREET PORTLAND ME 4101 63 a $5-10 million ALTIMETRIK CORP. 1000 Town Center Suite 700 SOUTHFIELD MI 48075 261 a $5-10 million KYYBA INC 28230 Orchard Lake Dr Suite 130 FARMINGTON MI 48334 474 a $5-10 million MIRACLE SOFTWARE SYSTEMS INC 45625 Grand River Ave NOVI MI 48374 496 a $5-10 million RELIABLE SOFTWARE RESOURCES, INC. 22260 Haggerty Road Suite 285 NORTHVILLE MI 48167 438 b $2-5 million 123.NET, INC. 24700 Northwestner Highway, Suite 700 SOUTHFIELD MI 48075 0 b $2-5 million BELLEFEULL SZUR AND ASSOCIATES 14965 Abbey Lane BATH MI 48808 179 b $2-5 million CENTROID SYSTEMS, INC. 1050 Wilshire Dr., Suite 170 TROY MI 48084 88 b $2-5 million COVENANT EYES INC 1525 W. KING STREET OWOSSO MI 48867 203 b $2-5 million DETROIT ENGINEERED PRODUCTS, INC. 850 E. LONG LAKE RD TROY MI 48085 164 b $2-5 million EKTELLO, LLC 340 E BIG BEAVER RD STE 550 TROY MI 48083 324 b $2-5 million IMAGESOFT, INC. 25900 11 MILE RD SOUTHFIELD MI 48034 134 b $2-5 million LINTECH GLOBAL, INC. 34119 W 12 Mile FARMINGTON MI 48331 300 b $2-5 million V2SOFT INC. 300 Enterprise Ct BLOOMFIELD HILLS MI 48302 0 b $2-5 million WEBRUNNERS INC. 1000 TOWN CTR Ste 1150 SOUTHFIELD MI 48075 216 c $1-2 million 24G, LLC 400 W. Maple TROY MI 48084 103 c $1-2 million 4D SYSTEMS LLC DBA DIGITAL MANUFACTURING SOLUTIONS 66 GOLDENGATE ST LAKE ORION MI 48362 25 c $1-2 million ADDON TECHNOLOGIES, INC. 24110 Meadowbrook Road, Suite 100 NOVI MI 48375 55 c $1-2 million APPLIED COMPUTER TECHNIQUES, INC. 28345 BECK RD Ste. 308 WIXOM MI 48393 90 c $1-2 million ATOMIC OBJECT 1034 Wealthy Street SE GRAND RAPIDS MI 49506 69 c $1-2 million ATTENDANCE ON DEMAND, INC 22300 Haggerty Road NORTHVILLE MI 48167 95 c $1-2 million BAUER ASSOCIATES INC 44190 Plymouth Oaks Blvd PLYMOUTH MI 48170 56 c $1-2 million BLUEGRANITE, INC. 2750 OLD CENTRE RD STE 150 PORTAGE MI 49024 60 c $1-2 million COMPUSOFT INTEGRATED SOLUTIONS INC 31500 W 13 Mile Road Ste 200 FARMINGTON HILLS MI 48334 c $1-2 million DAYSMART SOFTWARE, LLC 3520 GREEN COURT SUITE 250 ANN ARBOR MI 48105 97 c $1-2 million DECHEN CONSULTING GROUP 37000 GRAND RIVER AVE STE 330 FARMINGTON MI 48335 90 c $1-2 million DIGITAL TERRAIN INC. 37085 GRAND RIVER AVE #010 FARMINGTON MI 48335 95 c $1-2 million ENTREGA SYSTEMS GROUP, INC. 900 WILSHIRE DR STE 205 TROY MI 48084 60 c $1-2 million FREIGHTVERIFY INC 201 S Main St, Ste 400 ANN ARBOR MI 48104 59 c $1-2 million FRONTIER COMPUTER CORP. 1275 Business Park Dr. TRAVERSE CITY MI 49686 26 c $1-2 million GREENBYTE TECHNOLOGIES, LLC 22710 HAGGERTY RD STE 253 FARMINGTON HILLS MI 48335 86 c $1-2 million INFO SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY 17177 N LAUREL PARK DR STE 236 LIVONIA MI 48152 93 c $1-2 million INFOMATICS INC 31313 NORTHWESTERN HWY FARMINGTON HILLS MI 48334 49 c $1-2 million MAY MOBILITY, INC. 650 Avis Drive, Suite 100 ANN ARBOR MI 48108 58 c $1-2 million OPENLOGIX CORPORATION 645 HULET DR STE 100 BLOOMFIELD HILLS MI 48302 98 c $1-2 million PYRAMID SOLUTIONS, INC 30200 Telegraph Rd FRANKLIN MI 48025 52 c $1-2 million QUANTAM SOLUTIONS LLC 18877 10 MILE RD SOUTHFIELD MI 48075 98 c $1-2 million RADLEY CORPORATION 23077 GREENFIELD RD STE 440 SOUTHFIELD MI 48075 57 c $1-2 million RYAN R ROBISON & COMPANY 3290 W Big Beaver Road #310 TROY MI 48084 170 c $1-2 million SATURN TECH, LLC 24155 Drake Road Suite 143 FARMINGTON MI 48335 70 c $1-2 million SKYSYNC, INC. 30 PARKLAND PLZ STE 200 ANN ARBOR MI 48103 56 c $1-2 million SOFTCORP INTERNATIONAL INC. 2838 E LONG LAKE RD STE 236 TROY MI 48085 60 c $1-2 million THE RED VAN WORKSHOP, LLC 494 OLDFIELD DR SE BYRON CENTER MI 49315 0 c $1-2 million THERMOANALYTICS, INC. 23440 AIRPARK BLVD CALUMET MI 49913 64 c $1-2 million VECTORFORM LLC 123 W 5TH ST ROYAL OAK MI 48067 68 c $1-2 million WORKSIGHTED, INC. 275 Hoover Blvd. HOLLAND MI 49423 c $1-2 million YOUNGSOFT INC 49197 Wixom Tech Dr Ste B WIXOM MI 48393 97 a $5-10 million 3 BRIDGE SOLUTIONS LLC 100 S 5TH ST STE 300 MINNEAPOLIS MN 55402 500 a $5-10 million INFINITE CAMPUS, INC 4321 109TH AVE NE BLAINE MN 55449 460 a $5-10 million SAGITEC SOLUTIONS LLC 422 County Road D East 0 ST. PAUL MN 55117 319 a $5-10 million THE NERDERY, LLC 9555 JAMES AVE MINNEAPOLIS MN 55431 279 b $2-5 million ALULA, LLC 2340 Energy Park Drive, Suite 100 SAINT PAUL MN 55108 121 b $2-5 million EAGLE CREEK SOFTWARE SERVICES 10050 CROSSTOWN CIR EDEN PRAIRIE MN 55344 0 b $2-5 million IMAGETREND, INC. 20855 Kensington Blvd LAKEVILLE MN 55044 188 b $2-5 million LOGIC INFORMATION SYSTEMS, INC. 3800 American Blvd, Suite 1200 0.0 BLOOMINGTON MN 55431 20 b $2-5 million RETAIL TECH INC 1501 PARK RD CHANHASSEN MN 55317 200 c $1-2 million AERITAE CONSULTING GROUP, LTD 81st East 7th Street Suite 400 SAINT PAUL MN 55101 0 c $1-2 million ALIGNEX INC 7200 METRO BLVD MINNEAPOLIS MN 55439 76 c $1-2 million ASCENT SOLUTIONS, LLC 323 Washington Ave N Suite 340 MINNEAPOLIS MN 55401 75 c $1-2 million BTM GLOBAL CONSULTING, LLC 330 S 2nd Ave, #450 MINNEAPOLIS MN 55401 52 c $1-2 million CLOCKWORK ACTIVE MEDIA SYSTEMS, LLC 1501 E HENNEPIN AVE MINNEAPOLIS MN 55414 50 c $1-2 million COMPUDYNE 1524 E 37th St HIBBING MN 55746 98 c $1-2 million CONSERVIS CORP 1624 Harmon Place, Suite 304 0.0 MINNEAPOLIS MN 55403 76 c $1-2 million DATICA INC 510 1ST AVE N 605 MINNEAPOLIS MN 55403 42 c $1-2 million EVOLVING SOLUTIONS INC 3989 County Rd 116 HAMEL MN 55340 65 c $1-2 million HARBINGER PARTNERS, INC 855 VILLAGE CENTER DR SAINT PAUL MN 55127 51 c $1-2 million INTERTECH, INC. 1575 Thomas Center Drive SAINT PAUL MN 55122 84 c $1-2 million JAVE TECHNOLOGIES INC. 8030 OLD AVE S BLOOMINGTON MN 55425 95 c $1-2 million LAWINGER CONSULTING, INC. 106 CENTRAL AVE Suite A OSSEO MN 55369 100 c $1-2 million LOGISOLVE, LLC 600 INWOOD AVE SAINT PAUL MN 55128 71 c $1-2 million NGI CAPITAL, INC 7200 80TH STREET S SUITE 030 COTTAGE GROVE MN 55016 76 c $1-2 million OLR AMERICA INC 100 SOUTH 5TH STREET MINNEAPOLIS MN 55402 c $1-2 million RURAL COMPUTER CONSULTANTS, INC. 211 S 10th Street PO Box 197 BIRD ISLAND MN 55310 62 c $1-2 million SAFENET CONSULTING, INC. 5929 BAKER RD MINNETONKA MN 55345 50 c $1-2 million TAJ TECHNOLOGIES INC 7900 INTERNATIONAL DRIVE SUITE 405 BLOOMINGTON MN 55425 c $1-2 million TALENT TECHNICAL SERVICES, INC. 5353 Wayzata Blvd Suite 200 MINNEAPOLIS MN 55414 49 c $1-2 million TITAN DATA GROUP INC 6043 HUDSON RD WOODBURY MN 55125 50 c $1-2 million TREXIN CONSULTING, LLC 601 CARLSON PARKWAY MINNETONKA MN 55305 73 c $1-2 million VIGILANZ CORPORATION 5775 WAYZATA BLVD 970 MINNEAPOLIS MN 55416 0 a $5-10 million DATA SYSTEMS INTERNATIONAL INC 1200 Walnut St Ste 1100 KANSAS CITY MO 64106 266 a $5-10 million KELLY MITCHELL GROUP, INC. 8229 Maryland Avenue SAINT LOUIS MO 63105 96 b $2-5 million ENVISION, LLC #6 CITY PLACE DRIVE SUITE 350 ST LOUIS MO 63141 162 b $2-5 million EXEGY INCORPORATED 349 Marshall Avenue Suite 100 SAINT LOUIS MO 63119 120 b $2-5 million NETELLIGENT CORPORATION 16401 SWINGLEY RIDGE RD Suite 500 CHESTERFIELD MO 63017 139 b $2-5 million RETAIL TECHNOLOGY GROUP INC 1663 Fenton Business Park Court FENTON MO 63026 0 b $2-5 million STRATUS MIDCO, INC 201 N Tucker Blvd SAINT LOUIS MO 63101 241 b $2-5 million TECHNOLOGY PARTNERS, INC. 707 Spirit 40 Park Drive Suite 120 CHESTERFIELD MO 63005 215 b $2-5 million TSI GLOBAL COMPANIES LLC 700 FOUNTAIN LAKES BLVD SAINT CHARLES MO 63301 0 b $2-5 million UNGERBOECK SYSTEMS INTERNATIONAL, INC. 100 UNGERBOECK PARK O FALLON MO 63368 188 b $2-5 million VELOCITI, INC. 4780 NW 41st St, #500 RIVERSIDE MO 64150 0 c $1-2 million 1904LABS, INC 20 South Sarah Street SAINT LOUIS MO 63108 93 c $1-2 million DALECHEK ENTERPRISES, INC. 502 EARTH CITY PLZ EARTH CITY MO 63045 34 c $1-2 million FERGUSON CONSULTING, INC. 1350 Timberlake Manor Parkway, STE 500 CHESTERFIELD MO 63017 49 c $1-2 million FINANCIAL NETWORK, INC. 10401 Baur Blvd, Ste F SAINT LOUIS MO 63132 51 c $1-2 million INTERLACE HEALTH LLC 13421 MANCHESTER RD STE 208 SAINT LOUIS MO 63131 67 c $1-2 million KNOWLEDGELAKE, INC 6 CityPlace Dr ST LOUIS MO 63141 67 c $1-2 million NEXTGEN INFORMATION SERVICES INC 3660 S Geyer Rd Ste 300 ST LOUIS MO 63127 53 c $1-2 million PIERIANDX, INC. 6 CITYPLACE DR SAINT LOUIS MO 63141 72 c $1-2 million SBS CREATIX, LLC 1610 Des Peres Road Suite 208 SAINT LOUIS MO 63131 0 c $1-2 million SEVEN SEAS TECHNOLOGIES INC 1019 POLO DOWNS DR CHESTERFIELD MO 63017 79 c $1-2 million SKILLVOICE INC 294 NE Tudor Rd. LEES SUMMIT MO 64086 68 c $1-2 million STOCKELL INFORMATION SYSTEMS INC 15400 South Outer 40 Rd STE 104 CHESTERFIELD MO 63017 60 c $1-2 million STONE TECHNOLOGIES, INC. 550 Spirit of St. Louis Blvd CHESTERFIELD MO 63005 80 c $1-2 million STRATEGIC IT EXPERTS, INC. 13975 Manchester Road BALLWIN MO 63011 58 c $1-2 million TDK TECHNOLOGIES, LLC 16253 SWINGLEY RIDGE RD Suite 300 CHESTERFIELD MO 63017 83 c $1-2 million UHNDER, INC. 1734 Frontenac Woods Lane, Suite 205 SAINT LOUIS MO 63131 0 b $2-5 million OFFICE MANAGEMENT SYSTEMS, INC. 327 YORKVILLE RD EAST COLUMBUS MS 39702 154 c $1-2 million CENTRAL SERVICE ASSOCIATION 93 SOUTH COLEY TUPELO MS 38801 139 c $1-2 million MTRADECO 9 Industrial Drive OXFORD MS 38655 97 c $1-2 million COMMUNICARE TECHNOLOGY, INC. 2880 TECHNOLOGY BLVD W STE 183 BOZEMAN MT 59718 57 c $1-2 million QUICKSILVER LLC 1001 South Main Street KALISPELL MT 59901 b $2-5 million CRG CORPORATION 4000 PIEDMONT PKWY HIGH POINT NC 27265 282 b $2-5 million GLOBAL LINKING SOLUTIONS, INC 11010 PARK CHARLOTTE BLVD CHARLOTTE NC 28273 220 b $2-5 million ICIDIGITAL, LLC 4000 Westch #280 RALEIGH NC 27607 82 b $2-5 million NOREGON SYSTEMS INC 7009 ALBERT PICK RD GREENSBORO NC 27409 174 b $2-5 million PRECISIONHAWK, INC. 410 Glenwood Ave RALEIGH NC 27603 105 b $2-5 million STAXA TECHNOLOGIES, LLS 800 PINNER WEALD WAY Ste 201 CARY NC 27513 151 b $2-5 million TABNER INC 11020 David Taylor Drive Suite 103 CHARLOTTE NC 28262 0 b $2-5 million ZENMONICS INC 125 FLOYD SMITH OFFICE