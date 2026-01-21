OTT Releases for the Weekend

The Sankranthi fever has come to an end and everyone is back to work. This weekend there are a lot of options available in the digital space for the Indian audience. Telugu films Shambala will be streaming on Aha from tomorrow. Shobita Dhulipala’s Amazon series Cheekatilo will be available from January 23rd and Sandhya Nama Upasate will be streaming on ETV Win from tomorrow. Here is the list of options available for the weekend:
January 20th:
A Big Bold Beautiful Journey (English): Netflix
Little Trouble Girls (English): Prime Video
Just A Dash: Season 3 (English): Netflix
January 21st:
RettaThala (Tamil): Prime Video, ShortFlix, Tentkotta
Kidnapped: Elizabeth Smart (English, Hindi): Netflix
January 22nd:
Shambala (Telugu): Aha Video
Sandhya Nama Upasate (Telugu): ETV Win
Finding Her Edge (English, Tamil, Hindi): Netflix
January 23rd:
Cheekatilo (Telugu, Tamil, Hindi): Prime Video
Sirai (Tamil): Zee5
Tere Ishk Mein (Hindi, Tamil): Netflix
Mark (Kannada, Tamil, Telugu, Malayalam, Hindi): Jio Hotstar
45 (Kannada): Zee5
SpaceGen: Chandrayaan (Hindi, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam): Jio Hotstar
Secret Mall Apartment (English): Netflix
The Big Fake (Italian, Hindi, English): Netflix
January 24th:
Eleanor The Great (English): Netflix