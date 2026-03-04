x
OTT Releases for This Weekend

Published on March 4, 2026 by swathy

OTT Releases for This Weekend

A number of titles are available for streaming on OTT this weekend. Karthi’s Annagaru Vostaru will be available on Prime Video. Tharun Bhascker’s Om Shanthi Shanti Shantihi will stream on Aha from today and here is the complete list of OTT options for this weekend:

March 3rd:

Fall Guy (English, Tamil ,Telugu, Kannada, Hindi, Bengali and Marathi): Jio Hotstar

A Little Prayer (English): Prime Video
Whistle (English): Prime Video

March 4th:

Om Shanthi Shanti Shantihi (Telugu): Aha Video
Young Sherlock (English, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Hindi): Prime Video

March 5th:

Charitha Kamakshi (Telugu): ETV Win
Subedaar (Hindi, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam): Prime Video
Ted: Season 2 (English): Jio Hotstar

March 6th:

Annagaru Vostaru (Telugu): Prime Video
Vikram On Duty (Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam, Hindi, Marathi, Bengali): Jio Hotstar
With Love (Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Hindi): Netflix
Gandhi Talks (Tamil, Telugu, Malayalam): Zee5
Hello Bachhon (Hindi, Tamil, Telugu): Netflix
War Machine (English, Tamil, Telugu, Hindi): Netflix
The Strangers: Chapter 3 (English): Prime Video

March 7th:

Nuremberg (English): Netflix

March 8th:

Rooster (English): HBO Max