PARK DR STE 220 CHARLOTTE NC 28262 181 c $1-2 million ACCELOGIX LLC 8000 Regency Parkway, Suite 515 CARY NC 27518 c $1-2 million AVID SOLUTIONS, INC. 2975 COLE RD WINSTON SALEM NC 27107 68 c $1-2 million BLUE ACORN, LLC 4000 Westchester Blvd Suite 280 RALEIGH NC 27607 121 c $1-2 million CLOUD FOR GOOD, LLC 1854-A Hendersonville Road ASHEVILLE NC 28803 65 c $1-2 million D-WISE TECHNOLOGIES, INC. 1500 Perimeter Park Drive, Suite 150 MORRISVILLE NC 27560 0 c $1-2 million E&C MEDICAL INTELLIGENCE, INC. 100 REGENCY FOREST DR Suite 200 CARY NC 27518 46 c $1-2 million GERIATRIC PRACTICE MANAGEMENT, CORP 16 BILTMORE AVE STE 300 ASHEVILLE NC 28801 78 c $1-2 million GROVER GAMING INC 3506 GREENVILLE BLVD NE GREENVILLE NC 27834 142 c $1-2 million INTERNETWORK SERVICES INCORPORATED 13777 Ballantyne Corporate PL CHARLOTTE NC 28277 102 c $1-2 million IT KEYSOURCE INC 11220 Elm Ln Ste 204 CHARLOTTE NC 28277 94 c $1-2 million IT PEOPLE CORPORATION 1 COPLEY PKWY Suite 216 MORRISVILLE NC 27560 106 c $1-2 million KRONSYS INC 6512 SIX FORKS RD STE 304A RALEIGH NC 27615 48 c $1-2 million MACGREGOR PARTNERS, LLC 4509 CREEDMOOR RD STE 201 RALEIGH NC 27612 85 c $1-2 million NETVIEW INC. 315 ArliARLINGTON AVE CHARLOTTE NC 28203 85 c $1-2 million PANTAR SOLUTIONS INC 13860 Ballantyne Corp Pl 410 CHARLOTTE NC 28277 80 c $1-2 million PERCONA STAFFING LLC 318 Blackwell St Suite 150 DURHAM NC 27701 c $1-2 million PRINCIPLED TECHNOLOGIES INC 1007 Slater Rd Ste 300 DURHAM NC 27703 94 c $1-2 million REDWOOD SOFTWARE INC 3005 CARRINGTON MILL BLVD STE 510 MORRISVILLE NC 27560 0 c $1-2 million TECHNOLOGY CONCEPTS & DESIGN, INC 4508 WEYBRIDGE LN GREENSBORO NC 27407 96 c $1-2 million TORRENT CONSULTING LLC 1213 W Morehead St Ste 310 CHARLOTTE NC 28208 77 c $1-2 million TRILLIANT NETWORKS INC 401 Harrison Oaks Blvd, Suite 300 CARY NC 27513 84 b $2-5 million BUSHEL INC 508 7th Street N FARGO ND 58102 164 c $1-2 million RAZOR CONSULTING SOLUTIONS, INC 1416 10TH ST SW WATFORD CITY ND 58854 114 b $2-5 million SOFTWARE ENGINEERING SERVICES INC 1311 FOrt Crook Rd. S Suite 100 BELLEVUE NE 68005 87 c $1-2 million AVITURE INC 8802 South 135th Street, Suite 500 OMAHA NE 68138 0 c $1-2 million PEOPLE SERVICE CENTER INC 602 North 129th Street OMAHA NE 68154 c $1-2 million Q.A. TECHNOLOGIES, INC. 222 S 15th St, Ste 1001N OMAHA NE 68102 a $5-10 million MICRODESK, INC 10 Tara Blvd NASHUA NH 3062 284 b $2-5 million BID2WIN SOFTWARE, INC. 99 BOW ST Ste 500 PORTSMOUTH NH 3801 118 b $2-5 million C SQUARED SYSTEMS, LLC 65 Dartmouth Drive AUBURN NH 3032 185 b $2-5 million KANAP SYSTEMS, LLC 130 Main St., #201A SALEM NH 3079 150 c $1-2 million DATASERV INC 1 Tara Blvd Suite102 NASHUA NH 3062 67 c $1-2 million ECHO CONSULTING SERVICES, INC. 15 WASHINGTON ST CONWAY NH 3818 0 c $1-2 million LOTLINX, INC 20 Grove St PETERBOROUGH NH 3458 47 c $1-2 million MAINSTAY TECHNOLOGIES, LLC 201 Daniel Webster Highway BELMONT NH 3220 0 c $1-2 million PIXELMEDIA, LLC 75 NEW HAMPSHIRE AVE STE 100 PORTSMOUTH NH 3801 65 a $5-10 million A-V SERVICES INC 99 Fairfield Road FAIRFILED NJ 7004 a $5-10 million AXTRIA, INC. 300 Connell Drive, 5th Floor 0.0 BERKELEY HEIGHTS NJ 7922 346 a $5-10 million DATA INC 72 Summit Ave MONTVALE NJ 7645 334 a $5-10 million INTONE NETWORKS, INC. 10 Austin Ave ISELIN NJ 8830 292 a $5-10 million MAINTECH, INCORPORATED 14 COMMERCE DR CRANFORD NJ 7016 492 a $5-10 million MARLABS, INC. 1 Corporate Place South PISCATAWAY NJ 8854 500 a $5-10 million PIONEER CONSULTING SERVICES, LLC 3490 US HIGHWAY 1 Bldg 10 PRINCETON NJ 8540 399 a $5-10 million TEKMARK GLOBAL SOLUTIONS LLC 100 Metroplex Drive Suite 102 EDISON NJ 8817 382 b $2-5 million A3 TECHNOLOGY INC 327 W White Horse Pike EGG HARBOR CITY NJ 8215 176 b $2-5 million ADBAKX LLC 2088 US 130 Suite 204 MONMOUTH JUNCTION NJ 8852 130 b $2-5 million ADROIT ASSOCIATES, INC. 100 Wood Ave ISELIN NJ 8830 208 b $2-5 million ADVANCED SCIENCE & TECHNOLOGIES, LLC 20 East Taunton Rd BERLIN NJ 8009 230 b $2-5 million ANA-DATA CONSULTING, INC. 30 MONTGOMERY ST STE 1245 JERSEY CITY NJ 7302 90 b $2-5 million APPLAB SYSTEMS INC 4041A HADLEY RD SOUTH PLAINFIELD NJ 7080 0 b $2-5 million ASTIR IT SOLUTIONS INC 50 Cragwood Rd STE 219 SOUTH PLAINFIELD NJ 7080 b $2-5 million BAANYAN SOFTWARE SERVICES INC 100 Metroplex Drive Suite 100 EDISON NJ 8817 b $2-5 million CORRA TECHNOLOGY INC 363 Bloomfield Avenue Suite 3C MONTCLAIR NJ 7042 93 b $2-5 million DIASPARK INFTOECH PVT LTD 515 Plainfield Avenue Suite 1 EDISON NJ 8817 148 b $2-5 million EDETEK INC 101 COLLEGE RD E FL 2 PRINCETON NJ 8540 31 b $2-5 million ELLKAY, LLC 200 Riverfront Blvd. ELMWOOD PARK NJ 7407 190 b $2-5 million ESYSTEMS INC 100 CANAL POINTE BLVD STE 216 PRINCETON NJ 8540 118 b $2-5 million EVEREST CONSULTING GROUP INC. 3840 Park Avenue EDISON NJ 8820 125 b $2-5 million EXA DATA SOLUTIONS INC. 15 CORPORATE PL SOUTH SUITE 320 PISCATAWAY NJ 8854 113 b $2-5 million EZ SOLUTIONS INC 10 LAKE DR HIGHTSTOWN NJ 8520 220 b $2-5 million GAVS TECHNOLOGIES NA INC. 116 Village Blvd. Suite 200 PRINCETON NJ 8540 150 b $2-5 million GSS INFOTECH INC 2050 STATE ROUTE 27 SUITE 201 NORTH BRUNSWICK NJ 8902 111 b $2-5 million HARMS SOFTWARE INC 28 EASTMANS RD PARSIPPANY NJ 7054 188 b $2-5 million IT AMERICA INC 100 METROPLEX DR STE 207 EDISON NJ 8817 20 b $2-5 million LOGIC PLANET INC 4525 ROUTE 27 PRINCETON NJ 8540 194 b $2-5 million LORHAN CORPORATION INC. 400 SOUTH AVE Suite 9 MIDDLESEX NJ 8846 147 b $2-5 million MCARTHUR NEXT LLC 290 FERNWOOD AVE EDISON NJ 8837 b $2-5 million MICROEXCEL INC 400 PLAZA DR STE 102 SECAUCUS NJ 7094 147 b $2-5 million MICROS RETAIL SYSTEMS, INC. 1200 Harbor Blvd, 10th floor 0.0 WEEHAWKEN NJ 7086 129 b $2-5 million MSR VALIDATIONS INC. 379 THORNALL ST, FLOOR 9 EDISON NJ 8837 205 b $2-5 million NEW YORK TECHNOLOGY PARTNERS, INC. 120 WOOD AVE S ISELIN NJ 8830 132 b $2-5 million NEWAGESYS INC 600 ALEXANDER RD STE 3-3 PRINCETON NJ 8540 290 b $2-5 million NIKSUN INC. 457 N. Harrison Ave 0 PRINCETON NJ 8540 95 b $2-5 million PRASAD TENJERLA 5 INDEPENDENCE WAY PRINCETON NJ 8540 128 b $2-5 million PROFESSIONAL SECURITY BROADBAND, INC. 43 River Road NUTLEY NJ 7110 144 b $2-5 million PRUTECH SOLUTIONS INC 555 US Highway 1 South Suite 230 ISELIN NJ 8830 222 b $2-5 million RAMPS INTERNATIONAL, INC 1199 AMBOY AVE 2F EDISON NJ 8837 117 b $2-5 million REAL SOFT INC 68 Culver Road MONMOUTH JUNCTION NJ 8852 b $2-5 million RENEE SYSTEMS, INC 2517 Highway 35 MANASQUAN NJ 8736 144 b $2-5 million SITETRACKER, INC. 491 BLOOMFIELD AVE #301 MONTCLAIR NJ 7042 130 b $2-5 million SMART WORKS LLC 55 EDISON AVE EDISON NJ 8820 140 b $2-5 million SOURCE INFOTECH INC 3840 PARK AVE STE 205 EDISON NJ 8820 130 b $2-5 million STEALTHBITS TECHNOLOGIES, INC. 200 CENTRAL AVE HAWTHORNE NJ 7506 164 b $2-5 million STRATEGIC RESOURCES INTERNATIONAL INC 777 Washington Rd,2 PARLIN NJ 8859 210 b $2-5 million TANISHA SYSTEMS 99 Wood Avenue South Suite 308 ISELIN NJ 8830 b $2-5 million TECHNO-COMP INC 200 CENTENNIAL AVE STE 207 PISCATAWAY NJ 8854 207 b $2-5 million VISIONET SYSTEMS INC 4 CEDARBROOK DR CRANBURY NJ 8512 251 c $1-2 million 4SIGHT SUPPLY CHAIN GROUP 1680 STATE ROUTE 23 SUITE 340-4SIGHT WAYNE NJ 7470 48 c $1-2 million ACTIVU CORPORATION 301 Round Hill Drive ROCKAWAY NJ 7866 66 c $1-2 million ADVANCE MANAGEMENT CORP DBA AMC FIRE PRO 1803 UNDERWOOD BLVD DELANCO NJ 8075 45 c $1-2 million ADVANCED TECHNOLOGY CONSULTING SERVICE INC 155 CHESTNUT RIDGE RD STE 108 MONTVALE NJ 7645 103 c $1-2 million AGILENCE INC 1020 Briggs Road, Suite 110 0.0 MOUNT LAUREL NJ 8054 60 c $1-2 million AIT GLOBAL INC 228 Route 34 MATAWAN NJ 7747 82 c $1-2 million ALLIANT TECHNOLOGIES, LLC 360 MOUNT KEMBLE AVE MORRISTOWN NJ 7960 78 c $1-2 million ANAGH TECHNOLOGIES INC. 2 lakeview Ave 310 PISCATAWAY NJ 8854 94 c $1-2 million APLOMB TECHNOLOGIES INC 101 College Road East, Ste 301 PRINCETON NJ 8540 125 c $1-2 million ASTIR SERVICES LLC 50 Cragwood Rd, Ste 219 SOUTH PLAINFIELD NJ 7080 68 c $1-2 million ATYETI INC 125 Village Blvd Suite 320 PRINCETON NJ 8540 0 c $1-2 million AVVENTIS INC 7 LINCOLN HIGWAY SUITE 210 EDISON NJ 8820 42 c $1-2 million BRIGHTECH INTERNATIONAL LLC 285 DAVIDSON AVE STE 504 SOMERSET NJ 8873 62 c $1-2 million CAREER SOFT SOLUTIONS INC 145 Talmadge Rd, Suite 12 EDISON NJ 8817 112 c $1-2 million CIRCULAR EDGE LLC 399 CAMPUS DR SOMERSET NJ 8873 55 c $1-2 million CITADEL INFORMATION SERVICES, INC. 33 Wood Ave S Suite 720 ISELIN NJ 8830 50 c $1-2 million CLASSLINK, INC 45 E Madison Ave STE 7 CLIFTON NJ 7011 91 c $1-2 million CODE ACE SOLUTIONS, INC. 50 CRAGWOOD RD STE 217 SOUTH PLAINFIELD NJ 7080 72 c $1-2 million COMPEST SOLUTIONS INC. 250 LACKLAND DR STE 4 MIDDLESEX NJ 8846 58 c $1-2 million CONNEXIONS DATA INC 45 Eisenhower Drive Suite 245 PARAMUS NJ 7652 123 c $1-2 million DATAQUEST CORP 3322 US Highway 22 Ste 1001 BRANCHBURG NJ 8876 77 c $1-2 million DEXTRO SOFTWARE SYSTEMS, INC. 14 Washington Road Building 5 PRINCETON JUNCTION NJ 8550 61 c $1-2 million E-BUSINESS INTERNATIONAL INC. 4365 US HIGHWAY 1 Suite212 PRINCETON NJ 8540 84 c $1-2 million EDMUNDS GOVTECH, INC. 301 TILTON RD NORTHFIELD NJ 8225 98 c $1-2 million EMPOWER PROFESSIONALS INC 100 FRANKLIN SQUARE DR SOMERSET NJ 8873 72 c $1-2 million EPEOPLE TECHNOLOGIES, INC. 255 BALDWIN RD STE 205 PARSIPPANY NJ 7054 45 c $1-2 million FI TEK LLC 333 THORNALL STREET SUITE 202 EDISON NJ 8837 55 c $1-2 million GLOBALPOINT INC 850 Carolier Ln, Suite 301 NORTH BRUNSWICK NJ 8902 60 c $1-2 million I28 TECHNOLOGIES CORPORATION 200 Middlesex Essex Turnpike, Suite ISELIN NJ 8830 77 c $1-2 million INFINITT NORTH AMERICA INC 755 MEMORIAL PKWY, STE 304 PHILLIPSBURG NJ 8865 c $1-2 million INNOVATIVE INFORMATION TECHNOLOGIES INC STE 230 5 INDEPENDENCE WAY PRINCETON NJ 8540 61 c $1-2 million INTELI PLATFORMS INC 196 PRINCETON HIGHTSTOWN RD BLDG 1 B SUITE 5 PRINCETON JUNCTION NJ 8550 135 c $1-2 million INTELLYK INC 15 CORPORATE PL S STE 450 