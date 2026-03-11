OTT Releases for March Second Weekend

Several Telugu films that were released recently are all set for streaming this weekend on various platforms. Ravi Teja’s Sankranthi outing Bhartha Mahasayulaku Wignyapthi will stream on Zee5. Vishwak Sen’s Funky will be available on Netflix. February’s only hit film Couple Friendly will be available on Prime Video. All these three films will stream from March 13th. Here are the list of other options that will be available for the audience:

March 9th:

Rooster (English): Jio Hotstar

March 10th:

One Piece Season 2 (English, Tamil, Telugu, Hindi); Netflix

Solo Mio (English): Prime Video

Dracula (English): Prime Video

March 11th:

Scarpetta: Season 1 (English, Tamil, Telugu, Hindi): Prime Video

Lockdown (Tamil, Telugu, Hindi): Prime Video

Sankalp (Hindi): MX Player

March 12th:

Nawab Cafe (Telugu): ETV Win

Gladiator 2 (English): Netflix

Made In Korea (Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Hindi): Netflix

March 13th:

Bhartha Mahasayulaku Wignyapthi (Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam): Zee5

Funky (Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam, Hindi): Netflix

Couple Friendly (Telugu, Tamil): Prime Video

Pookie (Tamil, Telugu): Zee5

Resort (Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Hindi): Jio Hotstar

Pennum Porattum (Malayalam, Tamil, Telugu, Kannada, Hindi): Netflix

Yogida (Tamil): AhaTamil

Karuppu Pulsar (Tamil): Tentkotta

Friday (Tamil): Sun Nxt

Zootopia 2 (English, Tamil, Telugu, Hindi) – JioHotstar

March 14th:

Andha Pyaar 2 (Hindi): Zee 5

March 15th:

TheMadison (English): Jio Hotstar