Home > Movie News

OTT Options for This Weekend

Published on April 15, 2026 by swathy

Several Telugu titles are available for streaming across several digital platforms. Pawan Kalyan’s Ustaad Bhagat Singh, Pochamma, Samrat along with Tamil super hit film Youth will stream this weekend. Here are the list of options for this weekend:

April 13th:

Noah Kahan: Out Of Body (English, Hindi): Netflix
Euphoria: Season 3 (English): Jio Hotstar

April 14th:

Crooks: Season 2 (English, Hindi): Netflix
Rise Of The Conquerer (English): Prime Video
Untold: Jail Blazers (English): Netflix
All You Need Is Kill (English): Prime Video
The Gates (English): Prime Video
Reminders Of Him (English): Prime Video
Slanted (English): Prime Video

April 15th:

Sambhavam Adhyayam Onnu (Malayalam, Tamil, Telugu, Kannada, Hindi): Jio Hotstar
Finding Harry: The Craft Behind The Magic (English): Jio Hotstar
Toaster (Hindi, Tamil, Telugu, English): Netflix
Million Dollar Secret: Season 2 (English): Netflix
BallsUp (English): Prime Video

April 16th:

Ustaad Bhagat Singh (Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam, Hindi): Netflix
Aa Gang Repu 3 (Telugu): AhaVideo
Youth (Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Hindi): Netflix
BEEF : Season 2 (English, Hindi): Netflix

April 17th:

Pochamma (Telugu, Tamil): Aha Video
Samrat (Telugu): ETV Win
MatkaKing (Hindi, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam): Prime Video
Do Deewane Seher Mein (Hindi): Netflix
Room Mates (English, Tamil, Telugu, Hindi): Netflix
GorillaStory : Told By David Attenborough (English, Tamil, Telugu, Hindi): Netflix
Twisted (English): Netflix
Full Swing: Season 4 (English): Netflix
Ballistic (English): Prime Video

April 19th:

Bebefinn Sing-Along Movie: Into the Pinkfong World (Korean): Netflix