PISCATAWAY NJ 8854 83 c $1-2 million INTERNATIONAL TECHNOLOGY SOLUTIONS INC. 2000 Cornwall Rd ste 221 MONMOUTH JUNCTION NJ 8852 62 c $1-2 million INTERNET CREATIONS 2000 LLC 2000 WATER VIEW DR STE 100 HAMILTON NJ 8691 30 c $1-2 million JOHNSON TECHNOLOGY SYSTEMS INC 3159 Schrader Rd DOVER NJ 7801 30 c $1-2 million KAIZEN TECHNOLOGIES INC 1 STATE ROUTE 27 EDISON NJ 8820 74 c $1-2 million KELLTONTECH INC 3 Independence Way Suite 209 PRINCETON NJ 8540 57 c $1-2 million KINLY INC. 2 Ridgedale Ave CEDAR KNOLLS NJ 8886 101 c $1-2 million KSOFT SYSTEMS INC. 340 RARITAN CENTER PKWY EDISON NJ 8837 50 c $1-2 million MAGTECH CONSULTING AND SOLUTIONS DEVELOPMENT 45 S MAIN ST SUITE 2 MANVILLE NJ 8835 80 c $1-2 million MARGIN5 SOLUTIONS INC 26 OLIVER ST STE 200 METUCHEN NJ 8840 65 c $1-2 million MELILLO CONSULTING, INC 285 Davidson Avenue, Suite 202 SOMERSET NJ 8873 c $1-2 million NARTAL SYSTEMS INC 2650 Route 130, Suite E CRANBURY NJ 8512 c $1-2 million NEOTECH SOLUTIONS INC One Cragwood Road Suite 301 SOUTH PLAINFEILD NJ 7080 78 c $1-2 million ONIS SOLUTIONS LLC 7 Bernadette Court SPRINGFIELD TOWNSHIP NJ 7081 62 c $1-2 million OPEN SYSTEMS INTEGRATORS, INC. 211 Yardville Hamilton Square Road HAMILTON NJ 8620 77 c $1-2 million P.K.M.M., INC. 615 HOPE RD STE 3 EATONTOWN NJ 7724 109 c $1-2 million PIONEER CONSULTING, LLC 379 Princeton Highstown Rd Bldg 1, 2nd Floor, Suite A CRANBURY NJ 8512 79 c $1-2 million PLANITROI INC 100 FORD RD Suite 10 DENVILLE NJ 7834 c $1-2 million PRECISION TECHNOLOGIES CORP 1100 CORNWALL RD MONMOUTH JUNCTION NJ 8852 124 c $1-2 million R3 TECHNOLOGY INC. 324 Courtyard Drive, Suite A HILLSBOROUGH NJ 8844 49 c $1-2 million RAGO WRIGHT LLC 333 N Main Street LAMBERTVILLE NJ 8530 c $1-2 million RELIANT VISION GROUP INC 100 WOOD AVE S STE 120 ISELIN NJ 8830 62 c $1-2 million ROBERT FERRILLI, LLC 41 S HADDON AVE STE 7 HADDONFIELD NJ 8033 58 c $1-2 million SAVEN TECHNOLOGIES INC 50 cragwood rd 132 SOUTH PLAINFIELD NJ 7080 c $1-2 million SAVVY IT GROUP 2640 Highway 70 MANASQUAN NJ 8736 122 c $1-2 million SPECIALTY SYSTEMS, INC. 1451 Rt 37 West TOMS RIVER NJ 8755 72 c $1-2 million STERLINGTECH, INC. 250 Moonachie Rd., Suite 400 MOONACHIE NJ 7074 0 c $1-2 million STRATACENT INC 101 Hudson Street, Suite 3709 JERSEY CITY NJ 7302 55 c $1-2 million STRATUS TECHNOLOGY SERVICES, L.L.C. 740 Broad Street, Suite 1 SHREWSBURY NJ 7702 0 c $1-2 million SUMMITWORKS TECHNOLOGIES INC 50 CRAGWOOD RD. STE#113 SOUTH PLAINFIELD NJ 7080 148 c $1-2 million SUNMERGE SYSTEMS INC. 15 CORPORATE PL S STE 430 PISCATAWAY NJ 8854 55 c $1-2 million T W STORAGE INC 960 Holmdel Road HOLMDEL NJ 7733 0 c $1-2 million TAX TECHNOLOGIES INC 196 WOODS AVE BERGENFIELD NJ 7621 61 c $1-2 million TCG DIGITAL SOLUTIONS LLC 265 Davidson Avenue Suite # 220 SOMERSET NJ 8873 70 c $1-2 million TEKSKILLS INC 351 CAMPUS DR SOMERSET NJ 8873 74 c $1-2 million THE PRO COMPUTER SERVICE LLC 304 HARPER DR, #130 MOORESTOWN NJ 8057 0 c $1-2 million V SQUARE INFOTECH INC 2025 Lincoln Highway Suite 120 EDISON NJ 8817 120 c $1-2 million VEN SOFT LLC 100 METROPLEX DR STE 207 EDISON NJ 8817 10 c $1-2 million VERTICAN TECHNOLOGIES, INC. 55 LANE RD STE 210 FAIRFIELD NJ 7004 69 c $1-2 million VISION RT INC. 580 HOWARD AVE # 2 SOMERSET NJ 8873 80 c $1-2 million VST CONSULTING INC 200 MIDDLESEX TPKE ISELIN NJ 8830 65 b $2-5 million ADVANCED NETWORK MANAGEMENT, INC. 4001 JEFFERSON PLZ ALBUQUERQUE NM 87109 0 b $2-5 million SPERIDIAN TECHNOLOGIES LLC 2400 Louisiana Blvd NE Bldg 3 ALBUQUERQUE NM 87110 138 b $2-5 million NAV PEOPLE INC., THE 410 S Rampart Blvd, Ste 390 LAS VEGAS NV 89145 42 c $1-2 million FLEX TECH INC 930 TAHOE BLVD Suite 802 #213 INCLINE VILLAGE NV 89451 79 c $1-2 million NRT TECHNOLOGIES INC 3525 East Post Road, Suite 120 LAS VEGAS NV 89120 98 c $1-2 million ORIGIN CONSULTING, LLC 1930 Village Center Circle, Suite 3-704 LAS VEGAS NV 89134 42 c $1-2 million VANGUARD INTEGRITY PROFESSIONALS NV 6625 S EASTERN AVE LAS VEGAS NV 89119 80 a $5-10 million ACCUITY DELIVERY SYSTEMS, LLC 810 7TH AVE Suite 1110 NEW YORK NY 10019 293 a $5-10 million BOUNCE EXCHANGE INC. One World Trade Center, 74th Floor NEW YORK CITY NY 10007 281 a $5-10 million CONDUCTOR FOUNDERS, INC. 2 PARK AVE NEW YORK NY 10016 206 a $5-10 million CONSENSYS INC. 49 BOGART ST UNIT 22 BROOKLYN NY 11206 0 a $5-10 million INDOTRONIX INTERNATIONAL CORPORATION 687 Lee Road, Suite 250 ROCHESTER NY 14606 0 a $5-10 million NOMAD HEALTH INC 335 Madison Ave Suite 5A NEW YORK NY 10017 a $5-10 million PRIDE CAPITAL PARTNERS, LLC 420 Lexington Ave 0 NEW YORK NY 10170 500 a $5-10 million SOFTWARE GUIDANCE & ASSISTANCE, INC. 200 White Plains Road, Suite 450 0.0 TARRYTOWN NY 10591 326 a $5-10 million TSR, INC. 400 Oser Ave Suite 150 HAUPPAUGE NY 11788 325 b $2-5 million AMTEX SYSTEM INC 28 LIBERTY ST FL 6 NEW YORK NY 10005 135 b $2-5 million AVANI TECHNOLOGY SOLUTIONS INC. 687 Lee Road, Suite 208 ROCHESTER NY 14606 0 b $2-5 million AVERO LLC 235 Park Ave South Floor 7 NEW YORK NY 10003 113 b $2-5 million AXISPOINT TECHNOLOGY SOLUTIONS GROUP, INC. 507 North State Rd. BRIARCLIFF MANOR NY 10510 207 b $2-5 million BENTOBOX CMS INC 584 Broadway 4th Floor NEW YORK NY 10012 112 b $2-5 million CLF ONTARIO, INC 7647 Main Street Fishers VICTOR NY 14564 257 b $2-5 million COENTERPRISE LLC 45 W. 36TH ST 2nd Floor NEW YORK NY 10018 123 b $2-5 million COMMUNITY COMPUTER SERVICE, INC. 15 Hulbert Street AUBURN NY 13021 0 b $2-5 million CURRIER, MCCABE & ASSOCIATES, INC. 700 Troy Ave LATHAM NY 12110 219 b $2-5 million DAILYPAY, INC 55 Broad St NEW YORK NY 10004 0 b $2-5 million DAILYPAY, INC 55 BROAD ST FL 29 NEW YORK NY 10004 b $2-5 million EARNED VISIBILITY, INC. 333 West Washington Street Suite 500 SYRACUSE NY 13202 0 b $2-5 million GRAMMATECH, INC. 531 Esty St ITHACA NY 14850 96 b $2-5 million KW MISSION CRITICAL ENGINEERING DPC 433 RIVER ST TROY NY 12180 144 b $2-5 million LONGTAIL AD SOLUTIONS, INC. 2 Park Avenue 10th Floor NEW YORK NY 10016 50 b $2-5 million MARKETING EVOLUTION, INC. 122 East 42nd Street, Suite 4400 NEW YORK NY 10168 b $2-5 million MINDEX TECHNOLOGIES, INC. 250 Alexander Street ROCHESTER NY 14607 220 b $2-5 million NET@WORK INC. 578 8th Avenue 10th Floor NEW YORK NY 10018 185 b $2-5 million ONE CLIPBOARD, INC. 233 Broadway, 28th Floor NEW YORK NY 10279 b $2-5 million PYMETRICS, INC. 230 E 25th Street Unit 5A NEW YORK NY 10010 145 b $2-5 million RICHARD FLEISCHMAN AND ASSOCIATES INC 330 MADISON AVE 19th floor NEW YORK NY 10017 146 b $2-5 million SALIENT CORPORATION 203 COLONIAL DR HORSEHEADS NY 14845 142 b $2-5 million SMARTLING INC 1375 Broadway Fl 14 NEW YORK NY 10018 106 b $2-5 million STELLAR SERVICES, INC. 70 W 36TH ST STE 702 NEW YORK NY 10018 149 b $2-5 million SVAM INTERNATIONAL INC. 233 E SHORE RD SUITE 201 GREAT NECK NY 11023 156 b $2-5 million SYMPHONY TALENT LLC 19 West 34th St NEW YORK NY 10001 182 b $2-5 million SYSTEMS MANAGEMENT PLANNING, INC. 1020 John Street WEST HENRIETTA NY 14586 119 b $2-5 million TRAVELZOO 590 MADISON AVE # 35 NEW YORK NY 10022 170 b $2-5 million VIDMOB, INC. 126 Fifth Avenue 4th Floor NEW YORK NY 10011 121 c $1-2 million ACUITYADS US INC 36 East 12th Street 2nd Floor NEW YORK NY 10003 60 c $1-2 million ADVANCE 2000 INC 155 PINEVIEW DRIVE AMHERST NY 14228 92 c $1-2 million ADVISEN LTD 1430 Broadway 8th Floor NEW YORK NY 10018 56 c $1-2 million AICURE, LLC 19 W. 24th St. 11th Floor NEW YORK NY 10010 66 c $1-2 million ALLEY INTERACTIVE LLC 228 PARK AVE S # 85467 NEW YORK NY 10003 72 c $1-2 million APIFINY INC. 199 Water Street NEW YORK NY 10038 27 c $1-2 million APPGUARD INC. 141 W 36TH ST, 17TH FLOOR NEW YORK NY 10018 0 c $1-2 million APPLIED VISIONS, INC. 6 BAYVIEW AVE NORTHPORT NY 11768 72 c $1-2 million ARROWSIGHT, INC. 2875 ROUTE 35 6N STE 200 KATONAH NY 10536 96 c $1-2 million AXISPOINT, INC. 353 W 39th Street 4th Floor NEW YORK NY 10018 60 c $1-2 million BREATHER PRODUCTS US INC. 36 WEST 25TH ST 6TH FLOOR NEW YORK NY 10010 c $1-2 million CEDRUS 19 Lakeside Dr RYE NY 10580 55 c $1-2 million CHARTBEAT, INC 826 BROADWAY 6 Floor NEW YORK NY 10003 59 c $1-2 million CKM ANALYTIX INC. 200 W 41ST ST NEW YORK NY 10036 40 c $1-2 million COMGROUP HOLDING LLC 104 West 40th Street, 9th Floor NEW YORK NY 10018 100 c $1-2 million COMMUNICATIONS SOFTWARE CONSULTANTS, INC. 96 Thompson Hill Road RENSSELAER NY 12144 43 c $1-2 million CONSOLIDATED TECHNOLOGIES, INC 8 SLATER ST PORT CHESTER PORT CHESTER NY 10573 52 c $1-2 million CONTEMPORARY COMPUTER SERVICES INC 200 Knickerbocker Ave BOHEMIA NY 11716 70 c $1-2 million CREATIVE MOBILE TECHNOLOGIES, LLC 36 22 14th Street LONG ISLAND CITY NY 11106 74 c $1-2 million CS TECHNOLOGY, INC. One Penn Plaza NEW YORK NY 10119 84 c $1-2 million CUEBIQ 15 W 27th Street 9th Floor NEW YORK NY 10001 79 c $1-2 million DATAART SOLUTIONS INC 475 Park Ave South 15th Floor NEW YORK NY 10016 56 c $1-2 million EC INFOSYSTEMS INC 333 EARLE OVINGTON BLVD STE 102 UNIONDALE NY 11553 77 c $1-2 million ELECTRA INFORMATION SYSTEMS, INC. 381 Park Avenue South NEW YORK NY 10016 49 c $1-2 million ELOGIC GROUP LLC 4545 East River Road WEST HENRIETTA NY 14586 66 c $1-2 million EMA DESIGN AUTOMATION INC 225 Tech Park Drive ROCHESTER NY 14623 101 c $1-2 million ENSO FINANCIAL MANAGEMENT LLC 150 W 30th Street Suite 1100 0.0 NEW YORK NY 10001 28 c $1-2 million EXENTA, INC. 8 West 38th Street, 7th Floor NEW YORK NY 10018 56 c $1-2 million EYP MISSION CRITICAL FACILITIES, INC. 420 COLUMBUS AVE Suite 202 VALHALLA NY 10595 38 c $1-2 million FRANKLY MEDIA LLC 33 Whitehall St. 8th Floor NEW YORK NY 10004 48 c $1-2 million FUZZ PRODUCTIONS, LLC 158 ROEBLING ST BROOKLYN NY 11211 37 c $1-2 million GENESYS CONSULTING SERVICES, INC. 1 Marcus Blvd ALBANY NY 12205 53 c $1-2 million IMAGINE SOFTWARE INC 22 Cortlandt st NEW YORK NY 10007 88 c $1-2 million INFRONT X LLC 1261 Broadway Suite 200 NEW YORK NY 10001 100 c $1-2 million INTERFACE CABLE ASSEMBLIES