Tollywood actors and their Lineup of Films

Telugu cinema market has seen new heights in the recent years. Irrespective of the success rate, all the top and young actors are busy with multiple films. Here is the list of Telugu actors and their upcoming projects:

Chiranjeevi: Vishwambara and Mohan Raja’s untitled film

Balakrishna: NBK109

Venkatesh: Anil Ravipudi’s film, Rana Naidu 2

Nagarjuna: Kubera

Pawan Kalyan: OG, Hari Hara Veera Mallu, Ustaad Bhagat Singh

Prabhas: Raja Saab, Spirit, Kalki 2898 AD 2, Hanu Raghavapudi’s film

Mahesh Babu: SSMB29 with SS Rajamouli

Allu Arjun: Pushpa 2: The Rule, Trivikram’s film

Ram Charan: Game Changer, Buchi Babu’s film, Sukumar’s film

NTR: Devara, War 2, Prashanth Neel’s film

Nani: Saripodhaa Sanivaaram, HIT 3, Srikanth Odela’s film, Sekhar Kammula’s film, TJ Gnanavel’s film

Ram: Double iSmart, P Mahesh Babu’s film

Naga Chaitanya: Thandel, Shiva Nirvana’s film

Nithiin: Thammudu, Robinhood, Vikram Kumar’s film

Ravi Teja: Mr Bachchan, Bhanu Bhogavarapu’s film

Sai Dharam Tej: Rohit KP’s film

Varun Tej: Matka, Merlapaka Gandhi’s film, Vikram Sirikonda’s film

Sharwanand: Ram Abbaraju’s film, Abhilash Reddy’s film

Nikhil: Swayambhu, The Indian House

Vijay Deverakonda: Gowtam Tinnanuri’s film, Ravi Kiran Kola’s film, Rahul Sanrkityan’s film

Vishwak Sen: Mechanic Rocky, Laila

Siddhu Jonnalagadda: Jack, Telusu Kada, Tillu Cube

Adivi Sesh: Goodachari 2, Dacoit

Naveen Polishetty: Yet to Announce

Gopichand: Viswam, Radha Krishna Kumar’s film

Allari Naresh: Bachala Malli

Naga Shaurya: Yet to Announce

Bellamkonda Sai Sreenivas: Tyson Naidu, Ludheer’s film, Koushik’s film

Rana Daggubati: Teja’s Rakshasa Rajyam, Rana Naidu 2

Akhil Akkineni: Yet to Announce

Sudheer Babu: Yet to Announce