Sobhita Dhulipala In Cheekatilo Movie Promotions
Nara Lokesh at NTR Ghat on his death anniversary
Meenakshi Chaudhary At Anaganaga Oka Raju Movie Promotions
Sakshi Vaidya at Nari Nari Naduma Murari Promotions
Samyuktha menon at nari nari naduma murari promotions
Riddhi Kumar At Raja Saab Thanks Meet
Malavika Mohanan At Raja Saab Thanks Meet
Niddhi Agerwal At Raja Saab Thanks Meet
Dimple Hayathi At bhartha mahasayulaku wignyapthi Movie Promotions
Ashika Ranganath At bhartha mahasayulaku wignyapthi Movie Promotions
Mahesh Family New Year Celebrations 2026
Yamini Bhaskar In Psych Siddhartha Promotions
Nabha Natesh Ends 2025 With Glam Look
Simran Choudhary casual look
Nayanthara Family Christmas Celebrations
Neha Shetty Frumpy Look In Black
Tamannaah Bhatia Christmas Look
Sharvari Wagh Stunning look
Ashika Ranganath In Bhartha Mahasayulaku Wignyapthi Event
Dimple Hayathi In Bhartha Mahasayulaku Wignyapthi Event
Home > Movie News

OTT Releases for the Weekend

Published on January 21, 2026 by nymisha

OTT Releases for the Weekend

The Sankranthi fever has come to an end and everyone is back to work. This weekend there are a lot of options available in the digital space for the Indian audience. Telugu films Shambala will be streaming on Aha from tomorrow. Shobita Dhulipala’s Amazon series Cheekatilo will be available from January 23rd and Sandhya Nama Upasate will be streaming on ETV Win from tomorrow. Here is the list of options available for the weekend:

January 20th:

A Big Bold Beautiful Journey (English): Netflix
Little Trouble Girls (English): Prime Video
Just A Dash: Season 3 (English): Netflix

January 21st:

RettaThala (Tamil): Prime Video, ShortFlix, Tentkotta
Kidnapped: Elizabeth Smart (English, Hindi): Netflix

January 22nd:

Shambala (Telugu): Aha Video
Sandhya Nama Upasate (Telugu): ETV Win
Finding Her Edge (English, Tamil, Hindi): Netflix

January 23rd:

Cheekatilo (Telugu, Tamil, Hindi): Prime Video
Sirai (Tamil): Zee5
Tere Ishk Mein (Hindi, Tamil): Netflix
Mark (Kannada, Tamil, Telugu, Malayalam, Hindi): Jio Hotstar
45 (Kannada): Zee5
SpaceGen: Chandrayaan (Hindi, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam): Jio Hotstar
Secret Mall Apartment (English): Netflix
The Big Fake (Italian, Hindi, English): Netflix

January 24th:

Eleanor The Great (English): Netflix