AND SERVICES CORP. 42 19 23rd ave LONG ISLAND CITY NY 11105 72 c $1-2 million INTERNATIONAL INTEGRATED SOLUTIONS LTD 137 Commercial St Ste 100 PLAINVIEW NY 11803 74 c $1-2 million JAHNNEL GROUP INC. 242 Union Street SCHENECTADY NY 12305 76 c $1-2 million KRAFT & KENNEDY, INC. 630 3rd ave fl 14 NEW YORK NY 10017 100 c $1-2 million MEZOCLIQ LLC 1700 Broadway 36th Floor 0.0 NEW YORK NY 10019 67 c $1-2 million MOBILE CITY DISTRICT 1 LLC 505 S Broadway HICKSVILLE NY 11801 108 c $1-2 million MTX GROUP INC 1450 Western Ave ALBANY NY 12203 87 c $1-2 million MYRIAD360, LLC 199 WATER ST 34th Floor NEW YORK NY 10038 74 c $1-2 million NETROVERT SOFTWARE INC 76 North Broadway Suite 3016 HICKSVILLE NY 11801 45 c $1-2 million NETTEL USA, INC 234 Airport Plaza Boulevard FARMINGDALE NY 11735 217 c $1-2 million NETWORKED EDUCATIONAL TECHNOLOGIES, LTD. 874 Montauk Hwy BAYPORT NY 11705 76 c $1-2 million OFF MARKET DATA, INC. 636 Broadway Suite 1102 NEW YORK NY 10012 0 c $1-2 million ORDERGROOVE, INC. 72 BROAD ST NEW YORK NY 10004 67 c $1-2 million OS33 SERVICES CORP 132 W 31st St Fl 15 NEW YORK NY 10001 92 c $1-2 million PB MANAGE NYC LLC 62 West 9th St Ground Floor NEW YORK NY 10011 156 c $1-2 million PHAROS SYSTEMS INTERNATIONAL, INC. 4545 West River Road Suite 210 WEST HENRIETTA NY 14586 0 c $1-2 million PROGNOS HEALTH INC. 85 BROAD ST 20th Floor NEW YORK NY 10004 60 c $1-2 million RANE NETWORK INC. 510 5TH AVE FL 3 STE 318 NEW YORK NY 10036 79 c $1-2 million RELIANT INFO SECURITY INC. 450 7th Avenue NEW YORK NY 10123 54 c $1-2 million SCOPUS IT INC 244 5TH AVE STE N-200 NEW YORK NY 10001 60 c $1-2 million SIMPLEBET, INC. 1 PENN PLZ STE 2510 NEW YORK NY 10119 31 c $1-2 million SIMUTECH GROUP, INC. 1800 BRIGHTON HENRIETTA TOWN LINE RD ROCHESTER NY 14623 95 c $1-2 million STELLASERVICE INC. 75 Broad Street, Suite 1010 NEW YORK NY 10004 51 c $1-2 million STRIDE CONSULTING LLC 127 WEST 26TH STREET SUITE 1201 NEW YORK NY 10001 65 c $1-2 million SYMBIONT IO INC 632 BROADWAY 5TH FLOOR NEW YORK NY 10012 81 c $1-2 million SYNERGY RESOURCES LLC 320 CARLETON AVE STE 6200 CENTRAL ISLIP NY 11722 62 c $1-2 million TICKET EVOLUTIONS, INC 121 E 24TH ST 7th floor NEW YORK NY 10010 49 c $1-2 million TRAIL OF BITS INC 85 BROAD ST, FLOOR 17 NEW YORK NY 10004 0 c $1-2 million TRANSFINDER CORPORATION 440 state street SCHENECTADY NY 12305 81 c $1-2 million TURNTO NETWORKS INC 330 7th Avenue Suite 1203 NEW YORK NY 10001 30 c $1-2 million UBIQUITY GLOBAL SERVICES INC 155 E 44th St Ste 701 NEW YORK NY 10017 194 c $1-2 million VELAN STUDIOS, INC 5 3rd Street Suite 300 Suite 300 TROY NY 12180 76 c $1-2 million VICOM COMPUTER SERVICES, INC. 400 BROADHOLLOW ROAD FARMINGDALE NY 11735 75 c $1-2 million VIRTUAL FRAMEWORKS, INC. 5TH AVE Floor 2 NEW YORK NY 10003 a $5-10 million ERP ANALYSTS, INC 425 METRO PL N STE 510 DUBLIN OH 43017 455 a $5-10 million G2O, LLC 2500 Corporate Exchange Dr COLUMBUS OH 43231 351 a $5-10 million ROUNDTOWER TECHNOLOGIES LLC 5905 E. Galbraith Rd CINCINNATI OH 45236 419 a $5-10 million SEI SERVICES, LLC 7870 E KEMPER RD Suite 400 CINCINNATI OH 45249 328 b $2-5 million AKTION ASSOCIATES, INC 1687 Woodlands Dr. MAUMEE OH 43537 160 b $2-5 million CDO TECHNOLOGIES INC 5200 Springfield St DAYTON OH 45431 298 b $2-5 million COMPTECH COMPUTER TECHNOLOGIES, INC. 7777 Washington Village Drive Suite 270 DAYTON OH 45459 223 b $2-5 million COMRESOURCE, INC. 1159 DUBLIN RD SUITE 200 COLUMBUS OH 43215 183 b $2-5 million DIZER CORP. 1912 MENTOR AVE PAINESVILLE OH 44077 152 b $2-5 million GBS DATA CORPORATION 7233 Freedom Ave NW NORTH CANTON OH 44720 291 b $2-5 million GENSUITE LLC 4680 Parkway Drive MASON OH 45040 136 b $2-5 million JENNE INC. 33665 CHESTER RD AVON OH 44011 181 b $2-5 million ONIX NETWORKING CORPORATION 18519 Detroit Road LAKEWOOD OH 44107 225 b $2-5 million RECKER CONSULTING LLC 6871 Steger Drive CINCINNATI OH 45237 250 b $2-5 million REVEL, IT, INC. 4900 Blazer Parkway DUBLIN OH 43017 249 b $2-5 million STRATACACHE INC 2 Riverplace Suite 200 DAYTON OH 45405 40 b $2-5 million STRATEGIC SYSTEMS INC 475 METRO PL S Ste 450 DUBLIN OH 43017 238 b $2-5 million TECHNOLOGY RECOVERY GROUP LIMITED 31390 VIKING PKWY WESTLAKE OH 44145 146 b $2-5 million THE FINIT GROUP LLC 8050 HOSBROOK RD CINCINNATI OH 45236 115 b $2-5 million UNICON INTERNATIONAL, INC. 241 Outerbelt Street COLUMBUS OH 43213 162 b $2-5 million UNITED SOFTWARE GROUP INC. 565 METRO PL S Suite 110 DUBLIN OH 43017 219 b $2-5 million UWD HOLDINGS, LLC 24801 Rockside Rd BEDFORD OH 44146 279 c $1-2 million AI GLOBAL ENTERPRISE LLC 3016 SPRING MEADOW CIR YOUNGSTOWN OH 44515 99 c $1-2 million AMERICAN BUSINESS SOLUTIONS, INC. 8850 WHITNEY DRIVE LEWIS CENTER OH 43035 0 c $1-2 million AXIA CONSULTING, INC. 1391 5TH AVE COLUMBUS OH 43212 c $1-2 million COTT SYSTEMS INC. 2800 CORPORATE EXCHANGE DR suite 300 COLUMBUS OH 43231 77 c $1-2 million DATA SYSTEMS INTEGRATION GROUP, INC 485 METRO PL S STE 101 DUBLIN OH 43017 78 c $1-2 million DOLBEY & CO 7164 BEECHMONT AVE CINCINNATI OH 45230 61 c $1-2 million FAST SWITCH LIMITED 4900 BLAZER PKWY DUBLIN OH 43017 65 c $1-2 million HALO HEALTH, INC 1 west 4TH ST #1000 CINCINNATI OH 45202 56 c $1-2 million ILLUMINATION WORKS, LLC 2689 Commons Blvd, Suite 120 BEAVERCREEK OH 45431 60 c $1-2 million INDUS VALLEY CONSULTANTS, INC 9059 SPRINGBORO PIKE, STE A MIAMISBURG OH 45342 89 c $1-2 million INFOVERITY, LLC 5131 POST RD STE 220 DUBLIN OH 43017 90 c $1-2 million JYG INNOVATIONS LLC 6450 Poe Ave DAYTON OH 45414 135 c $1-2 million LENDKEY TECHNOLOGIES, INC. 9999 Carver Rd., Suite 400 CINCINNATI OH 45242 0 c $1-2 million LIGHTWELL INC. 5194 Stratford Ave POWELL OH 43065 115 c $1-2 million MAPSYS INC 920 Michigan Ave COLUMBUS OH 43215 56 c $1-2 million MASTER FLUID SOLUTIONS 501 W Boundary St PERRYSBURG OH 43551 325 c $1-2 million NISBET, INC. 11575 Reading Road CINCINNATI OH 45241 136 c $1-2 million PARAGON CONSULTING INC 5900 LANDERBROOK DR CLEVELAND OH 44124 54 c $1-2 million PREVEDERE INC 580 N 4th Street STE 240 COLUMBUS OH 43215 44 c $1-2 million REVOLUTION GROUP, INC. 600 N Cleveland Ave WESTERVILLE OH 43082 59 c $1-2 million SMART DATA SYSTEMS LLC 857 Gander Creek Drive MIAMISBURG OH 45342 76 c $1-2 million STELLAR INNOVATIONS & SOLUTIONS INC 3131 ELBEE RD DAYTON OH 45439 120 c $1-2 million TELLIGEN TECH INC. 2740 Airport Drive, Suite 190 COLUMBUS OH 43219 58 c $1-2 million TRUSTEDSEC, LLC 4910 TIEDEMAN RD CLEVELAND OH 44144 66 c $1-2 million YASHCO SYSTEMS, INC. 3974 BROWN PARK DR STE H HILLIARD OH 43026 55 a $5-10 million SAGE NET LLC 10205 E 161ST ST TULSA OK 74133 350 b $2-5 million INTERWORKS, INC. 1425 S. Sangre Road STILLWATER OK 74074 b $2-5 million POWER COSTS, INC. 301 David L Boren Blvd Ste 2000 NORMAN OK 73072 245 b $2-5 million WTI HOLDINGS LLC 1 W 3RD ST STE 1115 TULSA OK 74103 c $1-2 million ARIES TECHNOLOGY LLC 66201 E 290 Road GROVE OK 74344 89 c $1-2 million CONSOLIDATED NETWORKS CORPORATION 722 N BROADWAY AVE OKLAHOMA CITY OK 73102 137 c $1-2 million KEYBRIDGE TECHNOLOGIES, INC. 4415 HIGHLINE BLVD OKLAHOMA CITY OK 73108 122 c $1-2 million OBJECTSTREAM INC 7725 W RENO AVE STE 307 OKLAHOMA CITY OK 73127 98 c $1-2 million STONEBRIDGE ACQUISITION, INC. 4200 E Skelly Dr, Ste 1000 TULSA OK 74135 60 c $1-2 million W ENERGY SOFTWARE, L.L.C. 1 West Third Street Suite 1115 TULSA OK 74103 248 b $2-5 million ALTSOURCE, INC. 1120 SE MADISON ST PORTLAND OR 97214 50 b $2-5 million ANDREWS COOPER TECHNOLOGY LLC 2300 SW 2ND ST Suite A MCMINNVILLE OR 97128 0 b $2-5 million CLINICIENT, INC. 111 SW Fifth Ave, Suite 700 PORTLAND OR 97204 116 b $2-5 million COLLEGENET INC. 805 SW Broadway Suite 1600 PORTLAND OR 97205 166 b $2-5 million OPEN DENTAL SOFTWARE, INC. 3275 MARIETTA ST SE SALEM OR 97317 285 b $2-5 million STRUCTURED COMMUNICATION SYSTEMS, INC. 12901 SE 97th Ave. CLACKAMAS OR 97015 118 c $1-2 million CAYUSE TECHNOLOGIES 72632 Coyote Rd PENDLETON OR 97801 102 c $1-2 million CORSOURCE TECHNOLOGY GROUP LLC 529 SW 3RD AVE #500 PORTLAND OR 97204 0 c $1-2 million HAWKSOFT, INC. 1230 3RD AVE SE CANBY OR 97013 104 c $1-2 million IDX, LLC 100 E BROADWAY EUGENE OR 97401 c $1-2 million PIPEWORKS, INC 133 W BROADWAY#200 EUGENE OR 97401 126 c $1-2 million SELECTRON TECHNOLOGIES INC. 12323 SW 66TH AVE PORTLAND OR 97223 67 c $1-2 million THE LEARNING INTERNET INC 1620 SW Taylor Street Suite 100 PORTLAND OR 97205 80 a $5-10 million AUTOMATED FINANCIAL SYSTEMS INC 123 SUMMIT DR STE 2 EXTON PA 19341 313 a $5-10 million DATA SYSTEMS ANALYSTS INC. 8 Neshaminy Interplex Ste. 209 FEASTERVILLE TREVOSE PA 19053 0 a $5-10 million SABRE SYSTEMS, INC. 865 Easton Road #300 WARRINGTON PA 18976 432 b $2-5 million AUTOSOFT, INC. 61 Executive Ct WEST MIDDLESEX PA 16159 199 b $2-5 million FURTHER LLC 1777 Sentry Pkwy W BLUE BELL PA 19422 189 b $2-5 million GATEWAY TICKETING SYSTEMS INC 445 COUNTY LINE RD GILBERTSVILLE PA 19525 156 b $2-5 million GLOBAL DATA CONSULTANTS, LLC 1144 KENNEBEC DR CHAMBERSBURG PA 17201 0 b $2-5 million GRANT STREET GROUP, INC. 339 Sixth Avenue Suite 1400 PITTSBURGH PA 15222 b $2-5 million INSOURCE INC. 565 E Swedesford Road Suite 220 WAYNE PA 19087 108 b $2-5 million NOVATECH LLC 1720 Molasses Way 0.0 QUAKERTOWN PA 18951 35 b $2-5 million RAJANT CORPORATION 200 Chesterfield Pkwy MALVERN PA 19355 125 b $2-5 million S.T.I. COMPUTER SERVICES, INC. 2700 VAN BUREN AVE NORRISTOWN PA 19403 162 b $2-5 million TEKINTEL INC. 400 MIDDLETOWN BLVD SUITE # 107 LANGHORNE PA 19047 98 b $2-5 million THE NEW EQUATION LLC 1033 North 2nd Street PHILADELPHIA PA 19123 182 b $2-5 million WEIDENHAMMER SYSTEMS CORPORATION 935 BERKSHIRE BLVD READING PA 19610 152 b $2-5 million WILLIAM A. FRASER, INC 320 PENN AVE WEST READING PA 19611 154 b $2-5 million Y-PRIME, LLC 9 GREAT VALLEY PKWY MALVERN PA 19355 66 c $1-2 million ACCESSIT GROUP INC 20106 VALLEY FORGE CIR KING OF PRUSSIA PA 19406 65 c $1-2 million ACUSIS LLC 223 Fourth Avenue, 