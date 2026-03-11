x
OTT Releases for March Second Weekend

Published on March 11, 2026 by sankar

OTT Releases for March Second Weekend

Several Telugu films that were released recently are all set for streaming this weekend on various platforms. Ravi Teja’s Sankranthi outing Bhartha Mahasayulaku Wignyapthi will stream on Zee5. Vishwak Sen’s Funky will be available on Netflix. February’s only hit film Couple Friendly will be available on Prime Video. All these three films will stream from March 13th. Here are the list of other options that will be available for the audience:

March 9th:

Rooster (English): Jio Hotstar

March 10th:

One Piece Season 2 (English, Tamil, Telugu, Hindi); Netflix
Solo Mio (English): Prime Video
Dracula (English): Prime Video

March 11th:

Scarpetta: Season 1 (English, Tamil, Telugu, Hindi): Prime Video
Lockdown (Tamil, Telugu, Hindi): Prime Video
Sankalp (Hindi): MX Player

March 12th:

Nawab Cafe (Telugu): ETV Win
Gladiator 2 (English): Netflix
Made In Korea (Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Hindi): Netflix

March 13th:

Bhartha Mahasayulaku Wignyapthi (Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam): Zee5
Funky (Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam, Hindi): Netflix
Couple Friendly (Telugu, Tamil): Prime Video
Pookie (Tamil, Telugu): Zee5
Resort (Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Hindi): Jio Hotstar
Pennum Porattum (Malayalam, Tamil, Telugu, Kannada, Hindi): Netflix
Yogida (Tamil): AhaTamil
Karuppu Pulsar (Tamil): Tentkotta
Friday (Tamil): Sun Nxt
Zootopia 2 (English, Tamil, Telugu, Hindi) – JioHotstar

March 14th:

Andha Pyaar 2 (Hindi): Zee 5

March 15th:

TheMadison (English): Jio Hotstar

