OTT Releases for March Second Weekend

Several Telugu films that were released recently are all set for streaming this weekend on various platforms. Ravi Teja’s Sankranthi outing Bhartha Mahasayulaku Wignyapthi will stream on Zee5. Vishwak Sen’s Funky will be available on Netflix. February’s only hit film Couple Friendly will be available on Prime Video. All these three films will stream from March 13th. Here are the list of other options that will be available for the audience:
March 9th:
Rooster (English): Jio Hotstar
March 10th:
One Piece Season 2 (English, Tamil, Telugu, Hindi); Netflix
Solo Mio (English): Prime Video
Dracula (English): Prime Video
March 11th:
Scarpetta: Season 1 (English, Tamil, Telugu, Hindi): Prime Video
Lockdown (Tamil, Telugu, Hindi): Prime Video
Sankalp (Hindi): MX Player
March 12th:
Nawab Cafe (Telugu): ETV Win
Gladiator 2 (English): Netflix
Made In Korea (Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Hindi): Netflix
March 13th:
Bhartha Mahasayulaku Wignyapthi (Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam): Zee5
Funky (Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam, Hindi): Netflix
Couple Friendly (Telugu, Tamil): Prime Video
Pookie (Tamil, Telugu): Zee5
Resort (Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Hindi): Jio Hotstar
Pennum Porattum (Malayalam, Tamil, Telugu, Kannada, Hindi): Netflix
Yogida (Tamil): AhaTamil
Karuppu Pulsar (Tamil): Tentkotta
Friday (Tamil): Sun Nxt
Zootopia 2 (English, Tamil, Telugu, Hindi) – JioHotstar
March 14th:
Andha Pyaar 2 (Hindi): Zee 5
March 15th:
TheMadison (English): Jio Hotstar