11th Floor PITTSBURGH PA 15222 133 c $1-2 million ADVANCED CONVERSION TECHNOLOGY, INC 2001 Fulling Mill Road MIDDLETOWN PA 17057 141 c $1-2 million AEC GROUP LLC 3000 Montour Church Road 0.0 OAKDALE PA 15071 64 c $1-2 million AETEA INFORMATION TECHNOLOGY INC. 460 NORRISTOWN ROAD BLUE BELL PA 19422 64 c $1-2 million AIP LABS, INC. 614 N FRONT ST HARRISBURG PA 17101 80 c $1-2 million BELL INFO SOLUTIONS, LLC 557 West Uwchlan Ave, Suite 250 EXTON PA 19341 c $1-2 million BRESSLERGROUP, INC. 1216 ARCH ST FLOOR 7 PHILADELPHIA PA 19103 75 c $1-2 million BUSINESS INFORMATION GROUP 156 North GEORGE ST YORK PA 17401 84 c $1-2 million CANDORIS TECHNOLOGIES, LLC 475 N. Weaber Street ANNVILLE PA 17003 81 c $1-2 million CHARIOT SOLUTIONS MANAGEMENT SERVICES INC 515 Pennsylvania Ave Ste 202 FORT WASHINGTON PA 19034 c $1-2 million COGENT INFOTECH CORPORATION 1035 BOYCE RD Suite 108 PITTSBURGH PA 15241 162 c $1-2 million DATA-CORE SYSTEMS, INC. 1500 JOHN F KENNEDY BLVD Suite 624 PHILADELPHIA PA 19102 112 c $1-2 million DECISION RESOURCES, INC. 650 Smithfield St 1160 PITTSBURGH PA 15222 c $1-2 million DOMINO TECHNOLOGIES INC 1019 MUMMA RD LEMOYNE PA 17043 94 c $1-2 million E&E IT CONSULTING SERVICES, INC. 5026 Arthur Avenue MECHANICSBURG PA 17050 88 c $1-2 million EDUCATION MANAGEMENT SOLUTIONS, LLC 436 Creamery Way Suite 300 EXTON PA 19341 c $1-2 million EIGEN X, LLC 170 N Radnor Chester Road Suite 150 WAYNE PA 19087 56 c $1-2 million FUTURA MOBILITY LLC 515 PENNSYLVANIA AVE FORT WASHINGTON PA 19034 89 c $1-2 million HIREKU, INC. 1501 REEDSDALE ST STE 403 PITTSBURGH PA 15233 81 c $1-2 million INDEV, LLC 3 HEATHERWOOD DR MALVERN PA 19355 105 c $1-2 million INFO-MATRIX CORPORATION 202 Senate Avenue Ste N-400 CAMP HILL PA 17011 68 c $1-2 million INNOVATIVE SYSTEMS, INC. 790 HOLIDAY DRIVE, FOSTER PLAZA, BLDG #1 1 PITTSBURGH PA 15220 79 c $1-2 million INNOVU LLC 1250 PENN AVE SUITE 300 PITTSBURGH PA 15222 0 c $1-2 million INVESTEDGE INC 3 Bala Plaza West 6th Fl BALA CYNWYD PA 19004 c $1-2 million IQ INC. 2790 Mosside Blvd. 305 MONROEVILLE PA 15146 c $1-2 million ISM CONNECT, LLC 100 South Main Street Suite 200 DOYLESTOWN PA 18901 72 c $1-2 million J BECKER SOLUTIONS INC 610 CHADDS FORD DR SUITE M23 CHADDS FORD PA 19317 64 c $1-2 million LCR EMBEDDED SYSTEMS, INC. 9 S. Forrest Ave. #100 JEFFERSONVILLE PA 19403 c $1-2 million LINX – AS APPLICATION SOFTWARE LLC 721 Arbor Way BLUE BELL PA 19422 51 c $1-2 million LUCAS SYSTEMS INC 150 N. MEADOWS DR WEXFORD PA 15090 74 c $1-2 million NAVIGATE CORPORATION 955 Chesterbrook Blvd. Suite 100 WAYNE PA 19087 53 c $1-2 million NEWTON CONSULTING LLC 4632 STATE ROUTE 40 CLAYSVILLE PA 15323 94 c $1-2 million ODESSA TECHNOLOGIES INC Two Liberty Place 50 S 16th ST STE 1900 PHILADELPHIA PA 19012 75 c $1-2 million OPENARC LLC 109 VIP DR SUITE 200 WEXFORD PA 15090 138 c $1-2 million OPTIMO INFORMATION TECHNOLOGY LLC 240 Market St BLOOMSBURG PA 17815 54 c $1-2 million PLUS CONSULTING LLC 505 WASHINGTON AVE CARNEGIE PA 15106 64 c $1-2 million PYRAMID CONSULTING GROUP INC 2800 CORPORATE DR WEXFORD PA 15090 73 c $1-2 million RENAISSANCE AUTOMATION, INC. 5992 Spruce Road FELTON PA 17322 103 c $1-2 million SCHELL GAMES LLC 220 W STATION SQUARE DR PITTSBURGH PA 15219 130 c $1-2 million STELLAR TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC 612 MAIN ST STROUDSBURG PA 18360 72 c $1-2 million STOLTENBERG CONSULTING INC 5815 LIBRARY ROAD BETHEL PARK PA 15102 0 c $1-2 million STRATIX SYSTEMS, INC. 1011 North Park Road READING PA 19610 112 c $1-2 million SYNERGIS TECHNOLOGIES, LLC 18 S 5TH ST SUITE 100 QUAKERTOWN PA 18951 96 c $1-2 million TRIFECTA TECHNOLOGIES INC 612 W Hamilton Street Suite 600 ALLENTOWN PA 18101 68 c $1-2 million TRUEFIT SOLUTIONS INC. 501 GRANT ST Suite 1025 PITTSBURGH PA 15219 50 c $1-2 million UNILOG CONTENT SOLUTION, LLC 996 OLD EAGLE SCHOOL RD STE 1119 WAYNE PA 19087 42 c $1-2 million VANTAGE LABS LLC 6805 ROUTE 202 NEW HOPE PA 18938 95 c $1-2 million VAST ENTERPRISES INC 791 COMMONWEALTH DR WARRENDALE PA 15086 141 c $1-2 million VOICE SYSTEMS ENGINEERING 1000 Northbrook Drive TREVOSE PA 19053 95 c $1-2 million WAYPOINT CONSULTING LLC 1450 E Boot Rd suite 600 D WEST CHESTER PA 19380 23 c $1-2 million WEBLINE CORPORATION 22 S 3rd Street PHILADELPHIA PA 19106 28 c $1-2 million ABARCA TECHNOLOGIES LLC 650 Ave Munoz Rivera Suite 701 SAN JUAN PR 918 123 c $1-2 million WEIL GROUP INC URB VILLA BLANCA CALLE AGUAMARINA 78 CAGUAS PR 725 219 c $1-2 million CAI SOFTWARE LLC 36 THURBER BLVD SMITHFIELD RI 2917 57 a $5-10 million BOOMTOWN ROI, LLC 1505 KING STREET EXT Suite 101 NORTH CHARLESTON SC 29405 348 b $2-5 million ADAPT FORWARD LLC 5895 CORE AVE STE 416 NORTH CHARLESTON SC 29406 b $2-5 million ATLAS TECHNOLOGIES, INC. 5416 Rivers Ave Suite A NORTH CHARLESTON SC 29406 242 c $1-2 million CADRE MEDICAL TECHNOLOGIES, LLC 400 Birnie ST Suite J GREENVILLE SC 29611 75 c $1-2 million CHARTSPAN MEDICAL TECHNOLOGIES, INC 2 North Main St GREENVILLE SC 29601 167 c $1-2 million ENCORE TECHNOLOGY GROUP, LLC 141 GRACE DR EASLEY SC 29640 68 c $1-2 million GCT OPERATING COMPANY 510 Airport Road, Unit A GREENVILLE SC 29607 66 c $1-2 million HEALTHPLANCRM LLC 71 LIGHTHOUSE RD HILTON HEAD ISLAND SC 29928 44 c $1-2 million HYBRIDGE SOLUTIONS INC 5079 HIGHWAY 9 INMAN SC 29349 53 c $1-2 million KEYMARK, INC. 105 Tech Lane LIBERTY SC 29657 70 c $1-2 million SWAMPFOX TECHNOLOGIES INC. 1337 Assembly Street COLUMBIA SC 29201 53 c $1-2 million SYSTEMTEC INC 246 STONERIDGE DR Suite 310 COLUMBIA SC 29210 116 c $1-2 million WISSENIT, INC. 775 ADDISON DR Suite 102 ROCK HILL SC 29730 115 b $2-5 million INNOVATIVE SYSTEMS LLC 1000 Innovative Drive MITCHELL SD 57301 178 c $1-2 million DESIGN SOLUTIONS & INTEGRATION, INC. 716 HELEN AVE SIOUX FALLS SD 57104 105 b $2-5 million CODESCIENCE, INC. 1401 Chestnut St, Suite 100 CHATTANOOGA TN 37402 0 b $2-5 million EFC SYSTEMS, INC. 9015 OVERLOOK BLVD BRENTWOOD TN 37027 141 b $2-5 million LOCAL GOVERNMENT CORPORATION 714 Armstrong Lane COLUMBIA TN 38401 148 b $2-5 million LOGICAL SYSTEMS, LLC 2756 Appling Center Cove MEMPHIS TN 38133 223 b $2-5 million PREMIER SYSTEM INTEGRATORS, INC. 140 Weakley Lane SMYRNA TN 37167 192 c $1-2 million 3D TECHNOLOGY GROUP, LLC 701 Cool Springs Blvd Suite 510 5th Flr FRANKLIN TN 37067 129 c $1-2 million DAVENPORT GROUP, INC. 104 Belfast Ave LEWISBURG TN 37091 46 c $1-2 million FORTY AU, LLC 8 CITY PL, STE 204 NASHVILLE TN 37209 65 c $1-2 million I2I SYSTEMS, INC. 377 RIVERSIDE DR SUITE 300 FRANKLIN TN 37064 71 c $1-2 million PROVIDERTRUST, INC. 406 11TH AVE N STE 250 NASHVILLE TN 37203 90 c $1-2 million SAI TECHNOLOGIES LLC 8295 TOURNAMENT DR STE 150 MEMPHIS TN 38125 102 a $5-10 million ADI WORLDLINK LLC 3880 Parkwood Blvd Suite 204 FRISCO TX 75034 300 a $5-10 million GEARBOX SOFTWARE, LLC 5757 Main Street, Ste 500 FRISCO TX 75034 284 a $5-10 million SOFTTEK INTEGRATION SYSTEMS INC 15303 DALLAS PKWAY SUITE 200 ADDISON TX 75001 a $5-10 million TECHNOLOGY SERVICE PROFESSIONALS, INC. 17177 PRESTON RD Ste 320 DALLAS TX 75248 384 a $5-10 million VERIDIC SOLUTIONS LLC 4975 PRESTON PARK BLVD Suite 500 PLANO TX 75093 355 b $2-5 million 3S BUSINESS CORPORATION 11271 RICHMOND AVE Suite H108 HOUSTON TX 77082 134 b $2-5 million ADVANCED KNOWLEDGE TECH LLCDBA AKT LLC 751 Hebron Pkwy., Suite 325 LEWISVILLE TX 75057 90 b $2-5 million ADVENT GLOBAL SOLUTIONS, INC 12777 Jones Rd, Suite 445 HOUSTON TX 77070 221 b $2-5 million AGILEASSETS INC 3001 Bee Caves RD suite 200 AUSTIN TX 78746 106 b $2-5 million AMERICAN UNIT, INC. 2901 NORTH DALLAS PKWY PLANO TX 75093 128 b $2-5 million APERIA SOLUTIONS, INC. 14881 Quorum Dr Ste 600 DALLAS TX 75254 140 b $2-5 million APOGEE TELECOM INC 1905 KRAMER LN AUSTIN TX 78758 233 b $2-5 million ARC TECHNOLOGIES, LLC 3923 PANAY DR HOUSTON TX 77033 237 b $2-5 million BEAT, LLC 802 E QUINCY ST SAN ANTONIO TX 78215 169 b $2-5 million CAMBAY CONSULTING LLC 1838 Snake River Rd Ste A KATY TX 77449 127 b $2-5 million CAPRUS IT INC. 5750 Genesis Ct Ste 135 FRISCO TX 75034 191 b $2-5 million CAROFFER.COM 2701 E. Plano Pkwy, Suite 100 0.0 PLANO TX 75074 122 b $2-5 million CERTAIN AFFINITY, INC. 7620 Guadalupe Street AUSTIN TX 78752 216 b $2-5 million CIMARRON SOFTWARE SERVICES, INC. 18050 SATURN LN Ste 280 HOUSTON TX 77058 219 b $2-5 million CNET GLOBAL SOLUTIONS, INC. 2600 N CENTRAL EXPY STE 650 RICHARDSON TX 75080 174 b $2-5 million COMPQSOFT, INC. 505 N SAM HOUSTON PKWY Suite 682 HOUSTON TX 77060 120 b $2-5 million COMTEC CONSULTANTS, INC. 5525 N MACARTHUR BLVD STE 650 IRVING TX 75038 145 b $2-5 million DIALEXA, LLC 2200 COMMERCE ST DALLAS TX 75201 24 b $2-5 million ELAN TECHNOLOGIES INCORPORATED 400 E ROYAL LN STE 260 IRVING TX 75039 145 b $2-5 million ENTELLIGENCE, LLC 2 Greenway Plaza, Suite 510 HOUSTON TX 77046 124 b $2-5 million IMCS GROUP INC. 9901 E Valley Ranch Pkwy. Ste 3020 IRVING TX 75063 158 b $2-5 million INFOLOB SOLUTIONS, INC 909 LAKE CAROLYN PKWY, SUITE 300 IRVING TX 75039 150 b $2-5 million JNIT TECHNOLOGIES INC 1900 ENCHANTED WAY STE 200 GRAPEVINE TX 76051 176 b $2-5 million MRE CONSULTING, LTD 3800 BUFFALO SPEEDWAY, SUITE 200 0.0 HOUSTON TX 77098 215 b $2-5 million MYTHRI CONSULTING LLC 8668 JOHN HICKMAN PKWY ste 402 FRISCO TX 75034 196 b $2-5 million OBJECTWIN TECHNOLOGY INC 19219 Katy Freeway Suite 275 HOUSTON TX 77094 256 b $2-5 million ODYSSEY INFORMATION SERVICES INC 5801 Tennyson Parkway PLANO TX 75024 230 b $2-5 million ONE NETWORK ENTERPRISES INC 4055 Valley View Lane DALLAS TX 75244 160 b $2-5 million PREMIER IT SOLUTIONS, LLC 801 E Campbell Road STE 690 RICHARDSON TX 75081 147 b $2-5 million PROLIM GLOBAL CORPORATION 6827 COMMUNICATIONS PKWY BLDG #300 PLANO TX 75024 89 b $2-5 million SAGE IT INC 3535 VICTORY GROUP WAY BLDG 4 FRISCO TX 75034 200 b $2-5 million SAXON GLOBAL INC 1320 GREENWAY DR Suite 660 IRVING TX 75038 23 b $2-5 million SRIVEN SYSTEMS INC 7157 COLLEYVILLE BLVD COLLEYVILLE TX 76034 126 b $2-5 million SRIVEN SYSTEMS OF TX INC. 2300 DEAN WAY Suite 110 SOUTHLAKE TX 76092 175 b $2-5 million STONEEAGLE F&I, INC. 111 W Spring Valley Suite 100 RICHARDSON TX 75081 107 b $2-5 million STRATEGIC DATA SYSTEMS, INC. 1854 Keller Parkway, Suite A KELLER TX 76248 360 b $2-5 million TECHSTAR CONSULTING, INC. 222 W LAS COLINAS BLVD Ste 540 East IRVING TX 75039 120 b $2-5 million TEK LEADERS, INC 4975 PRESTON PARK BLVD Suite 500 PLANO TX 75093 149 b $2-5 million UNISOFT INTERNATIONAL, INC. 15333 JOHN F KENNEDY BLVD STE 300 HOUSTON TX 77032 92 b $2-5 million USHIP INC 205 E. Riverside Drive AUSTIN TX 78704 111 b $2-5 million VALTECH SOLUTIONS, INC. 7200 BISHOP RD Suite 280 PLANO TX 75024 157 b $2-5 million VIBE HCM INC. 805 Las Cimas Parkway WEST LAKE HILLS TX 78746 87 b $2-5 million VOLUSION, LLC 1835 A Kramer Ln. Ste. 100 AUSTIN TX 78758 173 b $2-5 million WT FIBER LINK, LLC 807 SE Avenue P SEMINOLE TX 79360 120 b $2-5 million X TECHNOLOGIES INC 100 SANDAU RD STE 300 SAN ANTONIO TX 78216 144 b $2-5 million ZILLIANT 720 BRAZOS ST AUSTIN TX 78701 125 c $1-2 million ALCHEMY TECHNOLOGY GROUP, LLC 11 Greenway Plaza Suite 2600 HOUSTON TX 77046 61 c $1-2 million ALLIED CONSULTANTS, INC. 1304 West Ave AUSTIN TX 78701 74 c $1-2 million AMENSYS INC 860 Hebron Pkwy #604 LEWISVILLE TX 75057 c $1-2 million AMER TECHNOLOGY INC 5717 Northwest Pkwy Ste 103 SAN ANTONIO TX 78249 107 c $1-2 million ANVETA, INC. 1333 Corporate Dr STE 108 IRVING TX 75038 75 c $1-2 million APPTRICITY CORPORATION 200 LAS COLINAS BLVD Suite 400 IRVING TX 75039 63 c $1-2 million ASPYR MEDIA INC 1250 S. CAPITAL OF TEXAS HWY WEST LAKE HILLS TX 78746 109 c $1-2 million BNS INTERNATIONAL INC 425 OLD NEWMAN RD SUITE 303 FRISCO TX 75036 64 c $1-2 million BOURQUE DATA SYSTEMS, INC. 1610 WOODSTEAD CT SUITE 220 THE WOODLANDS TX 77380 42 c $1-2 million BOXX TECHNOLOGIES, LLC 10435 BURNET RD Ste 120 AUSTIN TX 78758 79 c $1-2 million BRYAN RESEARCH & ENGINEERING 3131 Briarcrest Dr. BRYAN TX 77805 72 c $1-2 million BUSINESS CONTROL SYSTEMS, LP 16415 ADDISON RD #150 ADDISON TX 75001 87 c $1-2 million BUSINESS INTELLI SOLUTIONS INC 4100 SPRING VALLEY RD STE 512 DALLAS TX 75244 56 c $1-2 million CENTAURUS TECHNOLOGY PARTNERS 433 E LAS COLINAS BLVD Suite 860 IRVING TX 75039 70 c $1-2 million CNF TECHNOLOGIES CORPORATION 9415 DUGAS DR SAN ANTONIO TX 78245 135 c $1-2 million COASTAL AUTOMATION SERVICES, INC. 2295 DELAWARE ST BEAUMONT TX 77703 85 c $1-2 million COMPNOVA LLC 300 N COIT RD Suite 340 RICHARDSON TX 75080 80 c $1-2 million CONVEY, INC. 200 E 6th Street Suite 300 AUSTIN TX 78701 0 c $1-2 million CORTEX MANAGEMENT, LLC 7701 LAS COLINAS RDG STE 650 IRVING TX 75063 70 c $1-2 million CYBER GROUP INC 12900 PRESTON RD Suite 900 DALLAS TX 75230 59 c $1-2 million CYBERSOFT TECHNOLOGIES, INC 4422 CYPRESS CREEK PKWY Ste 400 HOUSTON TX 77068 130 c $1-2 million DATICAL, INC 9211 WATERFORD CENTRE BLVD ste 100 AUSTIN TX 78758 43 c $1-2 million DECYPHER TECHNOLOGIES, LTD 200 Concord Plaza Dr.780 SAN ANTONIO TX 78216 356 c $1-2 million DENIM GROUP LP 1354 N. LOOP 1604 Suite 110 SAN ANTONIO TX 78232 83 c $1-2 million DOSH HOLDINGS, INC 13501 Galleria Circle, Suite 300 AUSTIN TX 78738 72 c $1-2 million EAGLE EYE NETWORKS, INC. 46111 Bee Cave Rd #200 0.0 WEST LAKE HILLS TX 78746 100 c $1-2 million ECENTA AMERICA INC. 325 N Saint Paul St Ste 2825 DALLAS TX 75201 40 c $1-2 million ECOM CONSULTING, INC. 2828 W PARKER RD STE 224 PLANO TX 75075 50 c $1-2 million EPACE TECHNOLOGIES, INC. 1212 Corporate Dr. ste 120 IRVING TX 75038 56 c $1-2 million EVEREST GLOBAL INC 12770 Merit Drive Suite 800 DALLAS TX 75251 50 c $1-2 million EVERGE GROUP LLC 4965 PRESTON PARK BLVD PLANO TX 75093 65 c $1-2 million EVOLVE MORTGAGE SERVICES LLC 6136 Frisco Square Blvd Ste 350 FRISCO TX 75034 170 c $1-2 million EZ2 TECHNOLOGIES, INC. 2550 GRAY FALLS DR STE 220 HOUSTON TX 77077 70 c $1-2 million FIDELIS SOFTWARE SOLUTIONS, LLC 921 W New Hope Drive #701 CEDAR PARK TX 78613 69 c $1-2 million FLEXERA GLOBAL INC 136 Eldridge Rd Unit C SUGAR LAND TX 77498 55 c $1-2 million GENESIS GAMING SOLUTIONS, INC. 28420 Hardy Toll Road, #225 SPRING TX 77373 113 c $1-2 million GLOBAL SYSTEMS, LLC 1200 W WALNUT HILL LN Suite 2220 IRVING TX 75038 83 c $1-2 million HEADSPRING LLC MORADO CIR AUSTIN TX 78759 69 c $1-2 million HEALTHMINE, INC 2911 Turtle Creek Blvd DALLAS TX 75219 62 c $1-2 million ICS GLOBAL SOFT, INC. 1231 GREENWAY DR Ste. 375 IRVING TX 75038 106 c $1-2 million ICSYNERGY INTERNATIONAL LP 5601 DEMOCRACY DR STE 205 PLANO TX 75024 53 c $1-2 million INNOCORE SOLUTIONS INC 5005 W ROYAL LN STE 279 IRVING TX 75063 75 c $1-2 million INTELLECT BUSINESS SOLUTIONS, LLC 1320 GREENWAY DR STE 770 IRVING TX 75038 65 c $1-2 million INTELLISOFT TECHNOLOGIES, INC 1320 GREENWAY DR Suite 460 IRVING TX 75038 61 c $1-2 million INTERREL CONSULTING PARTNERS, LTD. 1000 BALLPARK WAY STE 304 ARLINGTON TX 76011 63 c $1-2 million INTUITIVE MACHINES, LLC 3700 Bay Area Blvd HOUSTON TX 77058 0 c $1-2 million K-TEK RESOURCING LLC 9494 Southwest Freeway Suite 105 HOUSTON TX 77074 101 c $1-2 million K2VIEW LLC 4100 Harry Hines Blvd., Suite 400 DALLAS TX 75219 55 c $1-2 million KAIROS TECHNOLOGIES INC. 433 E. Las Colinas Blvd, Suite 1240 IRVING TX 75039 218 c $1-2 million LIGHTBEAM HEALTH SOLUTIONS, INC 222 LAS COLINAS BLVD. STE 2200-N IRVING TX 75039 108 c $1-2 million LOGILE INC 2600 E Southlake Blvd, Ste 120 SOUTHLAKE TX 76092 56 c $1-2 million MARUTHI TECHNOLOGIES LLC 14911 QUORUM DR STE 390 DALLAS TX 75254 85 c $1-2 million MATHEMATICAL RESEARCH, INC. DBA MRI TECHNOLOGIES 17047 El Camino Real Suite 200 HOUSTON TX 77058 500 c $1-2 million MEDIA RIDERS, INC. 2800 E Broadway Ste 413 PEARLAND TX 77581 404 c $1-2 million MLC CAD SYSTEMS LLC 4625 W. William Cannon Dr. Building 5 AUSTIN TX 78749 85 c $1-2 million MROADS LLC 5550 GRANITE PKWY STE 225 PLANO TX 75024 72 c $1-2 million MUTUAL MOBILE, INC 211 EAST 7TH STREET AUSTIN TX 78701 33 c $1-2 million NETWORK OBJECTS, INC. 7709 San Jacinto Pl, Unit 201 PLANO TX 75024 0 c $1-2 million NTELICOR LLC 5720 LBJ Fwy, Suite 410 DALLAS TX 75240 90 c $1-2 million NUMBERS ONLY INC 1848 Norwood Plaza Suite 112 HURST TX 76054 74 c $1-2 million OM CONSULTING INC 1500 S DAIRY ASHFORD ST. HOUSTON TX 77077 110 c $1-2 million OPENSYMMETRY, INC. 1250 S. Capital of TX Hwy Building one Suite 470 AUSTIN TX 78746 91 c $1-2 million ORCHESTRA TECHNOLOGY, INC 2425 N Central Expy RICHARDSON TX 75080 87 c $1-2 million PALLADIUM CONSULTING INC 610 E 7Th 1/2 Str HOUSTON TX 77007 42 c $1-2 million PRAETORIAN GROUP, INC. 98 SAN JACINTO BLVD STE 500 AUSTIN TX 78701 56 c $1-2 million PRUDENT TECHNOLOGIES AND CONSULTING INC. 1505 LYNDON B JOHNSON FWY DALLAS TX 75234 60 c $1-2 million QUICK TECHNOLOGIES INC. 16301 QUORUM DR STE 200A ADDISON TX 75001 118 c $1-2 million QUISITIVE LLC 1431 GREENWAY DR STE 1000 IRVING TX 75038 80 c $1-2 million RAND GROUP SOLUTIONS, LLC 6575 WEST LOOP BELLAIRE TX 77401 81 c $1-2 million ROLLICK, INC. 13215 Bee Cave Parkway Suite A220 AUSTIN TX 78738 68 c $1-2 million ROTHE DEVELOPMENT INC 4614 Sinclair Rd SAN ANTONIO TX 78222 98 c $1-2 million RUMINATIONS BOOKERS LLC 20218 Lake Sherwood Dr KATY TX 77450 101 c $1-2 million SAIBERSYS INC 2840 Keller Springs Rd. #401 CARROLLTON TX 75006 c $1-2 million SCA PROMOTION INC 3030 LYNDON B JOHNSON FWY SUITE 300 DALLAS TX 75234 79 c $1-2 million SCEPTRE HOSPITALITY RESOURCES, LLC 1900 WEST LOOP SOUTH Suite #700 HOUSTON TX 77027 68 c $1-2 million SILVER XIS INC 305 CIMARRON TRL STE 100 IRVING TX 75063 137 c $1-2 million SMITH SOUTHERN EQUIPMENT INC 6113 87TH ST LUBBOCK TX 79424 107 c $1-2 million SREE INFOTECH LLC 9901 East Valley Ranch Parkway Suite 3008 IRVING TX 75063 73 c $1-2 million TACHYON TECHNOLOGIES LLC 300 E ROYAL LN STE 290 IRVING TX 75039 0 c $1-2 million TASKTOP TECHNOLOGIES US INCORPORATED 524 N LAMAR BLVD #2020 AUSTIN TX 78703 72 c $1-2 million THE DAVID L. ALDRIDGE COMPANY, INC. 4543 Post Oak Place Dr Ste 208 HOUSTON TX 77027 20 c $1-2 million THE INTEGRATION GROUP OF AMERICAS, INC. 1790 HUGHES LANDING BLVD Suite 480 SPRING TX 77380 94 c $1-2 million THEATRO LABS, INC 307 HILLTOP AVE RICHARDSON TX 75081 77 c $1-2 million THINK POWER SOLUTIONS, LLC 9720 Coit Road, Suite 220-345 PLANO TX 75025 70 c $1-2 million TIETRONIX SOFTWARE INC 1331 GEMINI ST STE 300 HOUSTON TX 77058 67 c $1-2 million UNIFY ENERGY SOLUTIONS, LLC 770 BRADFIELD RD 585 HOUSTON TX 77060 103 c $1-2 million UNIGO, INC. 5005 W ROYAL LN STE 178 IRVING TX 75063 9 c $1-2 million US-ANALYTICS SOLUTIONS GROUP, LLC 16301 QUORUM DR ADDISON TX 75001 55 c $1-2 million VERITIS GROUP, INC. 1231 GREENWAY DR IRVING TX 75038 87 c $1-2 million VIRTUE GROUP LLC 222 W. Las Colinas Blvd, #1650E IRVING TX 75039 85 c $1-2 million VISUAL BI SOLUTIONS INC 5920 WINDHAVEN PKWY PLANO TX 75093 69 c $1-2 million VOXAI SOLUTIONS INC 635 FRITZ DR STE 220 COPPELL TX 75019 0 c $1-2 million VYOPTA INCORPORATED 3755 S Capitol of TX Hwy Suite 340 AUSTIN TX 78704 64 c $1-2 million WEBILENT TECHNOLOGY, INC 1452 HUGHES RD Suite 200 GRAPEVINE TX 76051 90 c $1-2 million WORKSMITH, INC. 210 Barton Springs Road Suite 550 AUSTIN TX 78704 71 b $2-5 million BOX ELEMENTS, INC 3401 N THANKSGIVING WAY, SUITE 300 LEHI UT 84043 162 b $2-5 million CANOPY TAX, INC. 4100 N Chapel Ridge Road LEHI UT 84043 104 b $2-5 million SECURITYMETRICS INC 1275 W 1600 N OREM UT 84057 0 b $2-5 million SOFTWARE TECHNOLOGY GROUP,INC. 555 S 300 E SALT LAKE CITY UT 84111 197 b $2-5 million WATERFORD INSTITUTE, INC. 1590 East 9400 South SANDY UT 84093 243 c $1-2 million ALLEN COMMUNICATIONS LEARNING SERVICES, 55 West 900 South SALT LAKE CITY UT 84101 101 c $1-2 million ANONYOME LABS, INC. 460 W. 50 N. Ste. 500 SALT LAKE CITY UT 84101 29 c $1-2 million CASELLE INC 1656 S EAST BAY BLVD STE 100 PROVO UT 84606 c $1-2 million DS CO.. 900 N. Traverse Mountain Blvd. LEHI UT 84043 43 c $1-2 million ECCOVIA, INC 545 E 4500 S Suite E260 SALT LAKE CITY UT 84107 65 c $1-2 million EXPERLOGIX, LLC 10808 S RIVER FRONT PKWY SOUTH JORDAN UT 84095 60 c $1-2 million GLOBAL CONSULTING INTERNATIONAL 270 E 100 S SALT LAKE CITY UT 84111 124 c $1-2 million GROW, INC. 2500 W Executive Pkwy LEHI UT 84043 40 c $1-2 million LINEAGEN INC 2677 E. Parleys Way SALT LAKE CITY UT 84109 42 c $1-2 million MINGLE HEALTHCARE SOLUTIONS, INC. 8911 S. Sandy Parkway Suite 200 SANDY UT 84070 51 c $1-2 million SOLUTIONSTREAM, LLC 249 N 1200 E LEHI UT 84043 60 c $1-2 million XIMA, LLC 10610 SJORDAN GTWY Ste 300 SOUTH JORDAN UT 84095 66 a $5-10 million ADAMS COMMUNICATION & ENGINEERING TECHNOLOGY, INC. 10740 Parkridge Blvd Ste 700 RESTON VA 20191 278 a $5-10 million APPLIED INFORMATION SCIENCES, INC. 11440 COMMERCE PARK DR Ste 600 RESTON VA 20191 321 a $5-10 million BUCHANAN & EDWARDS INC 1700 N. Moore St. Suite 2110 ARLINGTON VA 22209 280 a $5-10 million COMPUTER WORLD SERVICES, CORP. 6402 Arlington Blvd Suite 650 FALLS CHURCH VA 22042 426 a $5-10 million HARMONIA HOLDINGS GROUP, LLC 2020 KRAFT DR BLACKSBURG VA 24060 0 a $5-10 million INSERSO CORPORATION 1900 Gallows Road Suite 750 VIENNA VA 22182 318 a $5-10 million KARSUN SOLUTIONS LLC 12825 WORLDGATE DR Ste 500 HERNDON VA 20170 344 a $5-10 million METROSTAR SYSTEMS, INC. 1856 OLD RESTON AVE ste 100 RESTON VA 20190 250 a $5-10 million PRO-SPHERE TEK INC 1101 King St Ste 200 ALEXANDRIA VA 22314 404 a $5-10 million PSS HOLDINGS, INC. 7925 Jones Branch Drive MCLEAN VA 22102 265 a $5-10 million TEOCO CORPORATION 12150 MONUMENT DR STE 400 FAIRFAX VA 22033 299 a $5-10 million VALIDATEK, INC. 1660 International Drive, Ste 400 MCLEAN VA 22102 244 b $2-5 million ACI FEDERAL, INC 510 PRINCESS ANNE ST FREDERICKSBURG VA 22401 134 b $2-5 million ARDENT MANAGEMENT CONSULTING, INC. 1735 N. LYNN ST Suite 700 ARLINGTON VA 22209 124 b $2-5 million ASTA CRS INC. 44121 HARRY BYRD HWY Ste 230 ASHBURN VA 20147 175 b $2-5 million BABEL STREET, INC. 1818 LIBRARY ST STE 500 RESTON VA 20190 110 b $2-5 million BOGART ASSOCIATES OF NORTHERN VIRGINIA, LLC 1768 Business Center Dr #310 RESTON VA 20190 103 b $2-5 million BROADLEAF, INC. 9720 CAPITAL CT STE 201 MANASSAS VA 20110 353 b $2-5 million COMMONWEALTH COMPUTER RESEARCH INC 1422 Sachem Pl Unit 1 CHARLOTTESVILLE VA 22901 135 b $2-5 million COMPUGAIN LLC 12901 WORLDGATE DR HERNDON VA 20170 113 b $2-5 million COMTECH LLC 1801 ROBERT FULTON DRIVE SUITE 410 RESTON VA 20191 b $2-5 million CREATIVE INFORMATION TECHNOLOGY, INC. 7799 LEESBURG PIKE 500 North FALLS CHURCH VA 22043 154 b $2-5 million CYBERDATA TECHNOLOGIES,INC 455 SPRINGPARK PLACE HERNDON VA 20170 157 b $2-5 million DEQUE SYSTEMS INC 381 Elden Stree HERNDON VA 20170 117 b $2-5 million DIRECTVIZ SOLUTIONS, LLC 14900 Conference Center Drive CHANTILLY VA 20151 308 b $2-5 million ECHO 360 INC 11921 FREEDOM DR RESTON VA 20190 115 b $2-5 million EVOKE RESEARCH AND CONSULTING, LLC 671 N. Glebe Rd Suite 1600 0.0 ARLINGTON VA 22203 139 b $2-5 million FREEALLIANCE.COM, LLC 8260 GREENSBORO DR STE 150 MC LEAN VA 22102 117 b $2-5 million GOAL GROUP, INC 11921 Freedom Drive, Sutite 920, 0.0 RESTON VA 20190 180 b $2-5 million IBA PROTON THERAPY INC 2000 EDMUND HALLEY DRIVE – SUITE 210 RESTON VA 20191 b $2-5 million INFORMATION MANAGEMENT GROUP, INC 4050 LEGATO RD Ste 200 FAIRFAX VA 22033 148 b $2-5 million ITILITY, LLC 14840 Conference Center Dr. Ste 100 CHANTILLY VA 20151 179 b $2-5 million JAVA PRODUCTIONS INC 2270 KRAFT DR STE 1850 BLACKSBURG VA 24060 178 b $2-5 million KAJEET INC 7901 Jones Branch Drive No. 350 MCLEAN VA 22102 50 b $2-5 million KINGFISHER SYSTEMS, INC 3110 FAIRVIEW PARK DRIVE STE 1250 FREDERICKSBURG VA 22042 116 b $2-5 million KONIAG INFORMATION SECURITY SERVICES LLC 4100 Lafayette Center Drive CHANTILLY VA 20151 99 b $2-5 million KONIAG TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC. 4100 Lafayette Center Drive CHANTILLY VA 20151 162 b $2-5 million MACEDON CONSULTING INC. 11700 PLAZA AMERICA DR Ste. 200 RESTON VA 20190 132 b $2-5 million MANAGEMENT SUPPORT TECHNOLOGY, INC 3701 PENDER DR STE 505 FAIRFAX VA 22030 239 b $2-5 million METRONOME, LLC 11216 Waples Mill Road Unit 105 FAIRFAX VA 22030 123 b $2-5 million MICRO SYSTEMS CONSULTANTS 2785 Hartland Road Unit B FALLS CHURCH VA 22043 0 b $2-5 million MICROHEALTH LLC 8229 BOONE BLVD VIENNA VA 22182 167 b $2-5 million NIKSOFT SYSTEMS CORP 1984 Isaac Newtons Sq W # 306A RESTON VA 20190 135 b $2-5 million PHASE2 TECHNOLOGY LLC 1735 N LYNN ST STE 720 ARLINGTON VA 22209 147 b $2-5 million R & K ENTERPRISE SOLUTIONS, INC 11830 CANON BLVD NEWPORT NEWS VA 23606 161 b $2-5 million REVEREI/T LLC 45640 Willow Pond Plaza, Ste 200 STERLING VA 20164 137 b $2-5 million RIDGELINE INTERNATIONAL INC 8281 Greensboro Dr. St. 300 0.0 TYSONS CORNER VA 22102 20 b $2-5 million SEKON ENTERPRISE, INC. 11480 Commerce Park Drive, Suite 100 RESTON VA 20191 125 b $2-5 million SOFT TECH CONSULTING, INC 4229 LAFAYETTE CENTER DR CHANTILLY VA 20151 20 b $2-5 million SOFTRAMS, LLC 161 Fort Evans Road NE Suite 205 LEESBURG VA 20176 0 b $2-5 million SPIN SYSTEMS, INC. 3120 Fairview Park Dr. STE 800 FALLS CHURCH VA 22042 117 b $2-5 million SYCOM TECHNOLOGIES LLC 1801 BAYBERRY CT Ste. 302 RICHMOND VA 23226 141 b $2-5 million TECHNICA CORPORATION 22970 INDIAN CREEK DRIVE STE 500 DULLES VA 20166 205 b $2-5 million THE BURGESS GROUP LLC 1701 DUKE ST STE 300 ALEXANDRIA VA 22314 111 b $2-5 million TRUSTED CONCEPTS, INC. 205 VAN BUREN ST SUITE 440 HERNDON VA 20170 114 b $2-5 million WHEREOWARE LLC 14399 Penrose Place CHANTILLY VA 20151 68 b $2-5 million ZILLION TECHNOLOGIES INC 20745 WILLIAMSPORT PL ASHBURN VA 20147 394 b $2-5 million ZOLON TECH, INC 13921 PARK CENTER RD Suite 500 HERNDON VA 20171 0 c $1-2 million ACCELERA SOLUTIONS INC 12150 Monument Dr Ste 800 FAIRFAX VA 22033 63 c $1-2 million ADAEQUARE, INC. 5180 PARKSTONE DR SUITE 105 CHANTILLY VA 20151 76 c $1-2 million AGIL3 TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC 3141 FAIRVIEW PARK DR Ste 315 FALLS CHURCH VA 22042 83 c $1-2 million ALESIG CONSULTING LLC 7389 LEE HWY ste 202 FALLS CHURCH VA 22042 0 c $1-2 million APIVISTA LLC 6802 Paragon Place RICHMOND VA 23230 0 c $1-2 million APPTAD INC 1920 ASSOCIATION DR RESTON VA 20191 84 c $1-2 million ARK SOLUTIONS, INC. 1939 Roland Clarke Pl Ste 300 RESTON VA 20191 60 c $1-2 million ARTEMIS CONSULTING, INC. 2669 Oakton Glen Drive, #100 VIENNA VA 22181 54 c $1-2 million ASHBURN CONSULTING LLC 42813 FOREST SPRING DR LEESBURG VA 20176 49 c $1-2 million AUTHX CONSULTING, LLC 101 W 7TH ST RICHMOND VA 23224 91 c $1-2 million AXSEUM, INC. 1850 TOWERS CRESCENT PLZ Suite 550 VIENNA VA 22182 0 c $1-2 million B.E.S. TECHNOLOLGY INC. 21918 WINDOVER DR BROADLANDS VA 20148 c $1-2 million BUBLUP INC 1000 WILSON BLVD STE 1800 ARLINGTON VA 22209 58 c $1-2 million CADD MICROSYSTEMS, INC 6361 Walker Lane Suite 400 ALEXANDRIA VA 22310 c $1-2 million CHAKRABARTI MANAGEMENT CONSULTANCY, INC. 10300 Eaton Place FAIRFAX VA 22030 58 c $1-2 million CHARTIS CONSULTING CORPORATION 7900 Westpark Dr Ste A470 MCLEAN VA 22102 63 c $1-2 million CLANGO, INC 2107 WILSON BLVD Suite 250 ARLINGTON VA 22201 83 c $1-2 million CLOUDFIT SOFTWARE, LLC 300 Lucado Place LYNCHBURG VA 24504 124 c $1-2 million CLOUDISTICS INC 12700 Sunrise Valley Drive Suite 250 RESTON VA 20191 47 c $1-2 million COCONSTRUCT, LLC 1801 Seminole Trail CHARLOTTESVILLE VA 22901 126 c $1-2 million CONCEPT SOLUTIONS, LLC 11600 Sunrise Valley Dr RESTON VA 20191 133 c $1-2 million CONCEPTS INFORMATION TECHNOLOGY INC 8230 BOONE BLVD STE 403 VIENNA VA 22182 84 c $1-2 million CSB SERVICES, LLC 7037 Flax Street SPRINGFIELD VA 22152 0 c $1-2 million CYBER SOLUTIONS & SERVICES, INC. 11324 CHAPEL RD CLIFTON VA 20124 61 c $1-2 million DATA CONCEPTS, LLC 4404 Cox Road Ste 140 GLEN ALLEN VA 23060 175 c $1-2 million DATASYNC INC 22636 Davis Dr STE 150 STERLING VA 20164 104 c $1-2 million DIGICON CORPORATION 7926 JONES BRANCH DR Suite 615 MC LEAN VA 22102 55 c $1-2 million DISCOVER TECHNOLOGIES LLC 13241 WOODLAND PARK RD, SUITE 610 HERNDON VA 20171 88 c $1-2 million DISTRIBUTED SOLUTIONS, INC. 12350 Pinecrest Rd RESTON VA 20191 81 c $1-2 million DITO, LLC 11710 PLAZA AMERICA DRIVE, SUITE 2000 RESTON VA 20190 63 c $1-2 million DOMINION DIGITAL, INC. 4101 Cox Road, Suite 350 GLEN ALLEN VA 23060 0 c $1-2 million DRIVESTREAM INC. 56710 Woodland Rd, Ste 150 STERLING VA 20166 58 c $1-2 million ECONOMIC SYSTEMS INC 3120 FAIRVIEW PARK DR FALLS CHURCH VA 22042 67 c $1-2 million EDGESOURCE CORPORATION 909 N. Washington Street Suite 200 ALEXANDRIA VA 22314 85 c $1-2 million ELECTROSOFT SERVICES, INC. 1893 METRO CENTER DR Suite 228 RESTON VA 20190 90 c $1-2 million ELEMENT 84 INC. 210 N LEE ST Suite 203 ALEXANDRIA VA 22314 47 c $1-2 million EVERGREEN SYSTEMS, INC. 215 Depot Ct SE LEESBURG VA 20175 46 c $1-2 million EVERTZ USA INC. 10621 Gateway Blvd. MANASSAS VA 20110 45 c $1-2 million GENERAL INFOMATICS – A SERVICE DISABLED OWNED, VETERAN BUSINESS, INC. 1749 Old Meadow Rd., Suite 130 MC LEAN VA 22102 105 c $1-2 million GOLD COAST IT SOLUTIONS, LLC. 12730 FAIR LAKES CIR FAIRFAX VA 22033 49 c $1-2 million GOVPLACE, INC 11111 SUNSET HILLS RD Suite 200 RESTON VA 20190 54 c $1-2 million GROUP W, INC. 2650 Park Tower Dr. STE500 VIENNA VA 22180 85 c $1-2 million HALVIK CORP 1600 Spring Hill Road Suite 240 VIENNA VA 22182 102 c $1-2 million INADEV CORPORATION 1651 OLD MEADOW RD Suite 205 MC LEAN VA 22102 65 c $1-2 million INFOMATICS CORP 23465 ROCK HAVEN WAY STE 100 DULLES VA 20166 0 c $1-2 million INNOVATE INC 6189 Cobbs Road ALEXANDRIA VA 22310 133 c $1-2 million INTELLECT SOLUTIONS LLC 85 S BRAGG ST STE 204 ALEXANDRIA VA 22312 83 c $1-2 million INTERACTIVE TECHNOLOGIES GROUP INC 7926 JONES BRANCH DR STE 1020 MC LEAN VA 22102 c $1-2 million INTERIMAGE 4301 Fairfax Drive ARLINGTON VA 22203 0 c $1-2 million ISOFTECH INC. 4211 Pleasant Valley Rd, Suite 230 CHANTILLY VA 20151 0 c $1-2 million IT CONCEPTS, INC. 1600 Spring Hill Rd Ste 305 VIENNA VA 22182 108 c $1-2 million IWORKS CORPORATION 1889 PRESTON WHITE DR RESTON VA 20191 76 c $1-2 million JAB INNOVATIVE SOLUTIONS, LLC 11656 KAHNS RD MANASSAS VA 20112 78 c $1-2 million JOINT TECHNOLOGY SOLUTION, INC. 9255 CENTER ST STE 300 MANASSAS VA 20110 109 c $1-2 million LEADING PATH CONSULTING LLC 7925 JONES BRANCH DR,STE 3250 MC LEAN VA 22102 c $1-2 million LOGISTICS SUPPORT INCORPORATED 6211 South Clark Street, Suite 203 ARLINGTON VA 22202 110 c $1-2 million MACONIT, INC. 10703 OLD SQUAWS LN CHESTERFIELD VA 23838 0 c $1-2 million MBL TECHNOLOGIES INC 1100 GLEBE RD ARLINGTON VA 22201 46 c $1-2 million MINDPOINT GROUP, LLC 1330 BRADDOCK PL STE 600 ALEXANDRIA VA 22314 101 c $1-2 million NATIONWIDE IT SERVICES INC 4025 FAIR RIDGE DRIVE SUITE 300 FAIRFAX VA 22033 c $1-2 million NAVSTAR, INC. 1900 Campus Commons Drive Suite 203 RESTON VA 20191 69 c $1-2 million NEOVERA, INC. 1840 Michael Faraday Dr RESTON VA 20190 0 c $1-2 million NETSERVICES INC 4501 SINGER CT STE 210 CHANTILLY VA 20151 65 c $1-2 million NETWORK DESIGNS, INC. 1651 Old Meadow Road Suite 105 MC LEAN VA 22102 59 c $1-2 million NETWORKING TECHNOLOGIES AND SUPPORT, INC. 14421 Justice Road MIDLOTHIAN VA 23113 120 c $1-2 million NFINITY LLC 2751 PROSPERITY AVE STE 570 FAIRFAX VA 22031 57 c $1-2 million OCCAM SOLUTIONS 590 Herndon Pkwy Ste 375 HERNDON VA 20170 70 c $1-2 million OMNI SYSTEMS, INC. 8401 Greensboro Dr #600 MC LEAN VA 22102 73 c $1-2 million ONEGLOBE LLC 10740 PARKRIDGE BLVD STE 510 RESTON VA 20191 63 c $1-2 million ONYX GOVERNMENT SERVICES 5870 Trinity Parkway #330 CENTREVILLE VA 20120 0 c $1-2 million OPAQ NETWORKS, INC 2553 Dulles View Dr HERNDON VA 20171 47 c $1-2 million OPENET TELECOM INC 1886 Metro Center Drive RESTON VA 20190 80 c $1-2 million PERIDOT SOLUTIONS, LLC 7927 Jones Branch Dr, Suite 2150 TYSONS CORNER VA 22102 0 c $1-2 million PINGWIND, INC 7630 Little River Turnpike Suite 250 ANNANDALE VA 22003 97 c $1-2 million PLATEAU SOFTWARE INC 2701 PROSPERITY AVE STE 203 FAIRFAX VA 22031 61 c $1-2 million PLUS3 IT SYSTEMS, LLC 12030 Sunrise Valley Drive Suite 110 RESTON VA 20191 55 c $1-2 million REDLATTICE INC. 14399 Penrose Place Suite 420 CHANTILLY VA 20151 54 c $1-2 million RESEARCH AND DEVELOPMENT SOLUTIONS, INC. 7921 Jones Branch Drive Ste 275 MCLEAN VA 22102 64 c $1-2 million RISKSPAN, INC. 1300 17th St N Suite 1250 ARLINGTON VA 22209 81 c $1-2 million RIVIDIUM INC. 10530 Linden Lake PlazaSuite 200 MANASSAS VA 20109 0 c $1-2 million SAPOT SYSTEMS INC 22960 SHAW RD Suite 600 STERLING VA 20166 67 c $1-2 million SCI IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED 8229 Boone Blvd Suite 325 VIENNA VA 22182 0 c $1-2 million SECUNETICS, INC. 1840 Michael Faraday Dr, Suite 310A RESTON VA 20190 0 c $1-2 million SECURICON LLC 5400 Shawnee Rd ALEXANDRIA VA 22312 69 c $1-2 million SOLIEL LLC 1921 GALLOWS RD VIENNA VA 22182 76 c $1-2 million SPECTER OPS, INC 100 N PITT ST STE 310 ALEXANDRIA VA 22314 49 c $1-2 million SPECTRUM COMM INC 1 Bayport Way, Suite 300 NEWPORT NEWS VA 23606 131 c $1-2 million SRIVEN TECHNOLOGIES LLC 20745 WILLIAMSPORT PL Ste 220 ASHBURN VA 20147 48 c $1-2 million SSATECH INC 13800 Coppermine Road 368 HERNDON VA 20171 0 c $1-2 million SYNEREN TECHNOLOGIES CORPORATION 2000 14th street Suite 730 ARLINGTON VA 22201 95 c $1-2 million TANVI IT SOLUTIONS, INC. 4211 Pleasant Valley Rd, Suite 230 CHANTILLY VA 20151 0 c $1-2 million TECHNICAL AND PROJECT ENGINEERING, LLC 6363 WALKER LN STE 300 ALEXANDRIA VA 22310 138 c $1-2 million TECHNOGEN, INC 4229 Lafayette Center Dr Suite 1880 CHANTILLY VA 20151 0 c $1-2 million TECHNOLOGY SOLUTIONS PROVIDER, INC. 11490 Commerce Park Drive Ste. 200 RESTON VA 20191 81 c $1-2 million TECHNOLOGY VENTURES, LLC 7930 JONES BRANCH DR Suite 310 MC LEAN VA 22102 52 c $1-2 million TIBER CREEK CONSULTING INC 12015 Suite 600 LEE JACKSON MEMORIAL HWY FAIRFAX VA 22033 104 c $1-2 million TMT DIGITAL, INC. 1660 International Drive Suite 800 MC LEAN VA 22102 86 c $1-2 million TRANSVOYANT, INC. 5845 Richmond Highway, Suite 600 ALEXANDRIA VA 22303 53 c $1-2 million TRI-COR INDUSTRIES, INC. 2850 Eisenhower Avenue, #300 ALEXANDRIA VA 22314 0 c $1-2 million TRIANZ CONSULTING INC 2325 DULLES CORNER BLVD HERNDON VA 20171 88 c $1-2 million UPSKILL, INC. 8614 Westwood Center Dr, Suite 440 VIENNA VA 22182 33 c $1-2 million VERITE GROUP, INC. 45240 Business CT STE 200 DULLES VA 20166 0 c $1-2 million WINDWARD CONSULTING GROUP INC 2291 Wood Oak Drive Suite 150 HERNDON VA 20171 64 c $1-2 million ZANTECH IT SERVICES, INC. 8300 Boone Blvd, Suite 300 TYSONS VA 22182 0 c $1-2 million ZENETH TECHNOLOGY PARTNERS 8045 LEESBURG PIKE STE 200 VIENNA VA 22182 71 a $5-10 million ITECH US INC 20 KIMBALL AVE Ste 303N SOUTH BURLINGTON VT 5403 260 b $2-5 million LOGIC SUPPLY, INC. 35 Thompson Street SOUTH BURLINGTON VT 5403 119 c $1-2 million COMPETITIVE COMPUTING INC. 354 MOUNTAIN VIEW DR SUITE 400 COLCHESTER VT 5446 c $1-2 million THE PEOPLE’S COMPUTER COMPANY, INC. 20 WINOOSKI FALLS WAY Suite 7 WINOOSKI VT 5404 80 a $5-10 million FRESH CONSULTING, INC. 14725 36TH ST Suite 300 BELLEVUE WA 98006 311 a $5-10 million PACTERA TECHNOLOGIES NA INC 14980 NE 31ST WAY STE 100 REDMOND WA 98052 b $2-5 million AMPERITY, INC. 701 5th Avenue, Suite 2600 SEATTLE WA 98104 155 b $2-5 million COVESTIC, INC. 555 Lakeview Drive Suite 100 KIRKLAND WA 98033 b $2-5 million ELYON INTERNATIONAL 1111 MAIN ST. SUITE 405 VANCOUVER WA 98660 b $2-5 million ILINK SYSTEMS, INC. 18912 North Creek Pkwy Ste 208 BOTHELL WA 98011 138 b $2-5 million INRIX INC 10210 Ne Points Drive, Suite 400 KIRKLAND WA 98033 114 b $2-5 million INVISO CORPORATION 3075 112th Ave NE Ste 200 BELLEVUE WA 98004 115 b $2-5 million ISOFTSTONE, INC 5808 LAKE WASHINGTON BLVD, NE, Suite 201 KIRKLAND WA 98033 133 b $2-5 million MEDIAMOSAIC, INC. 707 S. Grady Way Suite 450 RENTON WA 98057 197 b $2-5 million MEDSTREAMING, LLC 9840 WILLOWS RD NE # 201 REDMOND WA 98052 116 b $2-5 million NEXTEC GROUP, INC. 100 W Harrison St, Suite 460, NT SEATTLE WA 98119 136 b $2-5 million NORTAL LLC 520 Kirkland Way Ste 200 KIRKLAND WA 98033 80 b $2-5 million OFFICE ALLY 1300 SE CARDINAL COURT SUITE 190 VANCOUVER WA 98683 b $2-5 million PEOPLE TECH GROUP INC 18300 NE UNION HILL ROAD SUITE 210 REDMOND WA 98052 145 b $2-5 million PROWESS CONSULTING, LLC 12100 Northup Way BELLEVUE WA 98005 93 b $2-5 million SERVICES LABS, INC 2033 6th Ave Suite 331 SEATTLE WA 98121 181 c $1-2 million AIRBIQUITY INC 1191 Second Ave, Suite 1900, WA, 98101, US, suite 1900 SEATTLE WA 98101 54 c $1-2 million AKVELON, INC. 3120 139th Ave SE, Suite 100 BELLEVUE WA 98005 72 c $1-2 million BLACKPOINT IT SERVICES, INC. 20435 72nd Ave S KENT WA 98032 107 c $1-2 million BSQUARE CORPORATION 110 110th Ave NE, Suite 300 0.0 BELLEVUE WA 98004 42 c $1-2 million C2S TECHNOLOGIES INC 1837 156th Ave NE Suite A303 BELLEVUE WA 98007 0 c $1-2 million CHARITY USA.COM LLC One Union Square 600 University St, Suite 1000 SEATTLE WA 98101 135 c $1-2 million CONTINUANT TECH INC. 5050 20th Street E TACOMA WA 98424 c $1-2 million COPPEI CREEK, INC 2853 SE 27TH ST MERCER ISLAND WA 98040 0 c $1-2 million FORMIDABLE LABS, INC. 146 N CANAL ST STE 320 SEATTLE WA 98103 68 c $1-2 million HIYA, INC. 2211 Elliot Ave Suite 300 SEATTLE WA 98121 73 c $1-2 million I S OUTSOURCE 19119 NORTH CREEK PKWY STE 200 BOTHELL WA 98011 0 c $1-2 million IGNEOUS SYSTEMS, INC. 2401 4th Ave. Suite 200 SEATTLE WA 98121 73 c $1-2 million INABIA SOFTWARE & CONSULTING INC 7901 168TH AVE NE STE 103 REDMOND WA 98052 45 c $1-2 million LENORA SYSTEMS INC 4046 148th Ave NE REDMOND WA 98052 50 c $1-2 million MAMMOGRAPHY REPORTING SYSTEM INC 19000 33RD AVE W STE 130 LYNNWOOD WA 98036 90 c $1-2 million MAQ LLC DBA MAQ SOFTWARE 15446 Bel Red Road REDMOND WA 98052 92 c $1-2 million QUARDEV INC 2707 NE Blakeley St SEATTLE WA 98105 45 c $1-2 million RIGHT! SYSTEMS, INC. 2600 Willamette Dr NE OLYMPIA WA 98516 84 c $1-2 million ROOSTER PARK LLC WESTLAKE AVE Ste 107 SEATTLE WA 98109 60 c $1-2 million SMARTEK21 LLC 12910 TOTEM LAKE BLVD NE, SUITE 200 KIRKLAND WA 98034 0 c $1-2 million TEMPERED NETWORKS, INC. 3101 Western Ave, STE 550 SEATTLE WA 98121 59 c $1-2 million UNIFY SQUARE, INC. 777 108th Ave NE BELLEVUE WA 98004 56 b $2-5 million INTELLIPRISE LLC N19 W24400 Riverwood Drive Suite 350 WAUKESHA WI 53188 102 b $2-5 million NEW RESOURCES CONSULTING, LLC 1000 N WATER ST SUITE 950 MILWAUKEE WI 53202 0 b $2-5 million WTS PARADIGM, LLC 1850 Deming Way Ste 120 MIDDLETON WI 53562 189 c $1-2 million AKITABOX INC. 212 E Washington Ave 4th Floor MADISON WI 53703 66 c $1-2 million BEACON TECHNOLOGIES INC 6110 MINERAL POINT ROAD MADISON WI 53705 68 c $1-2 million CONVERGENT SCIENCE, INC. 6400 ENTERPRISE LN MADISON WI 53719 20 c $1-2 million GRAPHICS SYSTEMS CORPORATION W189N11161 KLIENMANN DR GERMANTOWN WI 53022 65 c $1-2 million INFOSEC INSTITUTE, INC. 311 W Washington Ave MADISON WI 53711 125 c $1-2 million ISR INFO WAY, INC. 559 D’Onofrio Dr Ste 101 & 102 MADISON WI 53719 74 c $1-2 million SYMPHONY CORPORATION 22 E Mifflin Street, Suite 400 MADISON WI 53703 94 c $1-2 million VENNSYS LLC 2307 PARMENTER ST STE B2 MIDDLETON WI 53562 0 b $2-5 million NEXTGEN FEDERAL SYSTEMS LLC 1399 Stewartstown Rd Suite 350 MORGANTOWN WV 26505 148 b $2-5 million TMC TECHNOLOGIES OF WEST VIRGINIA CORP 2050 WINNERS DR FAIRMONT WV 26554 97 c $1-2 million ADVANTAGE TECHNOLOGY LLC 950 Kanawha Blvd E Suite 100 CHARLESTON WV 25301 79 c $1-2 million M&S CONSULTING, LLC 1 Suburban Court MORGANTOWN WV 26505 60 c $1-2 million MOUNTAIN STATE SOFTWARE SOLUTIONS LLC 119 E Washington Street CHARLES TOWN WV 25414 64 b $2-5 million KMS TRADERS GROUP LLC 1740 DELL RANGE BLVD, STE H CHEYENNE WY 82009 97 c $1-2 million KJ TRADERS AND CONSULTANTS LLC 312 West 2nd Street CASPER WY 82601 49